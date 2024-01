Vooruitzichten goud in 2024: overschaduwt de geopolitieke vraag het Fed-beleid?

Er wordt algemeen verwacht dat de goudprijs in 2024 zijn opwaartse trend zal voortzetten, na vorig jaar een rendement van 13% te hebben behaald, ondanks een agressieve Fed; het presteert beter dan obligaties en de meeste grondstoffen, en presteert vergelijkbaar met de technologiezware NASDAQ.

Als gevolg van een milde Fed en de verwachtingen van snelle renteverlagingen schatten analisten van JP Morgan een koersdoel van wel $2.300 in 2024.

De extra complexiteit voor goud komt doordat het zowel een consumptiegoed als een investeringsmiddel is – een niet-rendabel goed dat ook wordt beschouwd als een van de beste afdekkingen tegen inflatie en onvoorziene economische gebeurtenissen.

De voornaamste zorg voor de markten is of de Federal Reserve werkelijk een zachte landing kan bewerkstelligen.

Er bestaat aanzienlijke verwarring over het waarschijnlijke traject van de economie, waarbij Bloomberg Economics de kans op een harde landing op 55% schat, terwijl de Cleveland Fed deze op slechts 28% schat.

Een mondiale recessie is dus nog steeds zeer waarschijnlijk.

Het enorme verschil in verwachtingen tussen de markt en de Fed zal waarschijnlijk het centrale risico voor 2024 zijn, dat nog onzekerder wordt gemaakt door de militaire en geopolitieke verschuivingen die plaatsvinden.

De recente inzet van een oorlogsschip door Iran in de Rode Zee heeft de toch al verhoogde spanningen alleen maar vergroot en oefent ook opwaartse druk uit op de goudprijzen.

Korte samenvatting van 2023

Te midden van de substantiële marktvolatiliteit en het snelle tempo van de renteverhogingen door de Fed in 2023 presteerde het gele metaal positief en eindigde het jaar op ongeveer $2.070.

Eerder dit jaar steeg goud naar de grens van $2.000 als reactie op de zich snel ontwikkelende crisis bij de regionale banken in de VS, voordat de Fed, het ministerie van Financiën en de FIDC tussenbeide kwamen om de marktzorgen weg te nemen, wat leidde tot een aanhoudende daling naar het niveau van $1.800 met Oktober 2023.

Dit werd echter in oktober 2023 ongedaan gemaakt toen er in het Midden-Oosten nieuwe geopolitieke complicaties ontstonden na het uitbreken van de Israëlisch-Palestijnse oorlog.

De prijzen bleven stijgen totdat ze begin december 2023 getuige waren van een ongekende stijging, waarbij goud een recordhoogte bereikte van $2.153,4, dankzij de marktovertuiging dat de Fed haar ‘hoger-voor-langer’-strategie leek te laten varen; gekoppeld aan onverwachte militaire actie in de Rode Zee.

Surendra Mehta, directeur van India Bullion and Jewelers Association Ltd. (IBJA), noemde de gebeurtenis:

…een bizarre handel…

Ondanks de voortdurende ups en downs van de markt slaagde goud erin zijn glans te behouden dankzij een groot aantal factoren, waaronder de paniek rond de regionale bankencrisis in de VS, die de ineenstorting van grote entiteiten als de SVB tot gevolg had; aanhoudende geopolitieke spanningen – eerst met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, gevolgd door de oorlog tussen Israël en Palestina, en ten slotte met de escalerende spanningen in de Rode Zee; aanhoudend robuuste vraag van de centrale banken naar fysiek goud; en de milde koers van de Fed, gekoppeld aan de aanhoudende daling van de dollar sinds oktober 2023.

In april 2023 citeerden we Mike Maloney, oprichter van GoldSilver.com en bekende auteur, die de historische stabiliteit en de opslag van waarde van het metaal toejuichte:

…het is het ultieme geld omdat er zelfs niets anders in dezelfde klasse bestaat…Dat maakt goud tot het mooiste geld van allemaal.

