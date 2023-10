RBI handhaaft reporente op 6,5%; inflatieverwachtingen in ‘single-digit zone’

Zoals algemeen werd verwacht, heeft de Reserve Bank of India tijdens haar driedaagse bijeenkomst van het Monetary Policy Committee (MPC) ervoor gekozen een afwachtende houding aan te nemen en de status quo op het gebied van de beleidsrentes te handhaven.

In een unaniem besluit bleef de reporente onveranderd op 6,5%.

Vijf van de zes leden stemden vóór het handhaven van een agressief beleid van ‘intrekking van de accommodatie’.

Hoewel de economische activiteit veerkrachtig blijft, identificeerde de RBI de hoge inflatie als de belangrijkste bedreiging voor de macro-economische stabiliteit, na een sterke stijging te midden van de volatiele voedselprijzen in juli en augustus.

Ondanks een welkome matiging blijft de consumentenprijsindex (CPI), de officiële maatstaf voor de detailhandelsinflatie, boven de tolerantiemarge van de RBI van 4% (+/-) 2%.

Gouverneur Shaktikanta Das van de RBI herhaalde dat de inflatiedoelstelling 4% was en niet 2%-6%, terwijl hij benadrukte dat het groeiverhaal van India ondanks mondiale uitdagingen sterk is gebleven.

De commissie kwam tot haar besluit omdat de cumulatieve stijgingen van 250 basispunten nog niet volledig door de economie zullen worden doorgegeven.

Naast de reporente blijft de Standing Deposit Facility Rate (SDF) ongewijzigd op 6,25%, terwijl de Marginal Standing Facility Rate (MSF) en de bankrente op 6,75% blijven staan.

Inflatie

Het is bemoedigend dat de totale inflatie is afgenomen van de piek van 7,4% op jaarbasis in juli naar 6,8% in augustus.

Bovendien vertoonde de totale inflatie een gezonde matiging tot 4,6% op jaarbasis in het eerste kwartaal (april-juni), vergeleken met 7,3% op jaarbasis tijdens dezelfde periode het jaar daarvoor.

De algehele inflatievooruitzichten blijven echter onduidelijk vanwege de onzekerheid rond het zaai- en oogstseizoen in het Kharif-seizoen, de hogere mondiale olieprijzen, door El Nino geleide weerpatronen en de mogelijkheid van aanbodschokken voor zowel voedsel als energie.

India kent, net als veel andere ontwikkelingslanden, een hoog gewicht (ruim 40%) toe aan voedingsmiddelen binnen de officiële maatstaf voor de detailhandelsinflatie, de consumentenprijsindex (CPI).

Hoewel de inspanningen om irrigatie, logistiek, opslag en het functioneren van de landbouwmarkten te verbeteren vooruitgang blijven boeken, blijven boeren en consumenten vatbaar voor onvoorziene veranderingen in weerpatronen.

Groenten maken bijvoorbeeld ongeveer 6% uit van het CPI-pakket. Dit product droeg in juli en augustus respectievelijk ongeveer een derde en een vierde bij aan de totale inflatie.

Bron: CareEdge, CEIC (op 22 september, 2023)

Peulvruchten, granen en oliezaden blijven een aanhoudende opwaartse prijsdruk ervaren, hoewel de verlaging van de LPG-prijzen op consumentenniveau een welkome ontwikkeling is.

Gelukkig zal de voedselinflatie, die in augustus 10,4% op jaarbasis bedroeg, de komende maanden naar verwachting blijven matigen.

Kerninflatie en inflatieverwachtingen

Een belangrijke ontwikkeling is dat de kerninflatie zowel in juli als augustus verder is afgenomen tot 4,9% op jaarbasis, en daarmee met 1,4% is afgenomen ten opzichte van de recente piek in januari 2023.

Bovendien is de RBI zeer actief geweest op het gebied van enquêtes, waarbij gouverneur Das opmerkte dat de inflatieverwachtingen tekenen vertonen dat ze verankerd raken, nadat deze voor het eerst sinds de mondiale pandemie;

…de enkelcijferige zone betrad.

In september 2023 daalden de inflatieverwachtingen voor de komende drie maanden van 10,0% in juli 2023 naar 9,1%, terwijl de verwachtingen voor een jaar vooruit daalden naar 9,9%, tegen 10,3% in het vorige rapport.

Hij benadrukte:

…de situatie roept op tot een zorgvuldige monitoring van binnenkomende gegevens en de vooruitzichten om de duurzame componenten van prijsschokken duidelijk te onderscheiden van de voorbijgaande elementen ervan.

De inflatieprognoses voor FY24 zijn gehandhaafd op 5,4%, waarbij voor het tweede, derde en vierde kwartaal naar verwachting respectievelijk 6,4% op jaarbasis, 5,6% op jaarbasis en 5,2% op jaarbasis zullen uitkomen.

De CPI-inflatie voor het eerste kwartaal van 25 (april-juni) zal naar verwachting uitkomen op 5,2% op jaarbasis.

Groeivooruitzichten

Wereldwijd hebben de centrale banken een agressief verhaal gehandhaafd, omdat de angst voor een opleving van de inflatie blijft voortwoekeren.

Zelfs nu de totale inflatie in veel grote economieën is gedaald, blijft deze in de meeste gevallen boven de doelstelling.

In een dergelijke omgeving zullen de Federal Reserve en andere grote mondiale centrale banken de rente waarschijnlijk langer hoog houden.

