De comeback van de Pakistaanse roepie zette deze week door, zelfs nu de Amerikaanse dollarindex (DXY) op het hoogste niveau in maanden staat. De wisselkoers van het paar USD/PKR is de afgelopen zes weken op rij gedaald en bevindt zich nu op het laagste niveau sinds 17 juli. Dit is de eerste keer sinds 2020 dat de roepie zes weken op rij is gestegen.

Waarom stijgt de Pakistaanse roepie?

Copy link to section

De Pakistaanse roepie heeft dit jaar een bewogen prestatie achter de rug. In oktober steeg het aanvankelijk naar het hoogste niveau ooit. Op het hoogtepunt van dit jaar lag de prijs van het paar USD/PKR 36% boven het laagste niveau van januari en 104% boven het pandemische dieptepunt.

De belangrijkste gebeurtenis dit jaar waren de onderhandelingen met het Internationale Monetaire Fonds (IMF), dat overeenkwam om extra geld voor het land vrij te maken. Deze instroom van dollars heeft de munt enigszins helpen stabiliseren.

De Pakistaanse roepie is ook sterk gestegen als gevolg van de acties van de regering van het land om de valutamanipulatie aan te pakken. Het land lanceerde dit harde optreden in september, een maatregel waarvan zij hoopt dat het zal helpen kapitaalvlucht te voorkomen.

De regering hoopt ook onwettige valutatransacties en illegale handel te voorkomen. Als onderdeel van dit harde optreden werkt de regering ook aan het hardhandig optreden tegen bedrijven en individuen die essentiële grondstoffen in het buitenland oppotten. Deze operatie heeft de regering ruim 2,3 miljoen dollar opgeleverd en meer dan 150 mensen gearresteerd.

Amerikaanse dollar is gestegen

Copy link to section

De stijging van de Pakistaanse roepie vond plaats in een tijd waarin de Amerikaanse dollar is gestegen ten opzichte van de meeste valuta, waaronder de euro en het pond sterling. De rente is gestegen nadat de Federal Reserve de rente naar het hoogste niveau in meer dan twintig jaar heeft geduwd. Notulen gepubliceerd deze week bleek dat de commissie hoopt op een nieuwe renteverhoging.

Toch heeft de Pakistaanse roepie, zoals ik al eerder schreef, te maken met talrijke risico’s. Zo wordt het land geconfronteerd met het risico van de komende verkiezingen in Pakistan, die in januari plaatsvinden. Veel valuta’s van opkomende markten hebben de neiging te verzwakken als gevolg van algemene verkiezingen.

De verkiezingen in Pakistan zijn opmerkelijk vanwege de toenemende politieke risico’s in het land waar Imran Khan gevangen zit. Het andere risico is dat het land in april 2024 te maken krijgt met een muur van vervaldatum van obligaties van $1 miljard dollar. In augustus zei de regering dat zij hoopt de helft van haar schulden van $24,5 miljard die in 2024 aflopen, door te rollen.

Daarom zou de vraag naar Amerikaanse dollars ter dekking van deze obligatiebetalingen de Pakistaanse roepie de komende maanden naar beneden kunnen duwen.