GBP/ZAR: grote comeback Zuid-Afrikaanse rand verwacht

De diepe uitverkoop van de wisselkoers van pond naar rand (GBP/ZAR) zette zich woensdag voort nadat Groot-Brittannië sterke gegevens over de consumenteninflatie had gepubliceerd. Het pair daalde naar een dieptepunt van 22,78, het laagste punt sinds 31 juli. Het is met ongeveer 7,60% gedaald ten opzichte van het hoogste punt dit jaar.

De Zuid-Afrikaanse rand blijft stijgen

De Afrikaanse rand doet iets wat hij al jaren niet meer heeft gedaan. De munt is zeven dagen op rij in waarde gestegen ten opzichte van het pond sterling, terwijl zijn kracht aanhoudt. De ZAR is ook gestegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro.

Het paar GBP/ZAR zette de uitverkoop voort, zelfs nadat Groot-Brittannië sterke gegevens over de consumenten- en producenteninflatie had gepubliceerd. Volgens het Office of National Statistics (ONS) steeg de consumentenprijsindex (CPI) van 0,3% naar 0,5%.

Deze stijging vertaalde zich in een jaar-op-jaar winst van 6,7%, hoger dan de gemiddelde schatting van 6,6%. De kerninflatie, die de volatiele voedsel- en energieprijzen wegneemt, steeg van 0,1% naar 0,5%. Op jaarbasis bedroeg deze 6,1%.

Deze cijfers betekenen dat de crisis in de kosten van levensonderhoud in Groot-Brittannië voortduurt, waardoor de Bank of England (BoE) onder druk komt te staan. De bank heeft de afgelopen maanden een agressieve toon aangehouden in haar pogingen een zachte landing te bewerkstelligen.

Analisten verwachten dat de BoE de rente de komende maanden ongewijzigd zal laten. Verdere renteverhogingen zouden de aanhoudende stagflatie kunnen verergeren. Vorige week waarschuwde het IMF in een rapport dat Groot-Brittannië de langzaamste economie van de G7 zal zijn.

De volgende belangrijke katalysator voor de koers tussen GBP en ZAR zullen de komende Zuid-Afrikaanse inflatiegegevens zijn. Door Reuters ondervraagde economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de totale CPI is gestegen van 4,8% in augustus naar 5,3% in september. De kerninflatie zal naar verwachting dalen naar 4,7%.

Technische analyse GBP/ZAR

De koers van het pond ten opzichte van de ZAR piekte in juni op 24,74, toen de Zuid-Afrikaanse rand kelderde. Vervolgens daalde de koers naar 22,50 in juli en stuiterde weer naar 24,50. Nu lijkt het erop dat bears opnieuw de controle krijgen. Het heeft het psychologische niveau van 23.00 uur en het laagste niveau van deze maand omgezet in een ondersteuning.

Het paar is ook gedaald tot onder de 25- en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) tot onder de steun op 50 is gedaald. Daarom zijn de vooruitzichten voor het paar bearish, waarbij het volgende niveau om naar uit te kijken ligt op 22.50 uur Bij een doorbraak onder dat niveau daalt de koers naar 21,85.