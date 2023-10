De sterke rally van de aandelenkoersvan Rolls-Royce Holdings (LON: RR) is onlangs tot stilstand gekomen nu de bulls even op adem komen. Na een piek van $232,3 op 15 september heeft het aandeel zich lichtjes teruggetrokken naar de huidige 215p. De aandelen hebben het de afgelopen maanden goed gedaan en zijn met ruim 240% gestegen ten opzichte van het laagste punt in september.

Rolls-Royce bevindt zich in een stilte

Copy link to section

Rolls-Royce Holdings was dit jaar een van de best presterende FTSE 100-aandelen. Het aandeel heeft het om drie belangrijke redenen goed gedaan. Eerst begon het bedrijf het jaar met een nieuwe CEO, die nu een turnaround doorvoert. Zijn strategie bestaat erin zich te concentreren op de winstgevendheid van het bedrijf en het terugdringen van de bureaucratie.

Ten tweede heeft Rolls-Royce geprofiteerd van het aanhoudende herstel van de burgerluchtvaartindustrie. De meeste luchtvaartmaatschappijen hebben dit jaar sterke financiële resultaten gerapporteerd, waarbij hun vliegcapaciteit op het niveau van vóór de pandemie ligt.

Ten derde profiteert het bedrijf van de aanhoudende oorlog in Oekraïne, die heeft geleid tot robuuste defensie-uitgaven. Ook is Rolls-Royce geselecteerd als een van de belangrijkste aannemers van de kleine modulaire kernreactoren.

Rolls-Royce Holdings heeft sterke financiële resultaten gepubliceerd. De omzet steeg van ruim £5,3 miljard in de eerste helft van 2022 naar ruim £6,95 miljard in 2023. De brutowinst steeg tot ruim £1,51 miljard, terwijl de bedrijfswinst steeg naar £673 miljoen. Als gevolg hiervan kwam de winst na belastingen uit op £404 miljoen.

Nu is de aandelenkoers van Rolls-Royce tot stilstand gekomen, terwijl beleggers wachten op de volgende update van het management. Deze update zal plaatsvinden op Capital Markets Day op 28 november. Analisten verwachten dat het bedrijf het goed blijft doen.

De uitdaging voor Rolls-Royce Holdings is dat de inflatie nog steeds hardnekkig is. Recentelijk is de prijs van ruwe olie gestegen, wat een impact heeft op de kosten van vliegtuigbrandstof. Als gevolg hiervan hebben bedrijven als American Airlines hun richtlijnen verlaagd. Deze trend zou gevolgen kunnen hebben voor andere luchtvaartmaatschappijen.

Koersvoorspelling Rolls-Royce

Copy link to section

RR-grafiek van TradingView

Uit de daggrafiek blijkt dat de koers van het RR-aandeel de afgelopen weken is blijven steken. De index is boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gebleven, terwijl de Relative Strength Index (RSI) een bearish divergentiepatroon heeft gevormd.

De aandelenkoers van Rolls Royce heeft een stijgend wigpatroon gevormd, wat een van de meest populaire bearish signalen is. Het is onder de onderkant van deze wig terechtgekomen. Daarom zal het aandeel de komende weken waarschijnlijk onder druk blijven staan. Als dit gebeurt, is het volgende niveau dat moet worden bekeken 200p, wat ongeveer 7% onder het huidige niveau ligt.