Vooruitblikkend naar 2024

Er wordt algemeen verwacht dat het opwaartse momentum voor de goudprijs in 2024 intact zal blijven, waarbij veel van dezelfde krachten zullen worden overgenomen van het voorgaande jaar, namelijk een milde Federal Reserve, geopolitieke onrust en stevige aankopen door de centrale banken.

De Fed, de rente en de dollar

Gewoonlijk impliceert een soepeler beleid van de Fed dat niet-rentedragende activa zoals goud concurrerender worden ten opzichte van andere reguliere financiële instrumenten.

Bovendien voedde de verwachting dat de Fed de hoogste rentetarieven had bereikt en er vervolgens voor had gekozen af te wijken van het ‘hoger-voor-langer’-beleid, het vermoeden dat het door gouverneur Powell geleide FOMC vreesde voor het vooruitzicht van een te strenge rente.

Ondanks Powells nadruk dat renteverlagingen nog maar net “in zicht” komen, verwachten analisten van EY dat de Fed de rente in 2024 vier keer zal verlagen, terwijl economen van Goldman Sachs maar liefst vijf keer voorspelden.

De dot plot van december impliceerde immers dat de voorspelling voor de gemiddelde beleidsrente werd verlaagd naar 4,6%, tegenover 5,1% in de Samenvatting van de Projecties van september 2023.

Bovendien groeide de reeks punten voor 2024 tot slechts 3,8%.

Hierna daalde de Amerikaanse PCE naar 2,6% op jaarbasis, wat onder de verwachtingen van Investing.com van 2,8% op jaarbasis bleef; Het wordt dus een grotere uitdaging voor het FOMC om te voorkomen dat de markten vooruitlopen op renteverlagingen.

Lagere rentetarieven resulteren in zwakkere vooruitzichten voor de dollar, wat doorgaans een goed voorteken is voor mondiaal verhandelde grondstoffen, aangezien deze doorgaans in de dollar geprijsd zijn.

Geopolitieke, economische en recessierisico’s

De Houthi-aanvallen op scheepvaartlijnen zijn geïntensiveerd.

Over het geheel genomen hebben grote vrachtschepen besloten de regio te vermijden en de leveringen om te leiden van rond Kaap de Goede Hoop.

Iran heeft onlangs een schip naar de regio gestuurd nadat de VS drie Houthi-boten hadden neergehaald.

Zonder duidelijkheid over de doelstellingen van Iran nemen de risico’s toe in de toch al onstabiele arena.

De zaken werden verder verhit toen de Britse minister van Defensie, Grant Shapps, de actie tegen de regio steunde, toen hij verklaarde:

“Als we de Rode Zee niet beschermen, bestaat het risico dat degenen die elders een bedreiging willen vormen, ook in de Zuid-Chinese Zee en de Krim, worden aangemoedigd.”

Bovendien escaleren de spanningen met Rusland als gevolg van pogingen van de VS en hun bondgenoten om reeds bevroren Russische tegoeden ter waarde van 300 miljard dollar in beslag te nemen.

Verkiezingen

Gedurende het jaar kunnen de Amerikaanse verkiezingsrisico’s leiden tot beleidsonzekerheid, wat het profiel van de goudvoorraad aan waarde-eigendommen verder zou kunnen verbeteren.

Het geopolitiek gevoelige Taiwan gaat in januari 2024 naar de stembus, terwijl het Europees Parlement in juni verkiezingen zal houden.

Vertraging van de mondiale groei

Ten slotte voorspelde het Internationale Monetaire Fonds (IMF) een economische vertraging tot 3,0% op jaarbasis voor 2024, vergeleken met een eerdere voorspelling van 3,5% op jaarbasis.

Dit kan beleggers er potentieel toe aanzetten om risicovollere activa te verlaten en hun portefeuilles te diversifiëren naar edelmetalen.