Dit zal op zijn beurt waarschijnlijk bijdragen aan een sterkere dollar, waardoor een scherpere kapitaaluitstroom uit de ontwikkelingslanden wordt bedreigd en de lokale valuta onder druk komt te staan.

Het heersende macro-klimaat in combinatie met geopolitieke fragmentatie heeft ook de krimp van de wereldhandel aangewakkerd, waarbij de goederenvolumes in juli 2023 met 3,2% op jaarbasis daalden, aldus het CPB.

Binnenlandse kracht

Ondanks deze mondiale tegenwind is de Indiase economie nog steeds de snelst groeiende grote economie.

De industriële, productie- en dienstensectoren hebben de afgelopen weken robuuste cijfers gezien, terwijl de investeringsactiviteit is aangetrokken en krachtig werd ondersteund door de expansie van de overheidsinvesteringen.

Momenteel ligt de centrale overheid op koers om de kapitaaluitgaven met 33% te verhogen ten opzichte van het vorige begrotingsjaar.

De binnenlandse vraag is robuust gebleven dankzij de gezondere balansen van banken en bedrijven en de verbetering van het functioneren van de toeleveringsketens. Er wordt verwacht dat er in de aanloop naar de feestdagen een verdere stijging zal plaatsvinden.

Dit wordt ondersteund door verschillende datapunten, waaronder een stijging van de particuliere leningen met bijna 32% op jaarbasis in juli 2023; recordhoge verkoop van personenauto’s in augustus 2023; en een verwachte toename van 7% van het binnenlandse vliegverkeer in september 2023.

Een breed gedragen kredietgroei en een verbeterde activakwaliteit zijn ook goede voortekenen voor het financiële systeem.

Er moet echter worden opgemerkt dat het Center for Monitoring Indian Economy (CMIE) constateerde dat het consumentenvertrouwen in augustus 2023 met 1,5% was gedaald.

Zoals algemeen werd verwacht handhaafde de RBI de groeivoorspelling voor het hele jaar op 6,5% op jaarbasis.

De groei van het bbp in het tweede, derde en vierde kwartaal zal naar verwachting respectievelijk 6,5% op jaarbasis, 6,0% op jaarbasis en 5,7% op jaarbasis bedragen.

Voor het eerste kwartaal van 25 (april-juni) handhaafde de RBI een onveranderde voorspelling van 6,6% op jaarbasis.

Liquiditeitsvoorwaarden

Om ervoor te zorgen dat de marktliquiditeit in overeenstemming is met de besluiten van het MPC, introduceerde de commissie eerder dit jaar een incrementele kasreserveratio (I-CRR) van 10%, waardoor ongeveer ₹1,1 lakh crore uit het banksysteem ‘in beslag werd genomen’ (ongeveer USD 13,2 miljard).

Gecombineerd met vervroegde belastinguitstroom is de overtollige liquiditeit sterk afgenomen, terwijl de I-CRR morgen, op 7 oktober, zal worden stopgezet.

Bron: Bloomberg (op 2 oktober 2023)

Het vrijgeven van de I-CRR-fondsen en het ondersteunende begrotingsbeleid van de regering zullen tijdens de feestmaanden een robuuste economische activiteit stimuleren.

De gouverneur van de RBI merkte op dat, in lijn met de veranderende liquiditeitsomstandigheden, in de nabije toekomst mogelijk open-markttransacties moeten worden overwogen.

Hoewel de financiële omstandigheden grotendeels stabiel zijn gebleven, is de verdeling van de liquiditeit de laatste tijd schever geworden, omdat een deel van de banken heeft geleend van de Artsen Zonder Grenzen, een noodvenster dat bedoeld is om te worden benut wanneer de interbancaire markten niet soepel functioneren. van de banken parkeerde geld onder het SDF, een instrument om liquiditeit te absorberen zonder onderpand.

Bovendien werd in de verklaring opgemerkt dat het voor banken wenselijk zou zijn om overtollige middelen uit te lenen op de interbancaire belmarkt, in plaats van deze tegen lagere tarieven in de SDF te parkeren, wat zou helpen bij het verdiepen van het interbancaire systeem.

Gezien de depreciërende factoren die een rol spelen voor de Indiase roepie, zal de RBI er voorlopig de voorkeur aan geven de beleidsrente hoog te houden, terwijl de liquiditeit aan de krappe kant blijft.

Jateen Trivedi, vice-president onderzoek bij LKP Securities, merkte op:

…de roepie zal naar verwachting blijven handelen binnen een bereik van Rs 83,05-83,35.

Conclusie

De RBI handhaafde de beleidsrente onveranderd op 6,5%, terwijl zij ook haar standpunt handhaafde om overtollige liquiditeit aan het systeem te onttrekken.

De commissieleden hebben ervoor gekozen om af te wachten en toe te kijken, terwijl de RBI de transmissie van de rentecyclus, de ontwikkelingen in de mondiale voedsel- en energievoorzieningsketens en de acties van de Federal Reserve en andere centrale banken volgt.

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) zal later vandaag gegevens over niet-agrarische loonlijsten (NFP) en werkloosheidscijfers publiceren, wat duidelijkheid zal verschaffen aan de inflatieprojectie van de Fed op de korte termijn.

Het besluit van de RBI MPC werd algemeen verwacht, terwijl de focus blijft liggen op het terugdringen van de inflatie te midden van de volatiele voedsel- en energieprijzen.

In termen van groei benadrukte gouverneur Das dat India een lichtpuntje blijft, in tegenstelling tot de vertraging in de geavanceerde economieën.