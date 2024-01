Citigroup Inc rapporteerde op 12 januari een nettoverlies van $1,8 miljard voor het vierde kwartaal van 2023, met een nettowinst voor 2023 van $9,2 miljard op jaarbasis.

Ter vergelijking: de nettowinst van de bank bedroeg in het derde kwartaal van 2023 $3,5 miljard. Dit was lager dan de marktverwachtingen dat de bankgigant kwartaal-op-kwartaal een omzet van $18,88 miljard zou rapporteren.

Jaar-op-jaar vertegenwoordigde dit nettoresultaat een verlies van $5,6 miljard ten opzichte van het nettoresultaat van $14,8 op jaarbasis voor boekjaar 2022.

Het gewone dividend bedroeg in totaal $1,16 per verwaterd aandeel, uitbetaald in gewone dividenden en terugkoop van eigen aandelen. Het bleef stabiel vergeleken met de $1,5 miljard in het derde kwartaal, of $1,63 per verwaterd aandeel, aldus het bedrijf in een verklaring.

De omzet bedroeg $18,0 miljard, een daling ten opzichte van de $20,1 miljard in het derde kwartaal van 2023. Op jaarbasis daalde de omzet in totaal met drie procent vergeleken met de $75,3 miljard in 2022.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De netto kredietverliezen bedroegen $71 miljoen in het vierde kwartaal van 2023, aanzienlijk hoger dan de $28 miljoen in het derde kwartaal. De totale bedrijfskosten daalden daarentegen van $1,22 miljoen in het derde kwartaal naar $1,15 miljoen in het vierde kwartaal.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De totale kredietkosten van Citigroup bedroegen $185 miljoen in het vierde kwartaal, vergeleken met slechts $62 miljoen in het derde kwartaal.

De aandelen van het bedrijf werden op de vrijdag geopende markten verhandeld tegen $51,84. Het marktsentiment was over het algemeen optimistisch in de aanloop naar de resultaten, maar over het geheel genomen daalde de aandelenkoers in de ochtenduren voorafgaand aan de publicatie met zo’n 1,7 procent.

Lees meer: Vijf dingen om op te letten in een financieel resultatenrapport dit winstseizoen