In China wordt verwacht dat de consumptievraag in het juwelensegment zal herstellen, aangezien er waarschijnlijk aanvullende stimuleringsmaatregelen zullen worden genomen.

De eetlust van de consument zal uiteindelijk echter ook afhangen van het vertrouwen van de particuliere sector en de gezondheid van de vastgoedmarkt.

Aankopen door de centrale bank en andere bronnen

De fysieke aankopen van goud door centrale banken zijn blijven versnellen.

Bron: World Gold Council (gegevens van Q1 tot Q3 voor 2023)

De bullish trend in overheidsaankopen te midden van hoge inflatie en geopolitieke onzekerheid is een belangrijke motor geweest voor de goudprijs en de vraag.

Volgens de World Gold Council (WGC) zal de geschatte fysieke goudaankoop in 2024 boven de trend blijven, dwz boven de 450 – 500 ton.

Dit zal een krachtige steun aan de prijzen en een opwaarts momentum blijven bieden.

De zorgen van de monetaire autoriteiten kunnen echter zijn verergerd door recente plannen om bevroren Russische tegoeden in het buitenland te confisqueren.

Analisten van FX Street schatten dat de centrale banken de komende twaalf maanden aanzienlijk meer fysiek metaal zullen kopen, tussen de 800 en 850 ton.

Andere bronnen van vraag

In het WGC-rapport van 18 december 2023 werd opgemerkt dat de belangrijkste goud-ETF’s getuige zijn van een aanzienlijke instroom, waarbij Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC, het in Zwitserland gevestigde Raiffeisen ETF – Solid Gold Reliable and Traceable, en het Istanbul Gold Exchange Traded Fund een YTD-vraagstijging constateren van respectievelijk 1.552,0%, 409,3% en 136,5%.

De stromen in november waren het belangrijkst voor de SPDR Gold Shares ETF, die in november 2023 de instroom van dollars van $1 miljard overschreed.

De verwachting is dat de vraag naar deze segmenten zal blijven groeien.

Vooruitzichten voor de goudprijs

Hoewel het tempo van het Fed-beleid de grootste zorg voor marktdeelnemers is geweest, kan dit veranderen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de Rode Zee en het confronterende verhaal dat uitgaat van de Britse regering.

De WGC voorspelde drie potentiële scenario’s voor 2024: zachte landing, harde landing en geen landing, met waarschijnlijkheidsbereiken van respectievelijk 45-65%, 25-55% en 5-10%.

Zachte landing

Traditioneel gezien zijn de rendementen op goud niet sterk geweest in een scenario van een zachte landing.

Dit wordt verwacht omdat de inflatie onder controle wordt gebracht en de groeivooruitzichten zouden verbeteren, waardoor de reputatie van goud als waardeopslag wordt tegengegaan en de niet-renderende eigenschappen ervan worden overschat.

Volgens de WGC bedroeg het gemiddelde rendement op goud tijdens de enige twee geregistreerde zachte landingen in de geschiedenis van de Fed (-)1,6%, tegenover 16,3% voor staatsobligaties en 33,3% voor aandelen.

Als er een zachte landing zou komen, zouden de rendementen op goud relatief vlak kunnen blijven, maar dit zal afhankelijk zijn van het oplossen van de geopolitieke breuklijnen.

Toch zal dit zeer nauwkeurige besluitvorming van de Fed vereisen en veel geluk ten opzichte van externe factoren.

Bovendien, als de inflatie sneller daalt dan de Fed-verlagingen, zal de reële rente stijgen en zal de consumentenvraag afnemen, waardoor de goudprijs zal verzwakken, althans voor een bepaalde periode.

De goudprijzen zullen beïnvloed blijven door de onzekerheid van marktspelers over het traject van het Fed-beleid.

Harde landing

Er bestaat ernstige bezorgdheid dat het agressieve enthousiasme van de Fed in de loop van de cyclus een nieuwe recessie zou kunnen veroorzaken, vooral als monetaire vertragingen op de voorgrond treden.

