Top 3 best presterende activa tot nu toe

Het laatste kwartaal van het handelsjaar is begonnen en de financiële markten staan onder druk. Stijgende rentes en een sterke dollar leidden tot een grotere correlatie tussen financiële activa.

Ook waren de marktbewegingen extreem, vooral in het derde kwartaal van 2023. Zo sloot het paar EUR/USD, het populairste valutapaar, vorige week de elfde opeenvolgende wekelijkse negatieve kandelaar. Het zegt veel over de kracht van de dollar en de gevoeligheid van de markt.

Uiteraard presteerden de aandelen ondermaats. In een omgeving waarin rendementen hoge rendementen opleveren, zou je kunnen denken dat veel beleggers de aandelenmarkt hebben verlaten. Tot nu toe is dat niet het geval.

Dat zou in het vierde kwartaal kunnen zijn, omdat het rendement op twee jaar nu boven de 5% ligt. Dit is veel hoger dan het dividendrendement van de S&P 500 van ongeveer 1,6% – het grootste verschil in de afgelopen twintig jaar.

Maar voordat we kijken naar wat de toekomst zou kunnen brengen, moeten we eerst eens kijken naar wat de afgelopen drie kwartalen voor de marktdeelnemers betekenden. Dit is dus de top 3 van best presterende activa sinds het einde van het derde kwartaal:

De S&P 500-index wordt gezien als de benchmark voor de totale Amerikaanse aandelenmarkt. De index steeg met 11,50% YTD en moest in september een deel van zijn winst prijsgeven.

September was een moeilijke maand voor aandelen, omdat de Federal Reserve van de Verenigde Staten aangaf dat de rente waarschijnlijk nog langer hoger zou blijven. Bovendien blijft de arbeidsmarkt zeer krap, wat het argument ondersteunt dat de Fed geen haast heeft met renteverlagingen.

Ruwe Brent-olie

Ruwe Brent-olie staat op de tweede plaats met iets meer dan 10% winst. De oliemarkt was zeer veerkrachtig en de rally van de WTI-prijs voor ruwe olie richting het $100-niveau verraste velen.

En inderdaad, het nieuwe kwartaal begon en de olieprijzen kenden een grote uitverkoop. Dit neemt echter niet weg dat ruwe Brent-olie in de eerste drie kwartalen van het jaar de op een na best presterende activa was.

Europese aandelen

Europese aandelen staan op een verrassende derde plaats. Beleggers stortten geld in Europese aandelen, ondanks de uitdagingen die de Russische invasie van Oekraïne en de sancties die daarop volgden met zich meebrachten.