Apple gaat naar verluidt $1,0 miljard per jaar uitgeven aan Gen AI

Apple Inc (NASDAQ: AAPL) staat vanochtend in de belangstelling na een rapport waarin staat dat het heeft besloten 1,0 miljard dollar per jaar uit te geven om zijn voetafdruk op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie uit te breiden.

Geruchten over Apple GPT

Hoewel de tech-titan nu al gebruik maakt van kunstmatige intelligentie voor het verbeteren van foto’s, beschikt het bedrijf tot nu toe niet over een specifiek Gen AI-product zoals zijn collega’s Microsoft en Google.

Maar in een rapport van Bloomberg van maandag werd wel gesproken over Ajax – het meest geavanceerde grote taalmodel tot nu toe. Bovendien zijn er ook geruchten geweest over Apple GPT, wat in wezen een chatbot is zoals ChatGPT.

De multinational zal op 2 november haar financiële resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken. De consensus is dat de inkomsten $1,39 per aandeel zullen zijn, tegenover $1,29 per aandeel een jaar geleden.

Het aandeel Apple is met 14% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Apple wil AI integreren met Siri

AI-initiatieven waar Apple Inc veel aan wil uitgeven, zullen worden geleid door John Giannandrea – de senior vice-president van machine learning en kunstmatige intelligentiestrategie, volgens Bloomberg.

Naar verluidt wil het op de Nasdaq genoteerde bedrijf AI integreren in Apple Music, Messages en Siri. Het wil ook de toepassing van kunstmatige intelligentie in Xcode onderzoeken om app-ontwikkelaars mogelijk te helpen.

Een woordvoerder van het bedrijf met het hoofdkantoor in Cupertino heeft maandag nog geen commentaar gegeven op het rapport van Bloomberg.

Vorige week vertelde Edison Lee, analist van Jefferies, aan klanten in een onderzoeksnota dat Huawei de iPhone in China heeft onttroond.