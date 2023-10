Amerikaanse aandelen zijn de afgelopen weken teruggedeinsd omdat de zorgen over het monetair beleid en geopolitieke kwesties toenamen. De S&P 500-index, die de 500 grootste bedrijven in de VS volgt, eindigde vorige week op $4.225, ver onder $4.600, het hoogste punt van het jaar tot nu toe.

Op dezelfde manier zijn ETF’s die de S&P 500 volgen, zoals SPDR’s SPY en Vanguard’s VOO, dit jaar ook met bijna 9% gedaald ten opzichte van het hoogste niveau. Ook andere Amerikaanse indices zoals de Dow Jones en de Nasdaq 100 zijn de laatste tijd flink gedaald.

Waarom de S&P 500 duikt

Sommige analisten waarschuwen dat de S&P 500 rijp is voor een verdere daling. De belangrijkste risico’s voor de index zijn de aanhoudende geopolitieke risico’s in het Midden-Oosten en de stijgende energieprijzen. Er bestaat steeds meer angst dat de crisis in het Midden-Oosten zal escaleren. Tijdens het weekend riepen de VS hun personeel in Irak op om voorlopig te evacueren.

De implicatie van deze crisis is dat de prijs van ruwe olie zal blijven stijgen. Brent is al gestegen van $60 een paar maanden geleden naar $95. In een recente notitie waarschuwden analisten van JPMorgan dat ruwe olie naar $150 zal stijgen. UBS heeft een koersdoel van 145 dollar.

https://www.youtube.com/watch?v=E16OyrVnz9Yu0026amp;pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Als gevolg hiervan is het waarschijnlijk dat de inflatie de komende maanden op een hoog niveau zal blijven. Dit zal op zijn beurt de Federal Reserve ertoe aanzetten om tijdens de komende bijeenkomsten een agressieve toon aan te houden. De Fed heeft de rente al verhoogd van nul naar 5,50%.

De hogere rente heeft de obligatierendementen naar het hoogste niveau in meer dan twintig jaar geduwd. Als gevolg hiervan zijn kortetermijnactiva zoals geldmarktfondsen voor veel beleggers aantrekkelijker geworden.

Ook zijn er financiële uitdagingen. Uit gegevens van het ministerie van Financiën blijkt dat het Amerikaanse begrotingstekort het afgelopen begrotingsjaar is opgelopen tot ruim $1,7 biljoen. Deze situatie deed zich voor toen de overheidsuitgaven stegen terwijl de belastinginkomsten daalden.

Er komt een diepere correctie

In een notitie waarschuwde een populaire Twitter-gebruiker dat de S&P 500 de komende weken een verdere daling zou kunnen zien. Hij verwacht dat de index zou kunnen dalen naar $3.950, wat een daling van 6,30% ten opzichte van de huidige prijs impliceert. Hij wees op de teleurstellende breedte, waarbij de meeste bedrijven in de index in het rood staan.

S&P 500 thoughts: A severe correction underway. Following six successive rejections at the medium term (50-day) moving average the index is at a point of accelerating towards a correction bottom.



It is my thought that the ongoing decline will accelerate once the 4215 level is… pic.twitter.com/1IcMXr0NNO — tom 🖍 (@tomthetrader1) October 22, 2023

Andere analisten hebben ook gewezen op de prestatie van de Magnificent 7, die de recente stijging van de S&P 500-index heeft helpen stimuleren. Een index die de zeven grootste bedrijven in de index volgt, heeft een triple-top patroon gevormd, een van de belangrijkste tekenen van een ommekeer.

The Bloomberg Magnificent 7 Index shows a triple top and sits on the neckline of a big break lower. If the neckline goes, it could be a long way down. $nvda $meta $tsla $spy $qqq pic.twitter.com/xdWqKmDrQv — Michael J. Kramer (@MichaelMOTTCM) October 22, 2023

Verder laat de weekgrafiek hieronder zien dat de SPX-index een dubbel toppatroon heeft gevormd. Bij prijsactieanalyse leidt dit patroon meestal tot een diepe correctie. Daarom, als dit klopt, zal het volgende niveau om in de gaten te houden $3.497 zijn, de laagste swing van oktober vorig jaar. Deze prijs ligt ongeveer 17,20% onder het huidige niveau.

SPX-grafiek van TradingView

De volgende belangrijke katalysator voor de SPX-index zal nieuws over grote technologiebedrijven zijn, zoals Microsoft, Amazon, Meta Platforms en Alphabet. Deze resultaten zullen komen een week nadat Tesla zwakke winstcijfers publiceerde , waardoor het aandeel met meer dan 10% daalde.