De aandelenkoers van Boeing (NYSE: BA) kwam de afgelopen weken onder druk te staan, omdat de zorgen over de activiteiten van het bedrijf blijven bestaan. Het aandeel piekte in augustus op $242,90 en trok zich vervolgens met ruim 20% terug naar de huidige $193.

BA krijgt te maken met tegenwind

Copy link to section

Boeing, de grootste vliegtuigbouwer ter wereld, heeft de afgelopen jaren met talloze tegenwind te maken gehad. In 2019 stopte het bedrijf een groot probleem nadat een vliegtuig van Syrian Airlines neerstortte. Dit dwong het bedrijf al zijn Boeing 737 Max-vliegtuigen aan de grond te houden, wat miljarden dollars aan verliezen veroorzaakte.

Being is nooit meer hersteld sinds de crisis, zelfs nadat het bedrijf de laatste tijd veel orders ontving. Volgens de WSJ is het aantal aan klanten geleverde 737 MAX-jets gedaald naar het laagste niveau in ruim twee jaar. Boeing ontdekte ook problemen met Boeing Dreamliner.

https://www.youtube.com/watch?v=aBE4ayRfYNcu0026amp;pp=ygUXYm9laW5nIGRyZWFtbGluZXIgZmF1bHQ%3D

De problemen van Boeing komen voort uit uitdagingen van zijn belangrijkste leveranciers. Het bedrijf identificeerde bijvoorbeeld gaten in de rompen vervaardigd door Spirit AeroSystems. Spirit gaf zijn leveranciers de schuld van het probleem. Als gevolg hiervan is de productie van de Boeing 737 MAX met meer dan de helft gedaald tot slechts 38 per maand. In september zijn er slechts 22 vliegtuigen gemaakt.

De Boeing 737 MAX is het best verkochte vliegtuig van het bedrijf. En in een recente verklaring voorspelde de CEO van het bedrijf dat het bedrijf dit jaar tussen de 400 en 450 vliegtuigen aan klanten zou leveren.

De ellende van Boeing is ten goede gekomen aan Airbus, de belangrijkste rivaal. Airbus meldt dinsdag in een rapport dat het in september 55 vliegtuigen heeft afgeleverd, wat het totaal op 488 brengt. Boeing heeft slechts 371 vliegtuigen afgeleverd. Airbus heeft Boeing ook ingehaald wat betreft de totale achterstand.

Het is waarschijnlijk dat de activiteiten van Boeing de komende maanden zullen blijven vertragen als gevolg van de rompproblematiek. Analisten verwachten ook dat Boeing zijn verwachtingen voor de toekomst zal verlagen wanneer het zijn resultaten publiceert.

Uit de resultaten van Boeing in het tweede kwartaal bleek dat de omzet steeg naar $19,75 miljard, terwijl het nettoverlies $149 miljoen bedroeg.

Verwachting Boeing aandelenkoers

Copy link to section

De daggrafiek laat zien dat de koers van het aandeel BA de afgelopen weken een sterke bearish trend heeft doorgemaakt. Het trok zich terug en testte opnieuw het belangrijke ondersteuningsniveau op $194,48, de laagste swing in maart en mei.

Deze prijs was tevens de onderkant van het horizontale kanaal. Het aandeel heeft ook een deathcross-patroon gevormd, wat meestal een bearish teken is. Het is onder de Ichimoku-wolkindicator gekomen. Daarom vermoed ik dat de aandelen zullen blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op het volgende psychologische niveau van €180.