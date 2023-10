Waarom zal de MPC van de Reserve Bank of India deze week waarschijnlijk een agressieve pauze inlassen?

Vandaag is de Reserve Bank of India (RBI) begonnen met haar zeskoppige vergadering van het Monetary Policy Committee (MPC).

Het beleidsrentebesluit wordt op 6 oktober bekendgemaakt.

De belangrijkste zorgen waarmee het toporgaan rekening moet houden, zijn onder meer de binnenlandse consumptie, de worstelende stedelijke werkloosheid, de nood op het platteland, de inflatie in de detailhandel, de mondiale olieprijzen, de zwakte van de roepie en het agressieve verhaal van leidende centrale banken.

Beeld van de consumptie

De afgelopen maanden is de binnenlandse consumptie in stedelijke gebieden opmerkelijk sterker geworden, evenals van hogere kredietverlening aan de detailhandel, recordverkopen van voertuigen en robuust binnenlands reizen.

In de maand juli stegen de particuliere leningen met bijna 32% op jaarbasis. Deze zullen naar verwachting tot het einde van het jaar gezond blijven.

Uit gegevens van de Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) over augustus 2023 blijkt dat de verkoop van personenauto’s een nieuw hoogtepunt bereikte van bijna 360.000, een stijging van 9,4% op jaarbasis.

Er wordt verwacht dat het vliegverkeer in september 2023 ongeveer 12,3 miljoen passagiers zal tellen, een stijging van 7% vergeleken met de voorgaande maand.

Nu morgen het wereldkampioenschap cricket, georganiseerd door India, van start gaat, en het komende feestseizoen, wordt verwacht dat het luchtverkeer binnenkort een nieuw hoogtepunt zal bereiken en tegelijkertijd een stijging van de consumptievraag zal stimuleren.

Deze opleving van de consumptie heeft zich gerealiseerd ondanks een uitdagend macro-economisch klimaat, hoge voedselinflatie te midden van torenhoge groenteprijzen, problemen in de landbouw als gevolg van suboptimale weerpatronen, krappe marktliquiditeit en hogere energiekosten.

Volgens de SBI CAPS stegen de particuliere consumptieve bestedingen tijdens het kwartaal met 6%, een duidelijke stijging ten opzichte van de minder dan 3% in de voorgaande periode.

Uit belastinggegevens bleek ook dat de inning van elektronische vrachtbrieven in augustus 2023 een nieuw recordniveau bereikte. Dit wijst op een aanzienlijke stijging van de verkoop van goederen over de hele staat en tussen staten.

Risico’s

Ondanks deze positieve ontwikkelingen bestaan er in de bredere economie wel degelijk neerwaartse risico’s, waarbij een gemengd beeld naar voren komt, vooral als gevolg van de aanhoudende nood op het platteland en niet al te optimistische consumentenenquêtes.

In augustus 2023 meldde The Indian Express dat de huidige situatie-index (CSI), een graadmeter voor het consumentenvertrouwen, van de RBI daalde na bijna twee jaar van aanhoudend herstel.

In de Economic Outlook van het Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), die ook in augustus 2023 werd gepubliceerd, werd opgemerkt dat het consumentenvertrouwen met 1,5% was gedaald, vooral met betrekking tot de aankoop van duurzame goederen.

De nog steeds hoge inflatie en het slechte zaaiseizoen in het Kharif-seizoen als gevolg van de langdurige periode van ongelijke regenval hadden een deuk in de economische activiteit. Dit leidde tot een explosie van plattelandsarbeiders die werk zochten onder het vlaggenschip van de regering, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) in augustus 2023.

Uit de laatste gegevens blijkt dat 19,16 miljoen huishoudens deze maand een aanvraag voor de regeling hebben ingediend, een verrassende stijging van 20% op jaarbasis.

