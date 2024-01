PDD aandelen: Temu groei en lessen van Wish.com

De aandelenkoers van PDD Holdings (NASDAQ: PDD) steeg in 2023 enorm, geholpen door de groeiende populariteit van Temu, het snelgroeiende e-commercebedrijf. De aandelen stegen naar $150, het hoogste niveau sinds maart 2021. In 2023 stegen ze met ruim 80% en versloegen daarmee toprivalen als Alibaba, JD.com en zelfs Amazon.

Temu’s Wish.com risico

Temu was de belangrijkste reden waarom de aandelenkoers van PDD Holdings enorm steeg naarmate het bedrijf populairder werd. Uit gegevens van SimilarWeb blijkt dat het de meest gedownloade e-commerce-apps ter wereld is geworden. Het had meer dan 100 miljoen downloads in de Google Play Store en miljoenen meer in iOS.

Deze groei vond plaats toen het bedrijf zijn marketingkosten verhoogde en zijn platform viraal ging vanwege zijn goedkope producten. Uit de meest recente resultaten blijkt dat het bedrijf in het derde kwartaal ruim 2,9 miljard dollar aan verkoop en marketing heeft uitgegeven. In 2023 gaf het miljarden meer uit.

De explosieve groei van Temu is een goede zaak voor PDD, omdat het zijn activiteiten buiten de Chinese markt uitbreidt. Het brengt echter ook aanzienlijke risico’s met zich mee, die het bedrijf op de lange termijn zal moeten aanpakken.

In dit geval moeten PDD Holdings en haar investeerders iets leren van Wish.com, dat een tijdje geleden ook explosief groeide. Temu en Wish.com zijn vergelijkbare bedrijven in die zin dat ze zich richten op het verkopen van laaggeprijsde artikelen en deze over de hele wereld verzenden.

De twee bedrijven kunnen dat doen door hun producten in Aziatische landen als China te betrekken. Ze betrekken hun producten ook rechtstreeks bij fabrikanten, waardoor de winstmarge die andere bedrijven doormaken, wordt geëlimineerd.

Wish.com omzet- en winstuitdagingen

Als we naar de geschiedenis van Wish.com kijken, zien we dat het moeilijk is om winst te maken in deze branche. Volgens SeekingAlpha bereikte de jaarlijkse omzet van Wish.com in 2020 een piek van ruim 2,5 miljard dollar, omdat de vraag naar e-commerceoplossingen toenam.

Sindsdien gaat het met het bedrijf bergafwaarts. De omzet in 2021 daalde tot $2,08 miljard, gevolgd door $571 miljoen in 2022. De omzet van het bedrijf in de daaropvolgende twaalf maanden bedroeg $357 miljoen.

Tegelijkertijd is Wish verliezen blijven opbouwen. Het nettoverlies steeg van $208 miljoen in 2018 naar $359 miljoen in de afgelopen vier kwartalen. Het heeft ook gezien dat het aantal actieve gebruikers in deze periode is gedaald. Uit de meest recente resultaten bleek dat het de afgelopen twaalf maanden 11 miljoen maandelijkse actieve gebruikers had. Het aantal maandelijkse gebruikers bedroeg in het derde kwartaal ongeveer 9 miljoen.

Daarentegen had het bedrijf in hetzelfde kwartaal van 2021 respectievelijk 60 miljoen en 46 miljoen actieve gebruikers. Dit alles verklaart waarom de aandelenkoers van WISH.com de afgelopen twaalf maanden met meer dan 60% is gecrasht.

Risico’s voor PDD aandelen

Het voorbeeld van Wish.com verklaart waarom Temu en PDD in de toekomst met verschillende substantiële risico’s worden geconfronteerd. De uitdaging is dat het bedrijf meer geld aan marketing moet besteden om zijn marktaandeel te vergroten. Het moet er ook voor zorgen dat zijn verkopen winstgevend zijn.

Gelukkig voor PDD heeft het een gezonde balans die het kan helpen Temu lange tijd te ondersteunen. Het sloot het afgelopen kwartaal af met ruim $27 miljard aan contanten en kortetermijninvesteringen. Het is vrijwel schuldenvrij, aangezien de totale langetermijnschuld slechts 222 miljoen dollar bedraagt.

Op de korte termijn zal de koers van het PDD-aandeel waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien beleggers zich richten op het hoogste niveau ooit van $212, wat ongeveer 43% boven het huidige niveau ligt.