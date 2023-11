De wisselkoers van het paar USD/RUB nadert een belangrijk psychologisch niveau nu de comeback van de Russische roebel voortduurt en de Amerikaanse dollarindex (DXY) terugdeinst. Het paar daalde maandag naar een dieptepunt van 92.50 en zweeft rond het laagste niveau sinds 17 augustus van dit jaar. Het is dit jaar met bijna 10% gedaald ten opzichte van het hoogste punt.

Rusland lijkt te winnen

De oorlog in Oekraïne gaat door, waarbij de twee landen duizenden soldaten verliezen. Hoewel de oorlog nog lang niet voorbij is, zijn er tekenen dat Rusland aan het winnen is. Ten eerste bezet Rusland nog steeds ruim een vijfde van Oekraïne en houdt de economie het goed, ondanks westerse sancties. Het tegenoffensief van Oekraïne is tot stilstand gekomen.

Verder zijn er tekenen dat de westerse landen het momentum verliezen bij het financieren van de oorlog. Het kan nog jaren duren voordat deze tot een einde komt. In de Verenigde Staten heeft een aanzienlijk aantal Republikeinen oproepen om Oekraïne financieel te steunen afgewezen.

Het allerbelangrijkste is dat Rusland profiteert van de hoge prijzen voor ruwe olie. De prijs van Brent staat op $85, terwijl de West Texas Intermediate (WTI) $80 kost. Rusland is erin geslaagd het prijscontrolebeleid van de westerse landen te omzeilen.

Dat kan het land bereiken door gebruik te maken van oude tankers die niet door westerse landen worden gevolgd. Tegelijkertijd is Rusland erin geslaagd zijn olie- en gasverkoop te verschuiven van westerse landen naar landen als India en Rusland.

https://www.youtube.com/watch?v=Bc09nfXXN1su0026amp;pp=ygUXZG91Z2xhcyBtY2dyZWdvciBydXNzaWE%3D

Als gevolg daarvan zijn analisten er nu van overtuigd dat Rusland zijn begrotingstekortdoelstelling van 2% zal halen. Een paar maanden geleden verwachtten sommige westerse landen dat hun begrotingstekort tussen de 5% en 6% zou liggen. De Russische inkomsten uit olie zijn in oktober meer dan verdubbeld ten opzichte van de voorgaande maand.

De Russische roebel doet het ook goed nu beleggers reageren op de aanhoudende valutacontroles door de Russische autoriteiten. Deze controles betekenen dat westerse bedrijven die Rusland verlaten beperkt zijn in de manier waarop zij hun geld zullen verdienen. Ze kunnen hun bedrijven verkopen in roebels of in vreemde valuta. De laatste optie neemt meer tijd in beslag en is behoorlijk inefficiënt.

Verder doet de Russische economie het goed, met een werkloosheidspercentage van 3% terwijl de MOEX-index het doet is dit jaar een van de toppers.

De Russische roebel is ook gestegen, nadat de US-dollarindex (DXY) zich heeft teruggetrokken na het Fed-besluit van vorige week en de niet-agrarische loongegevens (NFP).

Technische analyse USD/RUB

USD/RUB-grafiek door TradingView

De daggrafiek laat zien dat de wisselkoers van USD naar RUB de afgelopen dagen is gedaald. Het is onder de onderkant van het stijgende kanaal gezakt, dat in rood is weergegeven. De voortschrijdende gemiddelden over 25 en 50 dagen vormen een bearish crossover-patroon.

Tegelijkertijd wijzen de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator naar beneden. Dit is een teken dat de Russische roebel aan momentum wint. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden het psychologische punt op 90 is.