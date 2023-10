De aandelenkoers van Palantir Technologies (NYSE: PLTR) heeft een opmerkelijke comeback gemaakt na een reeks grote orders en toenemende mondiale risico’s. De aandelen stegen dinsdag naar $18, het hoogste niveau sinds 7 augustus. Het is de afgelopen drie opeenvolgende weken gestegen en met meer dan 200% ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

AI, ordes en mondiale instabiliteit

Palantir Technologies heeft het dit jaar goed gedaan toen de vraag naar oplossingen voor kunstmatige intelligentie toenam. Het bedrijf wordt algemeen vermeld als een van de beste AI-aandelen op de markt, dankzij de bestaande en toekomstige productreeksen die bekend staan als AIP.

AIP is een softwarepakket waarmee bedrijven sneller producten kunnen bouwen, projecten kunnen automatiseren en hun activiteiten eenvoudig kunnen optimaliseren. Sommige analisten zijn van mening dat het bedrijf op de lange termijn een topwinnaar in de AI-industrie zal zijn. Deze analist noemde het de AI-handel van het decennium.

Palantir Technologies heeft dit jaar ook grote contracten binnengehaald. Het heeft onlangs een groot contract met de Britse regering binnengehaald, waardoor het een grote herziening van de National Health Service (NHS) zal uitvoeren. De deal zal ruim 579 miljoen dollar waard zijn en zal de NHS helpen medische gegevens te analyseren, patronen te identificeren en het hele systeem te herzien.

Het andere belangrijke nieuws was dat Palantir Technologies een contract ter waarde van 250 miljoen dollar van het Amerikaanse leger had binnengehaald. Deze deal zal het helpen onderzoek te doen en diensten te ontwikkelen in de AI-industrie.

De aandelenkoers van Palantir Technologies is ook gestegen nu de wereld een gevaarlijkere plek wordt. De oorlog in Oekraïne duurt al bijna twee jaar en er zijn risico’s voor Israël en Hamas strijd zal maanden duren. Dit is belangrijk omdat Palantir deel uitmaakt van het zogenaamde militair-industriële complex.

Analisten hebben gemengde meningen over de koers van het aandeel Palantir. Het gemiddelde doel voor de aandelen is $13, wat een daling van 24% ten opzichte van het huidige niveau impliceert. Morgan Stanley verlaagde onlangs de rating van het aandeel, terwijl Wedbush, Deutsche Bank en DA Davidson hun doelstelling verhoogden.

Palantir koersvoorspelling

De daggrafiek laat zien dat de koers van het PLTR-aandeel zijn dieptepunt bereikte op de belangrijkste steun van $13,70, waar het sinds 23 juni, 18 augustus en 22 september niet meer beneden kwam. Het aandeel is boven de voortschrijdende gemiddelden van 50 en 25 dagen gestegen, wat een bullish teken is.

Het belangrijkste is dat het aandeel boven het weerstandspunt van $17,18 is gestegen, de hoogste swing op 8 juni. Door boven dat niveau te komen, ontkrachtten de aandelen het hoofd-schouderpatroon dat zich aan het vormen was. Daarom zijn de vooruitzichten voor het aandeel bullish, met als volgende belangrijke niveau de YTD high van $20,22, wat 13% boven het huidige niveau is.