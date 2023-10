USD/TRY: Turkse lira stort in doordat CBRT acties averechts werken

De Turkse lira is gecrasht naar het laagste niveau ooit sinds de economie van het land hapert en de Amerikaanse dollarindex (DXY) steeg. De wisselkoers van het paar USD/TRY is gestegen naar een recordhoogte van 28, ongeveer 50% boven het laagste niveau dit jaar. Het is met ruim 445% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in de afgelopen vijf jaar.

USD/TRY-grafiek

De uitverkoop van de Turkse lira won aan kracht nadat het statistiekbureau van het land hoge cijfers over de consumenteninflatie publiceerde. Volgens het statistiekbureau is de inflatie de afgelopen drie maanden op rij gestegen, met een piek van 61,53% in september. Het is gestegen naar het hoogste punt sinds mei dit jaar.

De totale consumentenprijsindex steeg met 4,75% op MoM-basis, lager dan de mediane schatting van 4,88%. Het was ook een kleinere stijging dan de stijging van 9,09% in augustus. Analisten zijn van mening dat de kelderende lira waarschijnlijk zal leiden tot een hogere inflatie en een zwakkere lira-zwakte.

Uit een ander rapport van de Centrale Bank van de Republiek Turkije (CBRT) blijkt dat het tekort op de lopende rekening van het land in augustus uitkwam op ruim $0,62 miljard, een verbetering ten opzichte van de $5,5 miljard van de voorgaande maand.

De Turkse detailhandelsverkopen daalden ook met 4,7% op MoM-basis, na een stijging met 3,0% in de voorgaande maand. Dit vertaalde zich in een stijging op jaarbasis van 17,2%, lager dan de voorgaande 31,2%.

Daarom zijn de prestaties van het paar USD/TRY een weerspiegeling van het feit dat de recente acties van de CBRT niet werken. De bank heeft de afgelopen maanden de rente verhoogd in een poging de inflatie in het land te stabiliseren. Het heeft de rente verhoogd van het laagste niveau dit jaar van 8,50% naar 30%, het hoogste niveau in jaren.

Economen zouden de voorkeur geven aan een agressievere toon van de centrale bank. Ook zijn analisten van mening dat de Turkse lira zal stabiliseren wanneer de Turkse regering een einde maakt aan de meeste huidige valutacontroles in het land.

De uitdaging voor de lira is dat veel mensen in Turkije er de voorkeur aan geven de Amerikaanse dollar en andere vreemde valuta aan te houden. Als zodanig zal het moeilijk zijn om van gedachten te veranderen, aangezien zij hun rijkdom de afgelopen decennia hebben zien verdampen.

De koers van het paar USD/TRY is ook gestegen dankzij de sterke Amerikaanse dollar . De dollarindex steeg naar $107,5, het hoogste niveau dit jaar. De inflatie is enorm gestegen omdat beleggers voorspellen dat de Federal Reserve de rente zal verkrappen omdat de inflatie op een hoog niveau blijft.