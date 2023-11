Sam Bankman-Fried (SBF) is schuldig: wat nu voor Do Kwon en John Karony?

Het grootste cryptoverhaal van het jaar heeft zojuist plaatsgevonden en heeft schokgolven door de sector veroorzaakt. Na een paar uur beraadslagen oordeelde een jury in New York Sam Bankman-Fried (SBF) schuldig aan alle zeven aanklachten tegen hem.

Hij had geen enkele kans toen de regering een solide zaak tegen hem presenteerde. En het allerbelangrijkste: zijn voormalige leidinggevenden, waaronder Caroline Elison, hadden allemaal schuldig gepleit en tegen hem getuigd.

In totaal riskeert Sam Bankman-Fried meer dan tien jaar gevangenisstraf, maar de meeste analisten verwachten dat hij minstens vijftien jaar zal moeten uitzitten. Hij wordt ook geconfronteerd met extra aanklachten in New York. Hij is bijvoorbeeld beschuldigd van het leveren van illegale campagnebijdragen, waardoor hij extra jaren zou kunnen krijgen.

Do Kwon zou in de problemen kunnen komen

Het oordeel van SBF veroorzaakte huiveringen bij twee andere spraakmakende crypto-managers: Terra’s Do Kwon en Safemoon’s John Karony. Do Kwon, een Zuid-Koreaan, riskeert tientallen jaren gevangenisstraf in zowel zijn geboorteland als de Verenigde Staten.

Hij zit nu in een gevangenis in Montenegro, waar hij werd opgepakt toen hij naar Dubai vluchtte. Aanklagers in de twee landen beschuldigen hem van het leiden van een gigantische crypto-zwendel die tot meer dan $40 miljard aan verliezen heeft geleid.

De kern van de zaak is dat Do Kwon verkeerde uitspraken deed over de veiligheid van TerraUSD, een algoritmische stablecoin. In tegenstelling tot Tether en USD Coin werd de munt niet ondersteund door fiatvaluta. In plaats daarvan behield het zijn positie via complexe computertechniek.

Een van de valse beweringen gaat over Chai, een fintech-product dat populair is in Zuid-Korea. Do Kwon beweerde dat het bedrijf gebruik maakte van de technologie van Terra. Dit was een belangrijke stap omdat veel investeerders het zagen als een goede use case voor Terra’s platform. Hoewel Chai Terra aanvankelijk inderdaad gebruikte, stopte dit in 2020.

Do Kwon zit nu in de gevangenis wegens het gebruik van vervalste documenten. Hij zal ook in hechtenis blijven terwijl hij het uitleveringsproces doorloopt. Analisten zijn van mening dat Dow Kwon ook tientallen jaren gevangenisstraf te wachten staat.

Hoe zit het met John Karony?

John Karony is een andere crypto-manager die echte problemen heeft met de wet. Hij werd deze week gearresteerd en wordt in New York geconfronteerd met verschillende aanklachten wegens verduistering en effectenfraude.

In tegenstelling tot Do Kwon en SBF is Karony geen mainstream figuur in de crypto-industrie. Hij richtte Safemoon op, een meme-coin die in 2021 populair werd tijdens de meme-coin razernij.

Safemoon beloofde de houders opmerkelijke rendementen door het simpelweg te kopen en vast te houden. Nu beweren de aanklagers dat Karony en zijn medeverdachten het geld hebben uitgegeven om luxe spullen zoals auto’s en huizen te kopen. In totaal gaven ze meer dan $200 miljoen aan klantengelden uit. In een verklaring zei de officier van justitie:

“Zoals beweerd wordt, hebben de beklaagden opzettelijk investeerders misleid en miljoenen dollars weggesluisd om hun hebzuchtige plan te voeden en zichzelf te verrijken door een op maat gemaakte Porsche-sportwagen, een ander luxe voertuig en onroerend goed te kopen.”