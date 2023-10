Boeing Co (NYSE: BA) staat vanochtend in het rood na het melden van een groter dan verwacht verlies voor het derde financiële kwartaal.

Boeing heeft het al 19 kwartalen moeilijk

Copy link to section

Met name de defensieactiviteiten hebben het “opnieuw verpest”, aldus Rob Stallard, een analist van Vertical Research Partners. Dat segment verloor in het onlangs afgesloten kwartaal $924 miljoen ten opzichte van analisten, met een verlies van slechts $400 miljoen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Boeing heeft de afgelopen negentien kwartalen slechts 474 miljoen dollar aan bedrijfswinst behaald met zijn defensiedivisie op een omzet van 120 miljard dollar. Bij de “Squawk Box” van CNBC zei Dave Calhoun, de CEO van Boeing, vandaag:

We zullen ons een weg blijven banen door deze contracten met een vaste prijs. Wij verbergen ons niet voor hen. We zullen ze voltooien om de financiële zwakte van het bedrijf te verminderen.

De commerciële lucht- en ruimtevaartsector heeft het zelfs nog slechter gedaan, met een verlies van $31 miljard en een omzet van $117 miljard sinds begin 2019. De aandelen van Boeing zijn in minder dan drie maanden met ruim 20% gedaald.

Niet alles was somber in de winstcijfers van vandaag

Copy link to section

Aan de positieve kant herhaalde Boeing zijn verwachting voor een vrije kasstroom van $3,0 miljard tot $5,0 miljard in 2023. Dat vertaalt zich in $1,5 miljard tot $3,5 miljard aan vrije kasstroom in het huidige kwartaal, tegenover ongeveer $1,5 miljard in de eerste drie kwartalen samen, volgens de cijfers van het rapport en het persbericht.

Boeing heeft in het derde kwartaal zeventig 737-vliegtuigen afgeleverd – het lagere aantal in ongeveer twee jaar als gevolg van de aanhoudende productiefouten van Spirit AeroSystems. Toch voegde de Chief Executive eraan toe:

Ik vind de benoeming van Patrick geweldig. Ze hebben werk te doen, wij snappen het. Maar ik heb veel vertrouwen. De overeenkomst geeft hen ademruimte om aan onze tariefeisen te voldoen. De economie was een win-winsituatie.

Boeing zei dat het zich blijft inzetten voor het verhogen van de productie tot 38 MAX-vliegtuigen per maand tegen het einde van het jaar. De lucht- en ruimtevaart- en defensiegigant ondertekende vorige week een Memorandum of Agreement met Spirit AeroSystems.

Een momentopname van de winsten van Boeing over het derde kwartaal

Copy link to section

Verlies $1,64 miljard versus $3,31 miljard een jaar geleden

Het verlies per aandeel daalde van $5,49 naar $2,70

Het aangepaste verlies werd gedrukt op $3,26 per aandeel

De omzet steeg met 13,5% op jaarbasis tot 18,10 miljard dollar

De consensus was $3,20 per aandeelverlies op een omzet van $18,02 miljard

De vrije kasstroom was $310 miljoen negatief, tegenover een verwachte negatieve $267 miljoen

Wat was nog meer opmerkelijk?

Copy link to section

Een groei van 25% in commerciële vliegtuigen en een stijging van 8,6% in de wereldwijde omzet uit diensten waren beter dan verwacht. Boeing Co bleef echter achter bij de verwachtingen op het gebied van defensie, ruimtevaart en veiligheid, die met 3,3% stegen.

De multinational verwacht nu in 2023 375 tot 400 exemplaren van zijn 737 MAX te leveren. De eerdere verwachting was dat dit er 400 tot 450 zouden zijn. Maar CEO Calhoun vertelde vandaag aan CNBC:

Het goede nieuws is dat we er onze armen omheen hebben. Tegen de tijd dat we het einde van het jaar bereiken, zullen we draaien op het tempo dat mensen van ons verwachten.

Wall Street heeft momenteel een consensus “overweight”-rating voor het aandeel Boeing.