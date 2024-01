Goldman Sachs rapporteerde een aanzienlijke daling van zijn nettowinst voor 2023, van $11,26 miljard op jaarbasis in 2022 naar $8,52 miljard jaar-op-jaar op 16 januari 2024.

De kwartaalwinsten daalden marginaal van $2,06 miljard aan nettowinsten in het derde kwartaal van 2023 naar $2,01 miljard in het vierde kwartaal van 2023.

Winst per aandeel

Copy link to section

De winst per aandeel van de financiële dienstverlener bedroeg $5,48 aan verwaterde winst per gewoon aandeel in het vierde kwartaal van 2023. Dit is een marginale stijging ten opzichte van de $ 547 in het derde kwartaal, en aanzienlijk boven de marktverwachtingen van $3,51 per aandeel.

In totaal betaalde Goldman Sachs in 2023 $22,87 aan winst per aandeel uit, een stuk lager dan het totaal van $30,06 in 2022.

De geannualiseerde ROE (rendement op het gemiddelde gewone eigen vermogen) bedroeg 7,5 procent, grofweg in lijn met de verwachtingen van 7,5 procent, aldus het bedrijf in een verklaring. Voorheen bedroeg het ROE 7,1 procent voor het derde kwartaal van 2023, en 7,6 procent voor het jaar 2023 tot nu toe (YTD).

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Inkomsten en uitgaven

Copy link to section

Over het geheel genomen steeg de omzet van Goldman Sach tot $46,25 miljard op jaarbasis en $11,32 miljard op kwartaalbasis, hoger dan de sectorvoorspellingen die schatten dat deze onder de $11 miljard zou uitkomen, op ongeveer $10,8 miljard. Eerder bedroegen de netto-inkomsten van het bedrijf $34,94 miljard YTD in het derde kwartaal van 2023.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

De bedrijfskosten bedroegen $34,49 miljard voor 2023, 11% hoger dan in 2022. Op kwartaalbasis waren ze vijf procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2022. Dit was naar verluidt het gevolg van aanzienlijk hogere bijzondere waardeverminderingen in verband met geconsolideerde vastgoedinvesteringen voor het bedrijf. Dit betekende dat de verhouding van compensatie en voordelen bij Goldman Sach ten opzichte van de netto-inkomsten en na aftrek van voorzieningen voor kredietverliezen 34,5 procent bedroeg, vergeleken met de verhouding in het derde kwartaal van 34,5 procent.

De aandelen van het bedrijf werden op de dinsdag geopende markten verhandeld tegen $377,75.

Moet Goldman Sachs creatiever worden?

Copy link to section

Voor de private equity-bedrijven zal het de komende jaren wellicht moeilijker worden om winst te maken dan in het recente verleden, aldus Marc Nachmann van Goldman Sach in een recent interview met de Financial Times.

Dit betekent dat we in de toekomst mogelijk meer innovatie en creatieve, minder verwachte strategieën zullen zien. Hoe dan ook, Goldman Sachs is zeker iets om in de gaten te houden.