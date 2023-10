Fysiek uranium op hoogste niveau in twaalf jaar; is het nog steeds een koop?

Vorige maand betoogde ik in dit artikel dat aandelen in uraniummijnen veelbelovend zijn, gezien de verbeteringen in het pro-nucleaire sentiment. Het is wellicht interessant om te kijken hoe de investeringen in uranium de afgelopen tijd hebben gepresteerd en wat we vanaf nu kunnen verwachten.

De recente prestaties uit het verleden zijn ronduit indrukwekkend.

Ten eerste bereikte de spotprijs voor uranium in september het hoogste punt in twaalf jaar. De YTD-prestatie eind september bedroeg +51,88%, en in de afgelopen vijf jaar leverde Uranium +21,48% op.

Ten tweede zijn aandelen in de uraniummijnbouw, gemeten aan de hand van de Northshore Global Uranium Mining Index, de afgelopen vijf jaar met +50,61% YTD en +25,73% gestegen.

Ten derde zijn de junior mijnbouwaandelen van uranium, zoals gemeten door de Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index TR, in de afgelopen drie jaar +39,03% YTD en +54,54% gestegen.

Een snelle vergelijking met andere activaklassen: uranium en uraniummijnbouwers hebben de afgelopen vijf jaar beter gepresteerd dan Amerikaanse aandelen, gemeten aan de hand van de S&P 500-index, Amerikaanse obligaties en de Amerikaanse dollar.

Wat drijft de uraniumprijzen omhoog?

Copy link to section

De verwachting is dat de vraag naar energie de komende jaren exponentieel zal toenemen. Bovendien vergrootten de geopolitieke spanningen (dwz de Russische invasie van Oekraïne leidde tot een race om de afhankelijkheid van Russische energie in Europa te verminderen en naar andere alternatieven te zoeken) de behoefte aan energiediversificatie.

Bovendien kan klimaatverandering niet meer worden ontkend. Om de doelstellingen te bereiken moeten overheden investeren in schonere energie.

Uranium biedt een oplossing.

Uranium speelt een sleutelrol in kleine modulaire reactoren, die naar verwachting tegen het einde van het decennium gemeengoed zullen zijn.

Als hierbij optellen dat de prijs van uranium jarenlang laag was, zou je kunnen zeggen dat het opwaartse potentieel intact blijft, ook al wordt uranium op het hoogste niveau in twaalf jaar verhandeld.