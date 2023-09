De Zimbabwaanse dollar wordt vaak gezien als het uithangbord van een slechte macro-economische en begrotingseconomische ineenstorting. Op het laagste moment was een Zimbabwaanse bankbiljet van 100 biljoen feitelijk waardeloos. Tegenwoordig worden deze biljetten van biljoenen dollars verkocht op platforms zoals Amazon.

De ineenstorting van de ZIM-dollar werd toegeschreven aan de acties van Robert Mugabe, de toenmalige president, en de centrale bank. Geconfronteerd met zware sancties, wendde de regering zich tot het drukken van contant geld in een poging haar projecten en welzijnsprojecten te financieren.

Het printen van contant geld leidt tot meer geldhoeveelheid, wat leidt tot hyperinflatie. In de slechtste periode steeg de inflatie in Zimbabwe naar 3,13×109%, het hoogste ooit gemeten. Als gevolg hiervan verdween de middenklasse die decennia geleden bestond en werd Zimbabwe een van de armste landen ter wereld.

Nu zijn er tekenen dat Argentinië, ooit een leidende Zuid-Amerikaanse economie, in dezelfde voetsporen treedt als Zimbabwe. Net als Zimbabwe heeft Argentinië consequent geld gedrukt om zijn groeiende begrotingstekort te financieren. In 2022 had het land een primair begrotingstekort van 2,4%, terwijl het financiële tekort uitkwam op 4,2%.

Contant geld drukken in Argentinië gaat door

Argentinië zou nu in de aanloop naar de algemene verkiezingen kunnen afstevenen op hyperinflatie. In een verklaring kondigde de minister van Economie, die ook presidentskandidaat is, een reeks hand-outs aan die de situatie nog erger zouden kunnen maken.

Alle geregistreerde werknemers zullen het equivalent van $80 ontvangen, terwijl informele werknemers en gepensioneerden $125 en $49 zullen ontvangen. De regeling zal ongeveer 1,3% van het bbp kosten en zal worden gefinancierd door het drukken van contant geld. Bij een andere uitreiking zal de regering de drempel voor de inkomstenbelasting verhogen van 7% naar 1%.

Daarom zou het toevoegen van meer Argentijnse pesos in een economie waar de inflatie enorm stijgt, tot meer problemen kunnen leiden. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de totale consumenteninflatie in augustus met 12,4% is gestegen, het hoogste punt sinds 1991, toen het land de hyperinflatie achter zich liet. De inflatie was in augustus met ruim 124,4% gestegen op jaarbasis.

De uitdaging voor Argentinië is dat het geen plan heeft om uit deze economische crisis te komen. De regerende partij is vastbesloten om door te gaan met het socialistische beleid dat haar op de knieën heeft gebracht. Aan de andere kant heeft de rechtse kandidaat beloofd de Argentijnse peso af te schaffen en te vervangen door de Amerikaanse dollar.

Voor een groot deel is het zinvol om de nu waardeloze Argentijnse peso te vervangen door de Amerikaanse dollar. De realiteit is echter dat de implementatie ervan niet eenvoudig zal zijn, omdat de overheid over middelen moet beschikken om de dollar te verwerven.

Het is moeilijk om de Argentijnse economiecrisis op te lossen. Ten eerste zou het oplossen van de crisis het afschaffen van de meeste welzijnsprogramma’s vereisen, het verhogen van de belastingen, het verhogen van de rentetarieven en het terugdringen van de bureaucratie die buitenlandse investeringen bedreigt. Het schrappen van deze sociale programma’s zou impopulair zijn.

Daarom kunnen we een situatie waarin de Argentijnse peso de komende maanden hard crasht niet uitsluiten. De officiële koers van het paar USD/ARS is gestegen van 36 in 2018 naar 350. De onofficiële koers is veel hoger dan de officiële.