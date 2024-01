We dromen er allemaal van om in het juiste bedrijf te investeren of te handelen, net zoals ze het groot of zelfs groter maken. En soms geven bedrijven de eerste hint van deze grote onthullingen in hun volgende resultatenpresentatie.

Maar het cijferseizoen kan gepaard gaan met veel ophef – sterker nog, daar is het voor ontworpen. Het is dus belangrijk om precies te weten waar je naar op zoek bent, om te voorkomen dat je door slimme CEO’s in een hersenloze waanzin wordt meegesleurd.

Als je al investeerder en/of handelaar bent, ken je fundamentele analyse. Dit kan nuttig zijn om resultaatrapporten te behandelen als een oefening in fundamentele analyse, net zoals het lezen van elke andere balans.

Dit zijn vijf dingen waar je op moet letten in de financiële resultatenrapporten van dit winstseizoen:

1. Duurzaamheid van dividenden voor het bedrijf

Het standpunt van veel beleggers tijdens het winstseizoen is: ‘show me the money’. Maar hoewel het geweldig is om een mooie dividenduitkering te krijgen, is het ook de moeite waard om dat dividend te evalueren in vergelijking met uw persoonlijke risico-opbrengstverhouding.

Veel aandelen die bijzonder hoge uitbetalingen opleveren, brengen ook een hoger risico met zich mee: ofwel minder bewezen en gevestigd dan vergelijkbare aandelen in hun sector, ofwel meer onderhevig aan volatiliteit. Lees bijvoorbeeld ons recente artikel over hoe de grote dividenden van grote oliemaatschappijen in 2024 hun onzekere toekomst kunnen verloochenen.

Als we kijken naar de aangekondigde dividenduitkering in lijn met de winst, kan het de moeite waard zijn om een berekening van het dividendrendement uit te voeren, om te zien welk percentage van de winst het bedrijf als dividend uitkeert.

Over het algemeen wordt een dividendrendement van minder dan twee procent als vrij weinig beschouwd, waarbij drie tot vijf procent een goed bedrag is. Dividendrendementen boven de zes procent kunnen in de toekomst onhoudbaar zijn voor het bedrijf.

2. Hoe de inkomsten en winsten zich verhouden tot de naaste concurrenten en de belangrijkste aandelen

We weten dat we ons niet meer moeten concentreren op de omzet- en EBITDA-cijfers dan op de vraag of ze wel of niet in lijn zijn met de verwachtingen. Maar wat veel beleggers vergeten is de bredere context.

Bepaalde bedrijven staan bekend als toonaangevende aandelen in hun sector. Als hun aandelenkoers stijgt of daalt op basis van het algemene marktsentiment, is de kans groot dat andere vergelijkbare aandelen in dezelfde sector dat ook zullen doen.

Nvidia is bijvoorbeeld de afgelopen jaren in de hoofden van veel beleggers mentaal verbonden geweest met de toekomst van AI, en hun aandelenkoers weerspiegelde direct het bullish optimisme van de markt.

Het is de moeite waard om te kijken of aandelen wel of niet weerspiegelen wat de aandelenkoersen en indices lijken te zeggen, en of de winsten al dan niet in grote lijnen in lijn liggen met hoe hun naaste concurrenten het ook doen.

3. Belangrijke plannen voor de toekomst (die gedetailleerd zijn)

Bijna zonder uitzondering zullen bedrijven in hun winstpresentaties investeerders aankondigen of herinneren aan opwindende vooruitzichten. Maar deze zijn niet allemaal gelijk geschapen.

Nieuws dat nog ver in de toekomst ligt en vaag is over data en details, kan wel of geen direct effect op jou hebben. Aan de andere kant zal nieuws met concrete tijdlijnen, budgetten en details dat vrijwel zeker wel doen.

Neem als goed voorbeeld de ‘accelerating the arches’-strategie van McDonald’s, die het bedrijf rond dezelfde tijd met de winstcijfers over het derde kwartaal van 2023 bekendmaakte en deze maand zeker zal vermelden in de resultaten over het vierde kwartaal.

4. De duurzaamheid van de schulden voor het bedrijf

Bij beleggen speel je een lang spel. Dit betekent dat de resultaten op zichzelf slechts de helft van de vergelijking zijn. De andere kant is deze: zijn deze resultaten en inspanningen duurzaam?

Geen maatstaf is hier belangrijker dan winst en schulden. De duurzaamheid van een bedrijf met betrekking tot zijn schulden is misschien wel de sterkste indicator van een goed functionerende machine, aangezien uit de hand gelopen schulden vaak het eerste teken zijn van wanbeheer en toekomstige mislukkingen.

Daartoe kan het de moeite waard zijn om een berekening van de dekkingsgraad van de schuldendienst, of een verhouding tussen schulden en eigen vermogen, uit te voeren. Dit geeft je een idee van hoe comfortabel een bedrijf het zich kan veroorloven om zijn schulden af te betalen met alleen zijn inkomsten, zonder dat hij daarvoor andere middelen hoeft aan te boren. Een schulddekkingsgraad van circa 1,5x of zelfs hoger wordt als ideaal beschouwd.

5. Wat deze (en andere) inkomsten ons vertellen over de wereldeconomie

Last but not least kan het winstseizoen als geheel een goede graadmeter zijn voor het marktsentiment ten opzichte van aandelen als geheel en ten opzichte van de sector waarin uw bedrijf valt. Het is de moeite waard om eventuele macro-tegenwind en rugwind in de gaten te houden, hoewel deze nieuwsberichten over het grote geheel niet op zichzelf mogen worden genomen. Uiteindelijk zijn ze meer een leidende indicator voor wat er wel of niet aan de horizon zal verschijnen voor de door jou gekozen aandelen.