De markten lijken zich actief te beschermen tegen deze mogelijkheid, gezien de verwachting van een golf van renteverlagingen door de Fed.

Inflatiedreiging?

In een dergelijk geval zal de vraag naar goud waarschijnlijk stijgen als gevolg van de vraag naar veilige havens, in het licht van falende financiële activa.

Nu de situatie in het Midden-Oosten echter op het scherpst van de snede staat, kan de inflatie, die nog niet is teruggevallen naar het niveau van 2%, een opwaartse tendens vertonen, waardoor de recente dalingen van de CPI en PCE misschien zelfs tot stilstand kunnen worden gebracht.

Deze angsten zijn nog verergerd door de verwachting dat de verzendingen van fundamentele hulpbronnen zoals olie ook aanzienlijk zullen worden vertraagd als gevolg van de omleiding rond Kaap de Goede Hoop.

In het ergste geval zou de Fed mogelijk gedwongen kunnen worden om van koers te veranderen en de renteverhogingen te hervatten, wat traditioneel negatief is gebleken voor goud.

Maar zelfs in een dergelijk scenario kan het voor de Fed een grote uitdaging zijn om in actie te komen, omdat ze de rente al heeft verhoogd naar het hoogste niveau in tientallen jaren, en geconfronteerd wordt met de gevolgen van stijgende rentebetalingen en ernstige wanbetalingen, vooral omdat huishoudens het grootste deel van hun schulden hebben afgelost. van de overschotten uit het pandemietijdperk.

Bovendien zorgt de hoge geopolitieke vraag naar goud, zoals we in 2023 zagen, voor een sterke koopactiviteit, vooral onder de centrale banken.

Als gevolg hiervan zou de geopolitieke vraag naar goud mogelijk in combinatie met de stijgende inflatie kunnen leiden tot recordhoogten voor goud in 2024.

Geen landing

In een situatie van geen landing, die als het minst waarschijnlijk wordt beschouwd, zullen de markten waarschijnlijk een verbetering van de economische groei en de inflatie zien en een diepere recessie in de toekomst waarschijnlijk uitsluiten.

Als de geopolitiek niet domineert…

Hoewel lagere rentetarieven over het algemeen positief zijn voor goud, weerspiegelen deze ook een lager inflatieniveau.

Als gevolg hiervan kunnen de reële rentetarieven (uitgedrukt als de rente minus de inflatie) stijgen, dalen of onzeker blijven, afhankelijk van hoe de relatie tussen de twee zich afspeelt.

Een dalende inflatie zou kunnen betekenen dat de reële rente stijgt, waardoor de eetlust van de consument wordt onderdrukt, wat de goudprijs op zijn minst tijdelijk zou kunnen beperken.

Aan de andere kant zullen beleggers, gezien de aanzienlijke traditionele waarde van een veilige haven tegen systeemrisico’s, waaronder aanhoudende geopolitieke risico’s en een potentiële recessie, waarschijnlijk zorgen voor een grotere vraag terwijl de prijzen hoger verschuiven.

Conclusie

Analisten van JP Morgan plaatsen de koers van goud op een recordhoogte van $2.300, terwijl UBS weliswaar bullish is, maar niet zo optimistisch is en een prijs van $2.150 voorspelt.

Wat betreft de mening van Fed-functionarissen verklaarde een artikel in de Wall Street Journal dat:

Vorige week verwachtten twee functionarissen dat er volgend jaar geen bezuinigingen zouden plaatsvinden, terwijl één ambtenaar het equivalent van een bezuiniging van zes kwartpunten voorspelde. “Dat is een behoorlijk breed bereik” om een signaal uit te halen, zei Barkin.

Thomas Barkin is president en CEO van de Richmond Fed.

Op zijn minst zijn de aanhoudende verwarring over het monetaire beleid en de geopolitieke disharmonie waarschijnlijk redenen genoeg voor beleggers om de diversificatie van portefeuilles naar goud voor verzekeringseigendommen te vergroten.