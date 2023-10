Zilverprijs faalt bij dynamische weerstand: wat de grafieken zeggen

Grondstoffen hebben in september geleden onder de kracht van de Amerikaanse dollar. Edelmetalen zijn slechts één categorie die de kracht van de dollar weerspiegelt, aangezien zowel de goud- als de zilverprijs aanzienlijk zijn gedaald.

Stijgende mondiale rendementen leidden tot een sterke vraag naar de reservevaluta van de wereld. Als zodanig werd de dollar op de financiële markten sterker, terwijl de aandelen daalden.

Zilver is sinds 2020 gestegen, toen het rond de $12 handelde. De prijs is in minder dan een jaar tijd meer dan verdubbeld, maar heeft sindsdien moeite om hoger te komen.

$30 blijkt een sterke weerstand te zijn – net zoals $2000 een sterke weerstand is voor de goudprijs. De daggrafiek is er echter niet zo slecht als in eerste instantie lijkt.

Is het te laat om zilver te kopen?

In 2023 daalde de zilverprijs tot $20, voordat hij weer steeg. Het faalde op $26, waar het op dynamische weerstand stuitte.

Je kunt stellen dat de dynamische weerstand de halslijn is van een omgekeerd hoofd-schouderpatroon. Als dat het geval is, werkt de markt gewoon zijn eigen weg en consolideert hij zich in de rechterschouder, zoals het hoort.

Om het patroon geldig te laten blijven, moet zilver boven het laagste punt blijven dat wordt gemarkeerd door de omgekeerde kop en schouder. Om preciezer te zijn: zilver moet boven de $18 blijven, willen de bulls nog steeds een argument hebben.

Als dat gebeurt en zilver boven de dynamische weerstand breekt, zullen traders een gokje wagen op de gemeten beweging van het patroon, die naar veel hogere niveaus wijst.

Conclusie

Een lange instap is op dit moment erg riskant. Als tegendraadse handelaren een gokje willen wagen en de dip willen kopen, moet de handelsomvang zo klein mogelijk zijn.

Zilver zou boven het niveau van $18 moeten blijven en terugkeren naar een dynamische weerstand. Een dagelijkse afsluiting hierboven zou duiden op meer kracht. Daarvoor moet de kracht van de dollar omkeren.