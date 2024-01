Bevolkingskrimp in China: een diepere crisis

De Chinese bevolking heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een aanzienlijke daling doorgemaakt, wat een voortzetting markeert van een zorgwekkende trend die enorme gevolgen heeft voor de economische toekomst en demografische structuur van het land.

2023: Een jaar van demografische verschuivingen

Copy link to section

Volgens het Nationale Bureau voor de Statistiek daalde de Chinese bevolking met 2,08 miljoen, oftewel 0,15%, tot 1,409 miljard in 2023.

Deze daling was groter dan de bevolkingsdaling van 850.000 in 2022, de eerste sinds de Grote Hongersnood van het Mao Zedong-tijdperk in 1961.

COVID-19 en de impact

Copy link to section

De COVID-19-pandemie heeft een belangrijke rol gespeeld in deze demografische verschuiving. Na drie jaar van strikte screening- en quarantainemaatregelen kende China een dramatische landelijke COVID-golf toen de autoriteiten in december 2022 abrupt de beperkingen ophieven.

Dit leidde tot een stijging van het totale aantal sterfgevallen met 6,6% tot 11,1 miljoen in 2023. Dit is het hoogste sterftecijfer sinds de Culturele Revolutie in 1974.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Record lage geboortecijfers

Copy link to section

Het aantal nieuwe geboorten daalde met 5,7%, waarbij het geboortecijfer een laagterecord bereikte van 6,39 geboorten per 1.000 inwoners. Deze daling wordt toegeschreven aan decennialange trends, waaronder het éénkindbeleid en de snelle verstedelijking, waardoor het opvoeden van kinderen in steden duurder wordt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ter vergelijking: het geboortecijfer in Japan bedroeg in 2022 6,3 per 1.000 inwoners, terwijl dat in Zuid-Korea 4,9 bedroeg. Zoals we ook in andere landen met een lage vruchtbaarheid zien, blijkt het omkeren van de vruchtbaarheidsdaling vaak erg moeilijk.

Dalend personeelsbestand en economische impact

Copy link to section

De afnemende bevolking vergroot de zorgen over de groeivooruitzichten van China. Nu er minder werknemers en consumenten zijn, leggen de stijgende kosten van ouderenzorg en pensioenuitkeringen een grotere druk op lokale overheden met schulden.

Bovendien bereikte de jeugdwerkloosheid in 2023 recordhoogten, daalden de lonen van veel bedienden en verhevigde de crisis in de vastgoedsector, waar ruim twee derde van het vermogen van huishoudens is opgeslagen.

Katya Stead, financieel correspondent bij Invezz, zegt:

De vergrijzing van de Chinese bevolking is een potentieel onomkeerbare langetermijntrend. Het Internationale Monetaire Fonds heeft het verband duidelijk gemaakt tussen een laag geboortecijfer en een daling van het bbp. En in de op een na grootste economie ter wereld is dit op zijn zachtst gezegd zorgwekkend.

Vergrijzing van de bevolking en pensioencrisis

Copy link to section

Het aandeel van de bevolking van 60 jaar en ouder bereikte in 2023 21,1%. De Chinese Academie van Wetenschappen voorspelt een tekort aan het pensioenstelsel tegen 2035, aangezien de bevolking op de pensioengerechtigde leeftijd naar verwachting de 400 miljoen zal overschrijden.

Uitdagingen op het platteland

Copy link to section

Individuen als Xin Lu, een inwoner uit de provincie Gansu, benadrukken de financiële uitdagingen waarmee de vergrijzende plattelandsbevolking wordt geconfronteerd. Met schamele pensioenen en beperkte spaargelden wordt de afhankelijkheid van familiale steun steeds groter.

Reactie van de overheid en het publieke sentiment

Copy link to section

Ondanks de inspanningen van de overheid om de bevalling te stimuleren door middel van diverse stimuleringsmaatregelen, blijft de effectiviteit van deze maatregelen twijfelachtig. Het lokale beleid van Peking kent geen uniforme implementatie, en de onderliggende oorzaken van de dalende geboortecijfers blijven onopgelost.

De 26-jarige IT-medewerker Xian Wu is sceptisch over de prikkels van de overheid, wat wijst op een diepere maatschappelijke verschuiving in de houding ten opzichte van gezinsplanning.

Op de lange termijn zien experts van de VN de Chinese bevolking tegen 2050 met 109 miljoen krimpen. De Chinese bevolking van 60 jaar en ouder bereikte in 2023 296,97 miljoen, ongeveer 21,1% van de totale bevolking, tegen 280,04 miljoen in 2022.

Verwacht wordt dat de bevolking op de pensioengerechtigde leeftijd in 2035 zal toenemen tot ruim 400 miljoen, meer dan de gehele bevolking van de Verenigde Staten.