De aandelenkoers van Femasys (NASDAQ: FEMY) heeft de afgelopen dagen een sterke comeback gemaakt, terwijl investeerders het FDA-nieuws van het bedrijf toejuichten. De aandelen stegen naar een hoogtepunt van $1,71, het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. Ze zijn met ruim 320% gestegen ten opzichte van het laagste punt dit jaar.

Femasys FDA goedkeuring

Femasys is een klein biotechbedrijf dat onderzoek doet naar de voortplantingssystemen van vrouwen. Het doel van het product is om een niet-chirurgisch, gepatenteerd toedieningssysteem te bieden dat hoge efficiëntie en lagere kosten voor gebruikers garandeert.

Femasys heeft een pijplijn op belangrijke gebieden. Het product FemBloc bevindt zich in de anticonceptie-industrie, terwijl FemaSeed, FemVue en FemCath zich in de onvruchtbaarheidsindustrie bevinden. FemCerv is actief in de biopsiesector. De onvruchtbaarheids- en biopsieproducten zijn al goedgekeurd en commercieel verkrijgbaar.

De aandelenkoers van Femasys steeg deze week nadat de FDA een 510(k)-goedkeuring had verleend voor FemaSeed, dat werkt door sperma rechtstreeks in de eileider van een vrouw af te leveren. In een verklaring zei de CEO van het bedrijf, Kathy Lee-Sepsick:

“Deze FDA 510(k)-goedkeuring van FemaSeed demonstreert onze succesvolle samenwerking met de FDA om nieuwe technologie naar voren te brengen die tegemoet zal komen aan de aanzienlijke onvervulde behoefte aan minder belastende onvruchtbaarheidsbehandelingen.”

Femasys gelooft dat de FDA ook FemBlock zal goedkeuren, een product dat permanente anticonceptie en occlusiebevestiging via echografie biedt. Het product bevindt zich nu in de tweede fase van de klinische proef.

Uit de meest recente resultaten blijkt dat de omzet van Femasys in de drie maanden tot 30 juni is gestegen tot ruim $320.000. Vorig jaar verdiende het in dezelfde tijd $303.000. Het nettoverlies steeg tot ruim $ 2,8 miljoen.

Femasys koersvoorspelling

De daggrafiek laat zien dat de koers van het aandeel FEMY de afgelopen maanden in een bearish trend heeft gezeten. Het is met meer dan 90% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau ooit. Gaandeweg hebben de aandelen een dalend kanaal gevormd, weergegeven in rood.

Nu zijn de aandelen boven de bovenkant van dit kanaal gestegen en hebben ze het hoogste punt sinds oktober bereikt. Ze zijn ook boven de 50- en 200-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen.

De Relative Strength Index (RSI) en de MACD zijn omhoog gegaan. Daarom vermoed ik dat de aandelen de komende dagen volatieler zullen zijn, omdat sommige initiële kopers winst gaan nemen.

Als zodanig zullen de aandelen het cruciale steunniveau waarschijnlijk opnieuw testen op $1, zo’n 33% onder het huidige niveau. Bij een doorbraak onder de $1 wordt de bovenkant van het kanaal opnieuw getest op $0,7200.