USD/IDR: Indonesische roepia maakt zich op voor meer zwakte

De wisselkoers van het paar USD/IDR steeg naar het hoogste punt sinds 14 december, toen de US-dollarindex (DXY) steeg en na het soepele rentebesluit van de centrale bank van Indonesië. Het pair steeg naar een hoogtepunt van 15.633, veel hoger dan het dieptepunt van december op 15.358.

Bank of Indonesia en DXY stijgen

Het paar USD/IDR zette zijn herstel voort nadat de Bank of Indonesia haar eerste rentebesluit had genomen. Daarin besloot de bank de rente onveranderd te laten op 6%, net als de afgelopen maanden.

De bank verwacht de rente nog een tijdje op het huidige niveau te houden, omdat de strijd tegen de inflatie voortduurt. Analisten bij ING Bank verwachten dat de BoI vanaf de tweede helft van het jaar de rente zal verlagen om de economie een impuls te geven. De verklaring voegde toe:

“Nu de IDR nog steeds onder druk staat en de inflatie iets boven het midden van de inflatiedoelstelling van de centrale bank ligt, denken wij dat Bank Indonesia de rente de eerste helft van het jaar op 6% zal houden, maar waarschijnlijk zal overschakelen naar versoepeling zodra de Fed begint met het verlagen van de beleidsrente.”

In haar verklaring zegt de bank te verwachten dat de Indonesische economie dit jaar met tussen de 4,7% en 5,5% zal groeien. Het verwacht ook dat de inflatie zich zal stabiliseren tussen 1,5% en 3,5%, wat binnen de beoogde bandbreedte ligt.

Nu de Bank of Indonesia klaar is, verschuift de focus nu naar de Federal Reserve, die later deze maand haar eerste vergadering zal houden. De meeste economen verwachten dat de bank tijdens deze bijeenkomst de rente ongewijzigd zal laten tussen 5,25% en 5,50%.

De belangrijkste katalysator voor de dollar zal het puntendiagram en de toon van de ambtenaren zijn. De kracht van de recente banen- en inflatiecijfers betekenen dat de Fed tijdens deze bijeenkomst waarschijnlijk een agressieve toon zal aanhouden. Dit verklaart waarom de rente op staatsobligaties met een looptijd van 10 en 30 jaar de laatste tijd boven de 4% is gestegen.

Het verklaart ook waarom de Amerikaanse dollarindex de afgelopen dagen boven de $103 is gestegen en waarom Amerikaanse aandelen zijn ingezakt.

Technische analyse USD/IDR

Het paar USD/IDR herstelde zich ook, nu investeerders zich concentreren op de komende Indonesische verkiezingen die in februari plaatsvinden. In de meeste gevallen hebben de valuta’s van de valuta’s van de opkomende markten de neiging zich terug te trekken in de aanloop naar grote verkiezingen.

Als we kijken naar de daggrafiek, zien we dat het paar USD/roepia de afgelopen dagen een sterke opwaartse trend heeft doorgemaakt. Deze rebound vond plaats nadat het pair een patroon met een dubbele bodem had gevormd op 15.358. In de meeste gevallen is dit patroon meestal een teken van omkering.

Het paar nadert nu de halslijn van dit patroon op 15.673. Een doorbraak boven dat niveau zal wijzen op meer opwaarts potentieel, aangezien kopers zich richten op het hoogste punt van vorig jaar op 15.960. Het alternatieve scenario is dat het pair er niet in slaagt boven dat niveau te breken en vervolgens de neerwaartse trend naar 15.400 hervat.