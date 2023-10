De Hang Seng-index zette deze week zijn meedogenloze uitverkoop voort, omdat de zorgen over de Amerikaanse obligatiemarkt en de Chinese economie aanhielden. De index crashte met ruim 3% en kwam uit op H$17.297, het laagste niveau sinds november vorig jaar. Het is met ruim 24% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

De zorgen van China en de VS blijven bestaan

Copy link to section

Er zijn aanhoudende zorgen over de Amerikaanse en Chinese economieën. In China is de grootste zorg de vastgoedsector, die aan het instorten is. Evergrande en Country Garden, die zo’n 500 miljard dollar aan schulden hebben en duizenden onvoltooide projecten, zijn aan het instorten. Andere kleinere projectontwikkelaars zijn ook ingestort.

De zorg is dat de meeste Chinese burgers sterk geloven in de vastgoedsector. Als zodanig hebben ze de neiging het grootste deel van hun spaargeld in appartementen te steken, die het in de loop der jaren goed hebben gedaan. Tegenwoordig staan meer dan 60 miljoen appartementen leeg en zijn de prijzen gedaald.

De implicatie van dit alles is dat belangrijke sectoren als de vastgoedsector en het bankwezen in de nabije toekomst onder grote druk zullen komen te staan. Er zijn ook besmettingsrisico’s omdat de meeste lokale overheden geld verdienen door hun land aan ontwikkelaars te verkopen.

Ondertussen kelderde de Hang Seng-index, omdat de zorgen over de Amerikaanse economie aanhielden. De rente op tienjarige staatsobligaties steeg maandag naar 4,7%, het hoogste niveau sinds 2007. Ook de rente op 30 jaar steeg naar het hoogste punt in jaren.

De Amerikaanse obligatiecrisis is veroorzaakt door de aanhoudende renteverhogingen door de Fed en de oplopende tekorten. Schattingen zijn dat het Amerikaanse begrotingstekort dit jaar bijna $2 biljoen zal bedragen, terwijl de totale schuld is gestegen naar ruim $33 biljoen. De VS zullen ook meer geld betalen aan rente dan aan defensie. Daarom zijn er verhoogde risico’s in de wereldeconomie naarmate het risico op wanbetaling toeneemt.

De meeste Hang Seng-beleggers stonden dinsdag in de rode cijfers. Country Garden Services, New World en Link Real Estate zijn met ruim 6% gedaald. Andere slechtste presteerders waren Zhongsheng, Hansoh Pharmaceuticals, PetroChina, Ping An Insurance, en ook Meituan ging onderuit.

Voorspelling Hang Seng-index

Copy link to section

HSI-grafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de Hang Seng-index de afgelopen maanden een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het daalde onder de belangrijke steun van H$17.535, het laagste niveau op 22 augustus. De index is onder het 50-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebleven. Het heeft ook een aflopend kanaal gevormd en bevindt zich nu iets boven de onderkant.

Het H&S-patroon heeft een kop-schouderpatroon gevormd, wat een bearish teken is. Daarom zal de Hang Seng-index waarschijnlijk blijven dalen naarmate de risico’s voor de economie voortduren. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden H$16.820.