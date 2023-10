Shiba Memu presale kent enorme groei terwijl Monero blijft stijgen

De presale van Shiba Memu zorgt voor opschudding binnen de cryptocurrency-ruimte, terwijl Monero andere oudere tokens leidt in een sterke bullish trend.

Terwijl de innovatieve presale aanpak van Shiba Memu voor opwinding en investeringen heeft gezorgd, benadrukt de consistente prijsgroei van Monero de blijvende aantrekkingskracht van op privacy gerichte digitale activa. Terwijl de cryptomarkt zich blijft ontwikkelen, zijn beide projecten de moeite waard om nauwlettend in de gaten te houden voor investeringsmogelijkheden.

Presale van Shiba Memu overtreft de verwachtingen

Shiba Memu (SHMU), een unieke meme coin aangedreven door AI-technologie, heeft de cryptowereld op stormachtige wijze veroverd met zijn presale. Terwijl het project de krantenkoppen haalt vanwege zijn brutale en onbezonnen marketingaanpak, is het de presale die de aandacht van investeerders trekt.

In tegenstelling tot traditionele cryptocurrency-lanceringen heeft de presale van Shiba Memu een onderscheidend kenmerk: de prijs stijgt elke dag om 18.00 uur GMT. Deze innovatieve aanpak heeft FOMO (Fear of Missing Out) onder beleggers aangewakkerd en de resultaten zijn indrukwekkend. De presale, die een open einde kent, heeft een substantiële groei gekend.

Beginnend bij een bescheiden $0,011125, is de prijs van Shiba Memu tijdens de presale gestaag gestegen naar de huidige prijs van $0,032500. Deze gestage prijsstijging heeft nieuwe en ervaren crypto-enthousiastelingen aangetrokken die willen profiteren van potentiële winsten.

Koersstijging van Monero wint aan kracht

Aan de andere kant van het cryptospectrum heeft Monero (XMR) stilletjes aanzienlijke koerswinsten geboekt. Ondanks het uitblijven van noemenswaardige ontwikkelingen of aankondigingen in de afgelopen weken, is de koers van Monero de afgelopen maand met ruim 8% gestegen.

Monero prijsgrafiek

Monero, bekend om zijn sterke nadruk op privacy en anonimiteit, behoort consequent tot de beste cryptocurrencies op basis van marktkapitalisatie. Met een marktkapitalisatie van $2.784.571.981 bekleedt het de 24e positie op de ranglijst van cryptocurrency, vlak achter Stellar (XLM).

De gestage prijsstijging van XMR, ondanks het gebrek aan belangrijk nieuws, toont de veerkracht en aantrekkelijkheid van de cryptocurrency aan voor investeerders die op zoek zijn naar op privacy gerichte digitale activa.

De unieke verkoopargumenten van Shiba Memu en Monero

Het presale succes van Shiba Memu kan worden toegeschreven aan de unieke verkoopargumenten. Het project combineert de populariteit van meme-munten met de allernieuwste AI-technologie. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken:

Shiba Memu maakt gebruik van op AI gebaseerde software om autonoom te leren van succesvolle marketingstrategieën, PR te schrijven en zichzelf te promoten op verschillende platforms. Deze zelfvoorziening onderscheidt het project van andere meme-coins.

Anderzijds heeft Monero’s sterke focus op privacy en veiligheid ervoor gezorgd dat het een voorkeurskeuze is geworden voor gebruikers die op zoek zijn naar vertrouwelijkheid bij hun cryptocurrency-transacties. Transacties op de Monero-blockchain zijn ontworpen om echt privé en niet-traceerbaar te zijn.

Marktsentiment en toekomstperspectieven

Het succes van Shiba Memu tijdens de presale toont de grote belangstelling voor innovatieve cryptocurrency-projecten aan. De dagelijkse prijsstijgingen en de AI-gestuurde marketingaanpak van het project hebben weerklank gevonden in de cryptogemeenschap.

Wat Monero betreft, geeft de recente prijsstijging aan dat op privacy gerichte cryptocurrencies waarde blijven behouden op de markt. Ondanks zorgen over de regelgeving in sommige regio’s blijft de technologie van Monero aantrekkelijk voor degenen die prioriteit geven aan anonimiteit bij hun digitale transacties.

Monero (XMR) heeft belangrijke technische niveaus overschreden en de bulls lijken de touwtjes stevig in handen te hebben. Opvallend is dat de prijs van de cryptocurrency de kritische voortschrijdende gemiddelden van 50 en 100 dagen op het dagelijkse tijdsbestek heeft doorbroken, wat wijst op een potentiële opwaartse trend.

De technische indicatoren schetsen een bullish beeld, waarbij de Relative Strength Index (RSI) op 67,37 staat en de Moving Average Convergence Divergence (MACD) een bullish crossover vertoont. XMR, momenteel geprijsd op $150,38, kende een klein intraday-verlies van 0,08% en brak onder het 200-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).

Monero prijsanalyse

Door de prijsactie van XMR is de prijs voorbij de vraagzone van $138 gestegen en is het niveau van $160 nu in zicht. De volatiliteit speelde echter een rol, aangezien XMR te maken kreeg met meerdere afwijzingen rond het aanbodbereik van $150.