Werkgelegenheid

De werkloosheid in heel India steeg in augustus 2023 tot boven de 8%, waarbij met 10,1% vooral de stedelijke gebieden zwaar werden getroffen.

Dit was een stijging ten opzichte van de 8,1% in de voorgaande maand.

Op het platteland leidde de hoge seizoensgebonden vraag naar landbouwarbeid tot een matiging van de werkloosheid op het platteland tot ongeveer 7% in augustus 2023, wat hielp als buffer tegen een fragmentarisch zaaiseizoen en een stijgende voedselinflatie.

Bovendien zal de focus van de centrale overheid op het vervroegen van de kapitaaluitgaven. Deze zullen naar verwachting met 33% stijgen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar, naar verwachting een sterkere werkgelegenheidsgeneratie ondersteunen, vooral in de aanloop naar de feestdagen.

De impact van de hogere kapitaalinvesteringen werd gedeeltelijk weerspiegeld in de jongste productie van de kernsector, waaruit bleek dat de productie van cement, elektriciteit en staal in de maand augustus 2023 met respectievelijk 18,9%, 14,9% en 1,8% steeg.

Inflatie

India kent, net als veel andere ontwikkelingslanden, een buitensporig gewicht (ruim 40%) toe aan voedingsmiddelen binnen de officiële maatstaf voor de detailhandelsinflatie, de consumentenprijsindex (CPI).

Hoewel inspanningen om irrigatie, logistiek, opslag en het functioneren van de landbouwmarkten te verbeteren vooruitgang blijven opleveren, blijven boeren en consumenten zeer gevoelig voor onvoorziene veranderingen in weerpatronen, de daaruit voortvloeiende impact op de voedselprijzen en bijgevolg de inflatie.

Door de wisselende regenval tijdens het moessonseizoen stegen de groenteprijzen de pan uit en stegen in juli en augustus 2023 met respectievelijk 37,4% op jaarbasis en 26,1% op jaarbasis.

Het is veelbetekenend dat de totale inflatie in juli 2023 steeg naar 7,4%, waarmee de inflatietolerantie van de RBI van 4% (+/-) 2% werd overschreden.

Gelukkig zijn de gegevens van augustus 2023 enigszins gestabiliseerd, waarbij de CPI is gedaald naar 6,8% als gevolg van nieuwe oogsten en gerichte maatregelen van de regering, waaronder beperkingen op de graanexport en het vrijgeven van extra voedselvoorraden.

Toch blijft de prijsdruk aanhouden, vooral voor peulvruchten, waar op het moment van schrijven een daling van 4,2% in het zaaigoed ten opzichte van het voorgaande seizoen te zien was.

In de CPI-publicatie van augustus bleef de voedselinflatie hoog op 10,4% op jaarbasis, maar de verwachting is dat deze de komende maanden zal matigen.

Bovendien is de kerninflatie begonnen af te nemen en in augustus 2023 onder de 5% op jaarbasis gedaald, terwijl de groothandelsprijsindex (WPI) bemoedigend negatief is gebleven.

Olieprijzen en hun impact

Een belangrijke bron van zorg voor de RBI is het momentum van de mondiale olieprijzen, die een aanhoudende stijging hebben gekend van het niveau van ongeveer $60-70 eerder dit jaar tot boven de $90, gedreven door de vrijwillige productieverlagingen door de OPEC.

Als gevolg hiervan zou India, dat een hoge olie-importrekening heeft, te maken kunnen krijgen met stijgende energiekosten, evenals een verslechtering van het tekort op de lopende rekening, dat 1,8% van het bbp heeft bereikt.

Op detailhandelsniveau kunnen consumenten aan de pomp echter relatief beschermd zijn tegen duurdere energie, omdat oliemarketingbedrijven waarschijnlijk een groot deel van de stijging zullen absorberen.

Als gevolg van de agressieve retoriek van de mondiale centrale banken, de hoge importprijzen en de scherpe kapitaaluitstroom is de USD-INR onder druk gebleven en noteert op het moment van schrijven rond de 83,2.

