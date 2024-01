Voorspelling en signaal GBP/USD: “het pond sterling kan uit elkaar vallen”

De wisselkoers van het paar GBP/USD is deze week gedaald. Het ergste moet nog komen voor het pond sterling, aldus Amundi, het grootste hedgefonds van Europa. Het pair, dat op 14 december piekte op 1.2785, is teruggetrokken naar ongeveer 1.2600.

Amundi gaat short op sterling

De wisselkoers van het paar GBP/USD zou kunnen blijven crashen als analisten bij Amundi gelijk hebben. Ze denken dat de rente de komende maanden met meer dan 4% kan instorten als de Bank of England (BoE) de rente gaat verlagen.

Deze visie wordt versterkt door de recente economische gegevens uit Groot-Brittannië. Uit een rapport dat eerder deze maand werd gepubliceerd, blijkt dat de loongroei is toegenomen in november gesneuveld. Uit een afzonderlijk onderzoek bleek dat de Britse economie niet langer groeit.

En woensdag bleek uit gegevens van het Office of National Statistics (ONS) dat de inflatie in het land in november bleef dalen. De totale consumentenprijsindex (CPI) daalde met 0,2%, terwijl de kern-CPI met 0,3% daalde.

Deze daling vertaalde zich in een daling op jaarbasis van respectievelijk 3,9% en 5,1%. Hoewel deze cijfers nog steeds hoger zijn dan de doelstelling van de BoE van 2,0%, gaan ze wel in de goede richting.

Daarom is Amundi van mening dat de BoE een grotere prikkel heeft om de rente sneller te verlagen dan de Federal Reserve. Sommige analisten vragen zich zelfs af of de Fed de rente moet verlagen, aangezien de economie het bescheiden goed doet.

De economische cijfers die later op donderdag worden gepubliceerd, zullen naar verwachting aantonen dat de economie in het derde kwartaal met ruim 5% is gegroeid. Uit een ander toonaangevend rapport van de Atlanta Fed blijkt dat de economie in het vierde kwartaal met ongeveer 2% is gegroeid.

Groot-Brittannië bevindt zich daarentegen in een moeilijke positie en nadert een recessie. De op vrijdag verwachte detailhandelsverkopen zullen dit waarschijnlijk bevestigen. Door Reuters geraadpleegde economen verwachten dat uit de gegevens zal blijken dat de detailhandelsverkopen van het land in november met 1,8% op jaarbasis zijn gedaald. De verwachting is dat de bbp-cijfers zullen laten zien dat de economie in het derde kwartaal nauwelijks groeide.

Nu de inflatie daalt naar de doelstelling van 2% en de economie op de rand van een recessie staat, verwacht Amundi daarom een renteverlaging van 125 basispunten door de BoE in de komende maanden. In een notitie zegt een belangrijke analist van het fonds:

“We verwachten dat het pond uit elkaar zal vallen. “Wij zijn van mening dat de huidige outperformance totaal niet in overeenstemming is met de angst voor een recessie. We moeten onszelf eraan herinneren dat we tot nu toe niet het ergste voor de Britse economie kunnen hebben gezien.”

Technische analyse GBP/USD

GBP/USD-grafiek door TradingView

Op de daggrafiek zien we dat het paar GBP/USD zich de afgelopen weken in een hersteltraject heeft bevonden. Gedurende deze periode is het pair boven de 50- en 25-daagse Exponential Moving Averages (EMA) gebleven.

Het belangrijkste is dat het een stijgend wigpatroon heeft gevormd dat in het groen wordt weergegeven. Het heeft ook een klein dubbeltoppatroon gevormd. Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair bearish, met als volgende punt 1.2500.