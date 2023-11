Pleidooi voor Bitcoin (BTC) voor SCHD ETF-investeerders

De Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF heeft de recente macrogebeurtenissen toegejuicht, waaronder het besluit van de Federal Reserve en de zwakke Non-Farm Payrolls (NFP). De ETF deed het ook goed toen de prijs van ruwe olie zich terugtrok van ruim $95 naar $80.

Renteverhogingen door de Fed bereikten een hoogtepunt

Uit gegevens van het Bureau of Labor Statistics (BLS) blijkt dat de economie 150.000 banen heeft toegevoegd, terwijl het werkloosheidspercentage is gestegen tot 3,9%. De lonen en de arbeidsparticipatiecijfers waren slechter dan verwacht.

Deze cijfers, samen met de zwakke PMI’s voor de industrie en de dienstensector, betekenen dat het niet goed gaat met de economie. Daarom is de kans groot dat de Federal Reserve de rente nog een tijdje op het huidige niveau zal handhaven. Sommige analisten zijn van mening dat de bank de rente in 2024 zal verlagen.

De SCHD ETF doet het, net als andere populaire aandelenfondsen zoals de SPDR S&P 500 (SPY) en Invesco QQQ, goed als er hoop bestaat dat de Fed de rente zal verlagen. De laatste twee fondsen hadden dit jaar inderdaad de beste week.

Om te beginnen is het Schwab US Dividend Equity Fund een van de meest populaire ETF’s op de markt. Het is vooral populair onder inkomensbeleggers die houden van het hoge dividendrendement en de dividendgroei. Het fonds heeft sinds de oprichting in 2011 een rendement van meer dan 300% behaald.

Het fonds bestaat uit 100 aandelen, waarvan de grootste bedrijven zijn als Amgen, Verizon, Broadcom, AbbVie, Coca-Cola, Merck en Pepsico. Per sector zijn de meeste bedrijven in de index actief in de sectoren industrie, gezondheidszorg, financiële dienstverlening, consumentenbescherming en technologie.

Daarom heeft de SCHD ETF beter gepresteerd dan de SPY, ook al heeft deze laatste een grotere blootstelling aan technologiebedrijven. SPY heeft het inderdaad beter gedaan dankzij bedrijven als Nvidia, Meta Platforms, Tesla en Netflix. Het heeft zelfs ruimschoots beter gepresteerd dan de RSP ETF, de gelijkwaardige versie van de S&P 500.

Bitcoin-allocatie is logisch

Prijs van Bitcoin versus SCHD ETF

De SCHD ETF is populair onder inkomensbeleggers die doorgaans meer risicomijdend zijn. Ik ben echter van mening dat het toewijzen van wat geld aan Bitcoin om drie belangrijke redenen zinvol is.

Ten eerste is Bitcoin historisch gezien een van de best presterende activa geweest. Bitcoin is van bijna nul in 2009 naar de huidige $35.000 gestegen. Op zijn hoogtepunt handelde de munt op bijna $70.000 en probeert nu deze hoogtepunten opnieuw te testen.

In de afgelopen vijf jaar is Bitcoin met bijna 500% gestegen, terwijl de SCHD ETF met minder dan 100% is gestegen. Daarom verdienen investeerders die eerder Bitcoin kochten meer geld dan degenen die in SCHD investeerden.

Ten tweede ondersteunen vraag- en aanbodstatistieken Bitcoin. Het huidige aanbod van Bitcoin bedraagt 19,53 miljoen. Dit betekent dat er nog ruim 1,47 miljoen Bitcoins moeten worden gedolven. Mining zal moeilijker worden wanneer de Bitcoin-halvering in april 2024 plaatsvindt.

Daarom zal Bitcoin waarschijnlijk meer vraag zien van institutionele beleggers in een tijd van beperkte tokens. Deze trend zal waarschijnlijk versnellen wanneer de Securities and Exchange Commission (SEC) de spot Bitcoin ETF goedkeurt. Ten eerste is het aanbod van Bitcoin op de beurzen de laatste tijd sterk gedaald.

Ten derde, het belangrijkste, heeft Bitcoin in het verleden talloze stormen doorstaan. Het ging door de ineenstorting van Mount Gox in 2014, de Covid-19 Black Swan-gebeurtenis in 2020, de ineenstorting van FTX, Terra, Voyager Digital en Celsius.

Bitcoin heeft ook de huidige fase van hoge rentetarieven overleefd. De Federal Reserve heeft de rente verhoogd van nul naar het hoogste punt in 22 jaar van 5,50%. In het verleden geloofden de meeste analisten dat Bitcoin niet zou overleven in een omgeving met hoge rentetarieven, en dat is ook zo.

Daarom ben ik van mening dat beleggen in Bitcoin tegendraads is voor risicomijdende beleggers die de SCHD ETF bezitten.

