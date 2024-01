Vandaag heeft het datacentrum van Eurostat van de Europese Commissie de CPI-inflatiecijfers voor de maand december 2023 bekendgemaakt.

In december steeg de inflatie in de eurozone nog eens met 2,9 procent, na in de periode november met 2,4 procent te zijn gestegen.

De gehele Europese Unie had een hoger gecombineerd inflatiecijfer van 3,4 procent.

Volgens Eurostat:

De inflatie op jaarbasis in de eurozone bedroeg in december 2023 2,9 procent, een jaar eerder was dat 9,2 procent. De jaarlijkse inflatie in de Europese Unie bedroeg in december 2023 3,4 procent, tegen 3,1 procent in november. Een jaar eerder was dat nog 10,4 procent.

Dit is de tweede opeenvolgende maand van stijgende inflatie, nadat de cijfers van november 2023 een einde maakten aan een reeks van zeven maanden van inflatiedaling op rij voor de regio.

Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) daalde de HICP-inflatie in de eurozone in november 2023 naar 2,4 procent.

Dit nieuws zal waarschijnlijk nog meer twijfel doen rijzen over de mogelijkheid dat de ECB binnenkort de rente zal verlagen.