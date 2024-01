Van de 50 rijkste mensen zijn er in 2023 38 nog rijker geworden

Nu de crisis rond de kosten van levensonderhoud velen uitdaagt met levensbehoeften als voedsel, vooral tijdens de feestdagen, ervaart de financiële elite, waaronder Amerikaanse technologiereuzen en Russische oligarchen, een economische bloei. Sleutelfiguren als Elon Musk en Mark Zuckerberg hebben hun fortuin aanzienlijk zien stijgen, net als andere rijke individuen zoals de Britse James Dyson en Jim Ratcliffe, zo blijkt uit gegevens van Bloomberg.

Stijgend fortuin ondanks mondiale uitdagingen

Ondanks economische sancties en het aanhoudende conflict in Oekraïne zijn veel Russische oligarchen rijkdom blijven vergaren. Van de vijftig rijkste individuen ter wereld zagen slechts twaalf hun fortuin in 2023 afnemen, terwijl de overgrote meerderheid een substantiële financiële groei kende, waarbij sommige stijgingen ongelooflijk groot waren.

Elon Musk leidt het peloton

Elon Musk staat met een geschat vermogen van 235 miljard dollar aan de top, vooral dankzij het succes van Tesla. Ondanks een aanzienlijke daling van zijn investering in X (voorheen Twitter), heeft de aandelengolf van Tesla zijn rijkdom aanzienlijk vergroot.

De opmerkelijke comeback van Zuckerberg

Mark Zuckerberg, die aanvankelijk tegenover Musk zou staan in een kooiwedstrijd, was er getuige van dat zijn rijkdom met 184% omhoogschoot tot 128 miljard dollar. Deze stijging werd gevoed door het herstel van Meta (het moederbedrijf van Facebook) na een uitdagend 2022.

Onverwachte winnaars en verliezers

Andere belangrijke winnaars zijn onder meer de Indonesische tycoon Prajogo Pangestu, die zijn rijkdom zevenvoudig zag toenemen dankzij investeringen in geothermische energie. Daarentegen werd de Indiase miljardair Gautam Adani geconfronteerd met een aanzienlijke daling van zijn fortuin na beschuldigingen van bedrijfsfraude.

Mondiale vertegenwoordiging in de miljardairclub

De lijst van de rijksten ter wereld is overwegend Amerikaans, met de Franse Bernard Arnault en Françoise Bettencourt Meyers als opmerkelijke uitzonderingen. Het fortuin van Arnault groeide dankzij het succes van LVMH, terwijl Bettencourt Meyers, de rijkste vrouw op de lijst, een bescheiden stijging van haar vermogen zag.

Gesanctioneerde Russen worden rijker

Ondanks internationale sancties hebben veel Russische miljardairs zoals Vladimir Potanin en Alisher Usmanov hun rijkdom zien toenemen. Sommige van hun tegoeden blijven echter bevroren vanwege financiële beperkingen.

De aanwezigheid van Groot-Brittannië op de ranglijst van miljardairs

Groot-Brittannië draagt 17 individuen bij aan de top 500 van rijkste mensen, waarbij Dyson de rijkste Brit is. Ratcliffe, een andere grote Britse miljardair, heeft onlangs zijn portefeuille uitgebreid door een aanzienlijk belang in Manchester United te verwerven.