USD/DKK: Deense kroon wordt geconfronteerd met risico’s nu verkopen van Novo Nordisk enorm stijgen

De Deense kroon heeft de afgelopen weken een zijwaartse beweging gemaakt, terwijl beleggers de acties van de centrale bank van het land gadesloegen. De paren EUR/DKK en USD/DKK reageren ook op de sterke prestaties van Novo Nordisk, het grootste bedrijf ter wereld. Volgens TradingView handelde het paar USD/DKK donderdag op 7,02, terwijl de EUR/DKK bleef steken op 7,46.

Novo Nordisk inkomsten

Copy link to section

Het grootste Deense nieuws kwam donderdag van Novo Nordisk, het grootste bedrijf van het land. In een verklaring zei het bedrijf dat de totale omzet in het afgelopen kwartaal met 38% is gestegen tot DKK 58,73 miljard, wat overeenkomt met $8,2 miljard. De bedrijfswinst steeg met 47%.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De activiteiten van Novo Nordisk stonden dit jaar in de schijnwerpers vanwege het succes van Wegovy en Ozempic. De twee medicijnen zijn viraal gegaan, vooral in de Verenigde Staten, waar miljoenen bedrijven ze kopen. De omzet van Wegovy is in het kwartaal zelfs gestegen naar meer dan 10 miljard DKK.

Novo Nordisk is een belangrijk bedrijf voor Denemarken en de Deense kroon. Ten eerste heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van ruim $436 miljard, hoger dan het jaarlijkse Deense BBP van ruim $395 miljard. Het is de grootste werkgever en belastingbetaler in de particuliere sector van het land. In 2022 betaalde het land ruim 1,3 miljard dollar aan belastingen, en de verwachting is dat dit cijfer nog zal stijgen.

Novo Nordisk is om een andere reden belangrijk voor de DKK-valuta. Ten eerste haalt het het grootste deel van zijn omzet in de Verenigde Staten in USD. Daarom heeft de repatriëring van contant geld naar Denemarken doorgaans een impact op de valuta.

Sterker nog, het bedrijf is het grootste in een sector die het grootste deel van de economie voor zijn rekening neemt. Exclusief de farmaceutische industrie zou de Deense economie in het afgelopen kwartaal zijn gekrompen.

Deze situatie brengt nieuwe risico’s met zich mee voor de Deense economie. We hebben Zuid-Korea bijvoorbeeld een cyclus van bloei en mislukking zien doormaken vanwege de afhankelijkheid van Samsung. Op dezelfde manier zagen we dat Finland een verloren decennium doormaakte na de teloorgang van Nokia.

In het geval van Novo Nordisk is de uitdaging dat de geneesmiddelenindustrie voor gewichtsverlies zeer concurrerend wordt door bedrijven als Eli Lilly en Pfizer.

https://www.youtube.com/watch?v=rMOBoJ7P1Bgu0026amp;t=330su0026amp;pp=ygUMbm92byBub3JkaXNr

Technische analyse USD/DKK

Copy link to section

USD/DKK-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers tussen de USD en de DKK de afgelopen weken zijwaarts bewoog. Het heeft een bullish vlagpatroon gevormd, dat in het groen wordt weergegeven. Het pair blijft ook boven de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden, die onlangs een gouden kruis maakten.

Het ligt ook een paar punten onder het Fibonacci Retracement-niveau van 38,2%. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bullish, met als initiële doelstelling het hoogste punt van het jaar tot nu toe op 7,14. Een beweging boven dat niveau zorgt ervoor dat de koers terugkeert naar de 50% retracement op 7,20.