Om de situatie onder controle te houden en de roepie te stabiliseren, hebben de autoriteiten ingegrepen op de internationale valutamarkt, waardoor de valutareserves naar het laagste punt in vier maanden van $590,7 miljard zijn gedaald.

Liquiditeit van het bankwezen

De liquiditeitsomstandigheden zijn krap gebleven, waarbij de geldmarktrente richting 7% is verschoven als gevolg van de recente driemaandelijkse belastingoverdrachten aan de overheid.

Op 2 oktober werd de bancaire liquiditeit geschat op INR 44,22 miljard of ongeveer USD 530 miljard, een scherpe daling ten opzichte van het hoogste punt van INR 1.485,12 miljard of ongeveer USD 18 miljard in september 2023.

Deze daling kwam ondanks de geleidelijke afschaffing van de Incremental-Cash Reserve Ratio, ingesteld door de RBI, die naar verwachting op 7 oktober 2023 zal eindigen.



Hoewel de liquiditeit de komende maanden waarschijnlijk zal worden opgevangen als gevolg van begrotingsinjecties van de overheid, zullen monetaire beleidsmakers in de toekomst wellicht moeten deelnemen aan aanvullende liquiditeitsbeheeroperaties.

Mondiale factoren

Wereldwijd zal het agressieve verhaal van grote centrale banken, zoals de Fed en de ECB, waarschijnlijk blijven wegen op opkomende markten zoals India. Hierdoor worden de binnenlandse valuta’s verzwakt, wat tot extra portefeuille-uitstromen zal leiden.

Positief is dat Indiase staatsobligaties vanaf juni 2024 zullen worden geïntegreerd in de Global Diversified Index (GBI-EM GD) van JP Morgan, een referentie-index van opkomende markten, die de vraag naar roepies zou moeten ondersteunen.

Gedeeltelijk vanwege de tijd tot opname en de geleidelijke toename van de weging in de index (tot een maximum van 10%) werd dit nieuws echter grotendeels overschaduwd door verwachtingen van hogere beleidsrentes in de leidende geavanceerde economieën te midden van zorgen over de inflatie..

Beslissing van de RBI

Gezien de mix van positieve en beperkende factoren op de economie, en de druk waaronder de roepie staat, zal de RBI waarschijnlijk een agressieve pauze inlassen en de huidige beleidsrente op 6,5% handhaven, ondanks dat de inflatie momenteel boven de tolerantiegrens ligt.

In een eerder vandaag gepubliceerd rapport van Bloomberg werd opgemerkt dat alle ondervraagde economen unaniem waren in deze verwachting.

Het is onwaarschijnlijk dat de leden van het Comité van dit pad zullen afwijken totdat er voldoende duidelijkheid is over de consumptie, de werkgelegenheid, de inflatie, de situatie op het platteland en het economische traject in de geavanceerde economieën.

Hoewel de inflatie in bederfelijke waren zoals groenten waarschijnlijk zal blijven matigen, merkte Kaushik Das, hoofdeconoom van India bij Deutsche Bank, op dat de RBI de inflatieprojecties voor het hele jaar lichtjes naar boven zou kunnen bijstellen van 5,4% naar 5,5%-5,7%.

In termen van economische groei wordt algemeen verwacht dat het MPC de schattingen voor het BBP voor het hele boekjaar op 6,5% zal handhaven.

Gezien de depreciërende factoren die een rol spelen voor de Indiase roepie, zal de RBI er voorlopig de voorkeur aan geven de beleidsrente hoog te houden, terwijl de liquiditeit aan de krappe kant blijft.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de RBI, zonder noemenswaardige verschuivingen in het economische klimaat, de status quo tot het einde van het kalenderjaar handhaven, terwijl ze de inflatiefactoren nauwlettend in de gaten zal houden.