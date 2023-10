USD/ZAR: Zuid-Afrikaanse rand piekt na goed nieuws van het IMF

De wisselkoers van het paar USD/ZAR daalde deze week naarmate de rally van de Amerikaanse dollar (DXY) afnam. Het pair trok zich terug naar een dieptepunt van 18.75, veel lager dan het hoogste punt van deze maand op 19.63. Het is met ruim 12% gestegen ten opzichte van het laagste niveau dit jaar.

Amerikaanse dollarindex trekt zich terug

De koers van de USD ten opzichte van de Zuid-Afrikaanse rand daalde lichtjes toen de Amerikaanse dollarindex daalde van het hoogste punt dit jaar van $108 naar $106. De terugtrekking van de DXY vond plaats toen beleggers een risicogevoel omarmden, zoals blijkt uit de sterke prestaties van Amerikaanse aandelen.

De Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq 100-indices stegen maandag met ruim 1%, terwijl westerse landen probeerden een grootschalige oorlog in Israël te voorkomen. Joe Biden zal woensdag het land bezoeken als blijk van solidariteit.

Het paar USD/ZAR heeft zich ook teruggetrokken na een relatief positief rapport van het IMF. In zijn economische prognoses gelooft het IMF dat Zuid-Afrika Nigeria en Egypte zal inhalen en de grootste economie van Afrika zal worden. Het verwacht dat de economie 401 miljard dollar zal bereiken, vergeleken met de 395 miljard dollar in Nigeria.

Nigeria en Zuid-Afrika kampen met talloze uitdagingen. In Nigeria is de lokale munt vrijwel waardeloos geworden, terwijl de machtscrisis in Zuid-Afrika voortduurt. Veel Zuid-Afrikaanse steden en dorpen krijgen nog steeds slechts een paar uur stroom per dag.

Positief is dat de inflatie in Zuid-Afrika de afgelopen maanden is gedaald. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de jaarlijkse inflatie is gedaald naar 4,7%, het laagste niveau in ruim twee jaar. Op maandbasis stegen ze met 0,9%.

De inflatie in Zuid-Afrika blijft binnen de bandbreedte van de centrale bank van 3% tot 6%. Daarom is het waarschijnlijk dat de SARB de rente nog een tijdje op het huidige niveau zal handhaven. Op dezelfde manier wordt verwacht dat de Fed deze tijdens de vergadering van 1 november ongewijzigd zal laten tussen 5,25% en 5,50%.

Technische analyse USD/ZAR

USD/ZAR-grafiek door TradingView

Als we naar de daggrafiek kijken, zien we dat de wisselkoers van het paar USD/ZAR de afgelopen dagen naar beneden is gegaan. Deze uitbraak vond plaats nadat het pair een stijgend wigpatroon vormde, wat doorgaans een bearish teken is. Het is nu onder de 25- en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gedaald. Vanwege de stijgende wedge is het daarom waarschijnlijk dat het pair zal blijven dalen, aangezien verkopers zich richten op de belangrijkste support op 18.50. De stop-loss van deze transactie ligt op 19,0. Deze visie komt overeen met mijn laatste voorspelling voor de Zuid-Afrikaanse rand.