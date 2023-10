De iShares TIPS Bond (TIP) ETF heeft zich de afgelopen dagen hersteld nadat de zorgen over de Amerikaanse inflatie toenamen. Na vorige week te zijn gedaald naar $101,67 (het laagste punt van maart 2020), is de koers met bijna 2% hersteld. Het blijft 5% onder het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Het herstel van TIP vond plaats toen de ETF deze maand een instroom registreerde. Uit gegevens van ETF.com blijkt dat de instroom in het fonds deze maand met ruim $300 miljoen is gestegen, waardoor het totale vermogen op ruim $20,8 miljard komt.

TIP kende een uitstroom in augustus en september. In totaal heeft het land dit jaar ruim 1,6 miljard dollar verloren sinds de inflatie is gedaald tot 3,6%.

Het huidige herstel van de instroom vond plaats na de Amerikaanse inflatiegegevens van vorige week. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) daalden de totale en kerninflatie op jaarbasis naar 3,6% en 4,6%. Niettemin stegen de twee op MoM-basis naarmate de benzineprijs steeg.

https://www.youtube.com/watch?v=hw0NxSSd1rku0026amp;pp=ygUMVVMgaW5mbGF0aW9u

Ondertussen schoten de Amerikaanse inflatieverwachtingen omhoog in september, omdat consumenten zich zorgen blijven maken over de energieprijzen. Verder zijn belangrijke onderdelen van het CPI-rapport, zoals huisvesting, de afgelopen maanden behoorlijk populair geweest.

Inflation expectations jumped in October per @UMich consumer sentiment update … 1y expectations up to 3.8%; 5-10y expectations back up to 3% pic.twitter.com/FPuFHiAtGm — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 13, 2023

Terwijl de benzineprijzen de laatste tijd wat zijn gedaald, zou de aanhoudende oorlog tussen Israël en Hamas tot hogere olieprijzen kunnen leiden. Deze angsten zullen nog meer benadrukt worden als de oorlog zich uitbreidt en landen als Iran aantrekt.

De iShares TIPS Bond ETF (TIP) is een fonds dat is gebouwd om TIP’s te volgen, dit zijn staatsobligaties waarvan de waarde stijgt met de inflatie. De TIP ETF is de afgelopen maanden gedaald, omdat de inflatie daalde vanaf het pandemische hoogtepunt van bijna 10%.

De volgende belangrijke katalysator voor de TIP ETF zal de aanhoudende oorlog in Israël en de impact daarvan op de energiesector zijn. Het zal ook reageren op de prijzen van ruwe olie, die de afgelopen maanden zijn gestegen. Brent is gestegen naar $90,9, terwijl West Texas Intermediate (WTI) is gestegen naar $86,5.