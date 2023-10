De aandelenkoers van MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) is de afgelopen maanden gedaald terwijl de cryptowinter voortduurt. De aandelen werden maandag verhandeld tegen $335,48, 30% onder het hoogste punt van dit jaar. Toch blijven ze zo’n 155% boven het laagste punt in 2022.

Bitcoin-bezit van MicroStrategy

MicroStrategy is een bedrijf dat data-analysebedrijven levert aan bedrijven als Pfizer, Sony, Visa en Hilton. Het bedrijf is onlangs begonnen met het aanbieden van MicroStrategy AI, een reeks producten waarmee bedrijven hun AI-activiteiten een boost kunnen geven.

MicroStrategy staat inmiddels niet meer bekend om de hightech oplossingen die het biedt. In plaats daarvan staat het bekend om zijn enorme Bitcoin-bezit. Het kocht onlangs nog eens 5.445 BTC’s ter waarde van destijds meer dan $147 miljoen. De gemiddelde aankoopprijs was $27.000.

Het bezit nu Bitcoin ter waarde van meer dan $4,8 miljard, een substantieel bedrag aangezien MicroStrategy nu gewaardeerd wordt op meer dan $4,7 miljard. Deze belangen maken MicroStrategy tot de grootste bedrijfs-whale ter wereld.

De acties van MicroStrategy kunnen grote gevolgen hebben voor de Bitcoin-prijs. Een grote verkoop zou bijvoorbeeld tot meer aanbod kunnen leiden, wat vervolgens de prijs zou drukken. MicroStrategy heeft gezegd dat het niet van plan is zijn Bitcoin-bezit binnenkort te verkopen.

Waarom MSTR gelijk heeft als het gaat om het vasthouden van Bitcoin

Er zijn drie belangrijke redenen waarom MicroStrategy gelijk heeft om Bitcoin in zijn wallet te houden. Ten eerste hebben de aandelen van het bedrijf het goed gedaan sinds het in 2020 Bitcoin begon te accumuleren.

Hoewel het aandeel is gedaald ten opzichte van het hoogste punt ooit van $1.310, blijft het 245% boven het laagste niveau sinds 2020. De Nasdaq 100-index is met ruim 120% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2020.

Ten tweede geloof ik dat Bitcoin de komende vijf jaar veel hoger zal zijn dan waar het nu staat. Analisten bij Standard Chartered zijn van mening dat BTC de komende jaren naar $50.000 kan stijgen.

Cathie Wood, de oprichter van Ark InnovationFund, ziet het op de lange termijn stijgen tot $600.000, terwijl Thomas Lee van Fundstrat denkt dat het $200.000 kan bereiken. Michael Novogratz van Galaxy Digital verwacht dat dit de komende jaren zal stijgen naar $500.000.

Deze analisten hebben niet altijd gelijk, aangezien geen van beiden de aanhoudende cryptowinter heeft voorspeld. Er zijn echter redenen waarom BTC zou kunnen stijgen. Ten eerste bloeide Bitcoin, dat lange tijd als een riskante activa werd beschouwd, tijdens de Covid-19-pandemie, een Black Swan gebeurtenis.

Bitcoin overleefde ook de ineenstorting van de FTX en het klimaat van hoge rentetarieven. In het verleden was de consensus dat risicovolle activa zoals Bitcoin en Ethereum een periode van hoge rente niet zouden overleven. Ze staan nu op het hoogste niveau in meer dan twintig jaar.

Er zijn potentiële katalysatoren die de prijs van Bitcoin en MSTR hoger zullen drijven. De rentetarieven zullen waarschijnlijk in 2024 beginnen te dalen, terwijl de volgende Bitcoin-halving in april zal plaatsvinden. Het belangrijkste is dat, in tegenstelling tot goud, het aanbod van Bitcoin opraakt, terwijl het totale aantal munten in omloop 19,51 miljoen van de 21 miljoen bedraagt.