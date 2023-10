De wisselkoers van het paar USD/JPY steeg naar het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar, omdat beleggers zich concentreerden op de Japanse obligatiemarkt. Het handelde op het belangrijke weerstandsniveau van 150, 17,6% boven het laagste niveau dit jaar.

Japanse yen crasht

De Japanse yen is een van de slechtst presterende valuta’s in de ontwikkelde wereld. Het is met bijna 50% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau tijdens de Covid-19-pandemie. Dit gebeurde vanwege de Bank of Japan (BoJ), die is afgeweken van andere centrale banken zoals de Federal Reserve, Bank of Canada en Bank of England.

Deze centrale banken begonnen in 2022 de rente te verhogen op het moment dat de inflatie begon te stijgen. De Fed heeft de rente verhoogd van 0% naar 5,50% en waarschuwt voor verdere verhogingen. Op dezelfde manier hebben de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England de rente naar meerjarige hoogtepunten verhoogd.

De BoJ daarentegen liet de rente in de negatieve zone en ging door met haar kwantitatieve versoepelingsprogramma (QE). Pas een paar maanden geleden beëindigde zij de controle op de rentecurve. Dit betekent dat de geldhoeveelheid in Japan op een hoog niveau is gebleven.

Nu is het paar USD/JPY sterk gestegen, net als de Japanse obligatierente, wat de Bank of Japan ertoe heeft aangezet in te grijpen. Het rendement op de 10-jarige staatsobligaties naar 0,80%, het hoogste niveau sinds 2013.

De obligatierendementen bewegen zich in de tegenovergestelde richting van de prijzen. Als gevolg van de geringe vraag naar staatsobligaties is de BoJ de afgelopen maanden gedwongen obligaties ter waarde van miljarden dollars te kopen.

Het is onduidelijk welke gevolgen deze acties zullen hebben voor de Japanse yenmarkt. Een mogelijke oplossing zou een renteverhoging zijn, wat voorlopig onwaarschijnlijk is. Economen zijn van mening dat de bank in 2024 uit de negatieve rente zal stappen.

Technische analyse USD/JPY

USD/JPY-grafiek door TradingView

De weekgrafiek laat zien dat de USD ten opzichte van de JPY-wisselkoers de afgelopen maanden een sterke opwaartse trend heeft doorgemaakt. Het is voortdurend boven het 50-weeks voortschrijdend gemiddelde gebleven. Het aandeel heeft een stijgend kanaal gevormd.

Recentelijk heeft het een klein stijgend wigpatroon gevormd, wat een van de meest populaire bearish signalen op de markt is. Nu de stijgende wig zijn samenvloeiingsniveau nadert, is het daarom waarschijnlijk dat er binnenkort een bearish uitbraak zal plaatsvinden.

Het alternatieve scenario is waarin het paar blijft stijgen terwijl kopers zich richten op het volgende belangrijke niveau op 151.95, het hoogste punt van oktober vorig jaar.