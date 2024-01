USD/CNY: Renmnibi vooruitzichten nu het Chinese handelsoverschot piekt

De wisselkoers van het paar USD/CNY bewoog vrijdag zijwaarts toen traders de laatste Amerikaanse consumenteninflatie beoordeelden gegevens. Het reageerde ook op de Chinese inflatie- en handelscijfers in december. Het pair handelde op 7.1632, een paar punten onder het YTD-hoogtepunt van 7.18.

Chinese inflatie en handelscijfers

Het grootste nieuws omtrent forex van de week kwam donderdag naar buiten, toen de VS sterke inflatiecijfers publiceerden. Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS) is de consumentenprijsindex (CPI) gestegen van 3,1% in november naar 3,4% in december. De kerninflatie daalde lichtjes naar 3,9%.

Deze cijfers, samen met de sterke niet-agrarische loonlijsten van afgelopen week, zullen waarschijnlijk de volgende acties van de Federal Reserve bemoeilijken. Tijdens haar laatste monetairbeleidsvergadering heeft de Fed gewezen op drie renteverlagingen dit jaar, waarbij de meeste analisten verwachten dat deze in maart zullen beginnen.

Deze rapporten betekenen dat de Fed geen reden heeft om binnenkort te beginnen met het verlagen van de rente. Bovendien doet de economie het goed en blijft de inflatie hoog. Deze trend zou zich kunnen voortzetten als de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten intensiveert.

Ander belangrijk nieuws omtrent het paar USD/CNY kwam uit China. In een rapport stelt de regering dat de totale inflatie in december met 0,3% op jaarbasis is gedaald, na een daling met 0,5% in de voorgaande maand. De inflatie steeg lichtjes met 0,1% op MoM-basis, wat betekent dat het land zich afwendt van deflatie.

Ondertussen is het Chinese handelsoverschot in december groter geworden doordat de export zich herstelde. De export groeide in december met 2,3%, terwijl de import met 0,2% steeg. De export was hoger dan de gemiddelde schatting van 1,7%, terwijl het handelsoverschot opliep tot ruim 75,34 miljard dollar.

De Chinese economie zendt gemengde signalen uit. Ten eerste is de prijs van ijzererts blijven dalen, wat wijst op een zwakke vraag vanuit het land. Tegelijkertijd zijn er tekenen dat de industriële sector en de detailhandel de laatste tijd bescheiden verbeteringen laten zien.

Technische analyse USD/CNY

USD/CNY-grafiek door TradingView

Als we naar de daggrafiek kijken, zien we dat de wisselkoers tussen USD en CNY de afgelopen dagen zijwaarts is bewogen. In deze periode is het pair iets onder het 50-dagen Exponential Moving Average (EMA) gebleven. De index is iets boven het belangrijkste steunniveau op 7,12 gekomen, de laagste swing in juli.

Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair neutraal met een bearish bias, waarbij het volgende punt om in de gaten te houden 7,12 is. Deze terugtrekking zal waarschijnlijk plaatsvinden als beleggers zich concentreren op de Chinese economie en de volgende acties van de Fed beoordelen.