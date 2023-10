Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) maakt over langere uren een stijgende trend na het rapporteren van marktverslaande resultaten voor het fiscale derde kwartaal.

Meta heeft solide richtlijnen afgegeven voor het vierde kwartaal

De aandelen zijn ook gestegen omdat de richtlijnen ook ongeveer in lijn lagen met de schattingen van Street.

Meta voorspelt nu dat de omzet in het huidige financiële kwartaal tussen de $36,5 miljard en $40 miljard zal dalen, vergeleken met analisten van $38,7 miljard. Toch zei Nicole Webb van Wealth Enhancement Group vandaag:

Ik zou zeggen dat ik een voorzichtige aandeelhouder ben. Ze hebben een geschiedenis van het niet goed bewandelen van het strakke koord op het gebied van innovatie, terwijl ze toch gedisciplineerd blijven wat betreft de uitgaven.

Ze is bijzonder voorzichtig omdat een tweeledige groep van 33 procureurs-generaal eerder deze week een klacht heeft ingediend tegen Meta Platforms.

Meta Platforms verwacht dat de valuta in het vierde kwartaal een rugwind van twee procentpunten zal hebben. Ook positief was de operationele marge, die in het derde kwartaal grofweg verdubbelde tot 40% op jaarbasis, terwijl de technologiegigant zijn kosten bleef verlagen.

De multinational sloot het derde kwartaal af met een personeelsdaling van 24%, wat bijdroeg aan een daling van de totale kosten met 7,0%. Op CNBC’s “Closing Bell” voegde Nicole Webb echter toe:

Als we vandaag gaan nadenken over het inzetten van contant geld buiten de staatsobligaties, is dat dan in Meta Platforms? Dat is waar ons bedrijf nee zegt.

Meta voorziet nu dat de kapitaaluitgaven dit jaar worden beperkt tot 29 miljard dollar, vergeleken met de eerdere verwachting van maximaal 30 miljard dollar. Het verwacht echter wel 30 tot 35 miljard dollar aan CAPEX in 2024.

Andere opvallende cijfers in het persbericht over de inkomsten omvatten een toename van 31% in advertentievertoningen. De prijs per advertentie daalde echter gemiddeld met 6,0%. Gene Munster van Deepwater Asset Management liet weten:

De reden om Meta te bezitten is dat ze een bereik hebben dat geen enkele andere adverteerder kan krijgen. En ze doen het op een winstgevender manier dan drie jaar geleden. Bovendien is de waardering aantrekkelijk.

Volgens CEO Mark Zuckerberg is Reels nu ook netto neutraal wat betreft de totale advertentie-inkomsten. Meta verwacht dat korte video’s een materiële katalysator zullen zijn voor de toekomstige omzetgroei.

Threads, een berichtenplatform dat onlangs is gelanceerd om te concurreren met X, heeft nu iets minder dan 100 miljoen MAU’s.

Financiële hoogtepunten van het derde kwartaal van Meta Platforms

Inkomsten $11,6 miljard, vergeleken met $4,4 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook van $1,64 naar $4,39

De omzet steeg jaar-op-jaar met 23% naar $34,2 miljard

De consensus bedroeg $3,64 per aandeel op een omzet van $33,6 miljard

Eindigde het kwartaal met 3,14 miljard DAU’s – een stijging van 7,0%

$11,23 aan ARPU in het derde kwartaal was ook beter dan verwacht

Reality Labs verloor in het derde kwartaal nog eens $3,74 miljard. De metaverse-eenheid heeft in totaal 11,47 miljard dollar verloren en Meta Platforms verwacht dat dit verlies in 2024 zal toenemen. Munster voegde toe:

Reality Labs is nog steeds een pijnpunt voor mij. Ik wou dat ze geen 15 miljard dollar zouden uitgeven. Dat is absoluut absurd. Dit heeft gewoon geen zin.