Angst voor deflatie is terug nu Chinese CPI en PPI achterblijven bij verwachtingen

Het Nationale Bureau voor de Statistiek van China (NBS) heeft de laatste cijfers vrijgegeven over de Chinese consumentenprijsindex (CPI) en de producentenprijsindex (PPI) voor de maand september 2023.

Inflatie gegevens

Uit de meest recente gegevens blijkt dat de Chinese consumenteninflatie stagneerde op 0% op jaarbasis, wat onder de consensus verwachtingen kwam van analisten van TradingEconomics.com van 0,2% op jaarbasis.

Bovendien was de CPI gedaald van 0,1% op jaarbasis in de voorgaande maand, en ligt deze ruim onder de 2,8% op jaarbasis die in september 2022 werd geregistreerd.

Hoewel er tekenen waren die erop wezen dat zich een economisch herstel zou voordoen, duidt de ondermaatse prestatie van de CPI erop dat de problemen bij de consument wellicht groter zijn dan uit eerdere cijfers blijkt.

De consumentenprijzen zijn aanzienlijk gedaald sinds vorig jaar, toen ze tussen april en oktober 2022 gemiddeld 2,4% op jaarbasis bedroegen.

Bovendien bedraagt de gemiddelde CPI voor 2023 0,43%, wat ver onder de jaarlijkse doelstelling van ongeveer 3% ligt die de overheid heeft vastgelegd.

De scherpe daling betekent dat beleidsmakers waakzaam kunnen zijn voor het potentieel om in de nabije toekomst in deflatoir gebied terecht te komen.

Ondanks de bloei van het toerisme tijdens de festiviteiten van de ‘Golden Week’, kan er sprake zijn van bijzondere zorg, aangezien deze trend naar verwachting zal afnemen aan het einde van het zomerseizoen.

Bron: China NBS

Maandelijkse inflatie

Op maandbasis bedroeg de inflatie voor september 0,2%, wat onder de consensusverwachtingen van 0,3% ligt, volgens analisten van TradingEconomics.com.

Dit was lager dan de gegevens van augustus van 0,2% MoM en de 0,3% MoM die in het overeenkomstige interval van het voorgaande jaar werd geregistreerd.

Producenten prijzen

De PPI bleef achter bij de verwachtingen en kwam uit op (-)2,5% op jaarbasis voor september, vergeleken met de marktvoorspellingen van (-)2,4% op jaarbasis.

Dit was een verbetering ten opzichte van de daling van (-) 3,0% in augustus 2023, en markeerde de kleinste deflatie sinds maart 2023, als gevolg van stimuleringsmaatregelen van de overheid en post-pandemisch beleid.

Bovendien was dit de twaalfde maand op rij dat de PPI daalde, een verbetering sinds het dieptepunt van 2023 van (-)5,4% op jaarbasis in juni 2023.

De productiematerialen kenden een zachtere daling van (-)3,7% op jaarbasis in augustus naar (-)3,0% op jaarbasis in september; terwijl de verwerkings- en grondstoffenprijzen beide daalden tot (-)2,8% op jaarbasis.

Voedselproducten verzwakten van (-)0,2% op jaarbasis in het vorige rapport naar (-)0,3% op jaarbasis; terwijl de prijzen voor kledingproducenten deze maand stegen tot 0,8% op jaarbasis, vergeleken met 1,0% op jaarbasis in augustus 2023.

Op maandbasis steeg de PPI met 0,4% MoM vergeleken met 0,2% MoM voorheen.

Uit recente gegevens van de Purchasing Managers’ Index blijkt dat de fabrieksvraag onderliggende tekenen van verbetering vertoont en dat marktwatchers de productiegegevens in de gaten zullen blijven houden.

Vooruitzichten

Uit de laatste cijfers blijkt dat zowel de detailhandels- als de producenteninflatie voor september onder de verwachtingen lag, waarbij de consumenteninflatie op 0% op jaarbasis uitkwam en de PPI voor de twaalfde maand op rij daalde.

Over het geheel genomen blijft het grootste gevaar voor de Chinese economie de positie van de vastgoedmarkt, na lagere huizenverkopen, een gebrek aan investeringen en de angst voor wijdverbreide besmetting.

De effectiviteit van het overheidspakket voor deze sector moet nog worden beoordeeld, hoewel het herstel per saldo waarschijnlijk zwak en beperkt zal blijven.

Over het geheel genomen waren er positieve indicaties voor de economische activiteit, zoals de groei van de detailhandelsverkopen, de industriële toegevoegde waarde, het consumentenvertrouwen en de dienstenconsumptie (die in augustus 2023 met een sterke 19,4% op jaarbasis groeide), tegen een relatief lage inflatie.

De zwakker dan verwachte CPI kan echter de kracht van de consument in twijfel trekken.

Aankomende handelsgegevens

Later vandaag zal de Algemene Administratie van de Douane in China nieuwe cijfers vrijgeven over de handelsgroei en de handelsbalans.

Marktvoorspellingen schatten de handelsbalans op $70,0 miljard (£57,44 miljard), terwijl de maand daarvoor $68,36 miljard bedroeg.

Zowel de export als de import zullen naar verwachting met respectievelijk (-)7,6% en (-)6,0% krimpen, wat een lichte verbetering laat zien ten opzichte van de cijfers van augustus 2023.

De export en import waren in de maand juni met respectievelijk (-)14,5% op jaarbasis en (-) 12,7% gedaald en lijken een aanhoudende matiging te ondergaan.

Deze nieuwe datapunten kunnen een dieper perspectief bieden op het groeitraject van de economie.

Deze posten blijven echter een totale daling kennen en moeten nog een volledig herstel doormaken.

Concluderend kunnen we stellen dat de lager dan verwachte CPI en PPI een onverwachte tegenslag zijn geweest voor de economische activiteit in China. Dit wijst erop dat de consumentenvraag de komende maanden zou kunnen afnemen.