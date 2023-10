De Tel Aviv (TA 35)-index kelderde hard toen beleggers reageerden op de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas. De index daalde zondag met ruim 6,35% en belandde op een dieptepunt van ILS 1.690, het laagste niveau sinds 25 februari. Het schommelt op het laagste niveau sinds augustus 2021. Het is dit jaar ook met ruim 11% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau.

Oorlog tussen Israël en Hamas houdt aan

Het was zondag een zee van rood op de aandelenbeurs van Tel Aviv, toen investeerders nadachten over de aanhoudende oorlog in Israël. Tegelijkertijd steeg de wisselkoers van het paar USD/ILS naar een hoogtepunt van 3,98, het hoogste niveau sinds 2015. De koers is met ruim 27% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

De Israëlische shekel en aandelen kelderden toen beleggers zich voorbereidden op een langdurige oorlog in Israël. Een blik op de belangrijkste componenten laat zien dat alle bedrijven in de rode cijfers stonden. Delek Group, een conglomeraat in de petroleumindustrie, daalde met ruim 13%. Analisten zijn van mening dat het bedrijf ontwrichting zal ervaren als de oorlog voortduurt.

De andere topachterblijvers in de index waren Newmed Energy, Enlight en Shikun & Binui, drie grote bedrijven in het land. Al deze aandelen daalden zondag met ruim 12%. Andere topachterblijvers in de index waren Electra, Melistron en Azrieli Group.

Slechts één bedrijf, Teva, stond zondag in het groen. Dit toonaangevende farmaceutisch bedrijf zal vanwege zijn mondiale activiteiten minder door deze crisis worden getroffen. Het verdient het grootste deel van zijn geld in de Verenigde Staten. In 2022 had het $7,4 miljard aan inkomsten in de VS, gevolgd door $4,3 miljard in Europa en $1,9 miljard op de internationale markt.

De prestaties van de TA 35-index en het paar USD/ILS zullen afhangen van hoe lang de oorlog nog voortduurt. Het zal ook reageren op de vraag waar de oorlog zich zal concentreren en op de potentiële instroom van investeerders die de dip willen kopen.

Voorspelling TA 35-index

Uit de weekgrafiek blijkt dat de Tel Aviv 35-index de afgelopen dagen onder druk heeft gestaan. Zondag crashte het op de belangrijkste steun bij ILS 1.690. Dit was een belangrijk steunniveau, aangezien het op 26 februari ook de laagste swing was.

De index is gecrasht onder de 50- en 25-weekse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Het is ook opgeschoven naar het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2%, terwijl de Relative Strength Index (RSI) naar beneden is gedaald. Daarom zullen er meer nadelen worden bevestigd als de prijs onder de belangrijkste steun van ILS 1.600 komt.

Technische analyse USD/ILS

Op de weekgrafiek zien we dat de wisselkoers van het paar USD/ILS zich in een sterke bullish trend bevindt terwijl de DXY-index zich voortzette. De bijeenkomst van het paar vond ook plaats vanwege de grootschalige protesten in Israël, waarover ik in dit artikel schreef.

Het heeft het belangrijke weerstandspunt van maart 2020 opnieuw getest. De bullish trend ligt boven de voortschrijdende gemiddelden over 50 en 25 weken, terwijl de RSI het overboughtniveau nadert.

De vooruitzichten voor de koers van het paar USD/ILS zijn voor de komende dagen bullish, aangezien kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op 4,0. Een daling onder de belangrijkste steun op 3,80 zal de bullish visie ontkrachten.