Circle doet “vertrouwelijk” aanvraag voor beursintroductie

Circle Internet Financial, het bedrijf achter de USDC stablecoin, heeft in vertrouwen een beursgang aangevraagd in de Verenigde Staten.

Circe dient een aanvraag in voor een Amerikaanse beursgang

In november 2023 benadrukte Invezz de gerapporteerde IPO-plannen van Circle, met aanwijzingen dat de USDC-emittent begin 2024 een aanvraag zou indienen.

Op 11 januari kondigde Circle aan dat het “vertrouwelijk een conceptregistratie had ingediend” bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voor een beursintroductie. Het formulier S-1, waarin de zoektocht van het bedrijf om aandelen aan het publiek uit te geven, werd beschreven, vermeldde echter niet het aantal aandelen dat voor de aanbieding bedoeld was. Ook de prijsklasse van de beursintroductie ligt niet vast, zegt Circle in een persbericht.

Volgens de uitgevende instelling van stablecoin zal de beursintroductie plaatsvinden zodra de SEC haar beoordelingsproces heeft afgerond. Dit zal ook afhangen van de markt en andere omstandigheden, voegde het bedrijf eraan toe.

Circle’s conceptregistratieverklaring voor de beursintroductie komt op een moment dat de bredere cryptomarkt de goedkeuring door de SEC van spot Bitcoin ETF’s toejuicht. Het regelgevende knikje, waaruit details laten zien dat SEC-voorzitter Gary Gensler de doorslaggevende stem verzorgde, kwam na tien jaar wachten. De eerste spot-ETF-aanvraag werd in 2013 ingediend door Cameron en Tyler Winklevoss, mede-oprichters van crypto-uitwisseling Gemini.

USDC blijft qua marktkapitalisatie de op één na grootste stablecoin en bedraagt momenteel $25,2 miljard. Naast USDC is Circle ook de uitgever van EURC (EURC), een aan Europa gekoppelde stablecoin.

