Cardano (ADA) en Solana (SOL) behoren tot de meest populaire blockchain-netwerken in de sector. Het zijn miljardenbedrijven met een gecombineerde marktkapitalisatie van ruim $61 miljard. In dit geval zijn de twee waardevoller dan sommige bekende bedrijven zoals Ford, General Motors, Teladoc en Estee Lauder. Dus, wat is de betere koop tussen SOL en ADA?

Waarom Solana een betere koop is dan Cardano

Cardano en Solana zijn blockchain-netwerken die zijn gebouwd om hetzelfde te doen. Ze worden door ontwikkelaars gebruikt om hun gedecentraliseerde applicaties (dApps) uit te voeren in belangrijke sectoren zoals gaming, gedecentraliseerde financiën (DeFi) en non-fungibele tokens (NFT).

In dit geval zijn er verschillende redenen waarom Solana veruit een betere investering is dan Cardano. Ten eerste wordt Cardano vaak omschreven als een spookketen, een blockchain die niet wordt ondersteund door zinvolle toepassingen.

Als je het ecosysteem van Cardano nader bekijkt, blijkt dat het slechts een paar ontwikkelaars heeft. Volgens DeFi Llama heeft Cardano 33 DeFi-applicaties in zijn netwerk, vergeleken met de 123 van Solana. Als gevolg hiervan heeft Cardano een TVL van $347 miljoen, vergeleken met Solana’s $1,4 miljard.

TVL is niet de enige data waar je naar moet kijken bij het beoordelen van een ecosysteem. Je moet bijvoorbeeld kijken of er mensen zijn die deze DEXen en leenprotocollen gebruiken. Uit gegevens van CoinMarketCap blijkt dat Minswap, de grootste DEX van Solana, in de afgelopen 24 uur slechts $2,9 miljoen aan transacties heeft afgehandeld.

Aan de andere kant staan Orca en Raydium van Solana in de top tien qua transactievolume. Alleen platforms als Uniswap, dYdX en Kine Protocol zijn groter. En een tijdje geleden verwerkte Solana meer DEX-volume dan Ethereum.

Een andere reden waarom Cardano een spookketen van $18 miljard is, is dat het minimale stablecoins in zijn ecosysteem heeft. Uit gegevens blijkt dat het slechts 18 miljoen dollar aan stables heeft, terwijl Solana meer dan 1,8 miljard dollar heeft.

Maar Cardano wordt door vakgenoten beoordeeld, toch?

Wat de Non-Fungible Token (NFT)-industrie betreft, zien we dat er weinig activiteit gaande is in Cardano. Uit gegevens van CryptoSlam blijkt dat de totale NFT-omzet in Solana ruim $4,7 miljard bedraagt. Het heeft meer dan 1,9 miljoen kopers en 1,49 miljoen verkopers gehad. Cardano daarentegen heeft een omzet van $631 miljoen gerealiseerd met respectievelijk 1,28 miljoen en 668.000 kopers en verkopers.

Ondertussen heeft Solana meer transacties dan Cardano. Uit gegevens van Cardanoscan blijkt dat ADA meer dan 83 miljoen transacties heeft gehad, terwijl Cardano er meer dan 262 miljoen heeft. Deze cijfers kunnen echter bedrieglijk zijn, wat gedeeltelijk verklaart waarom Cardano nog steeds een entiteit van $18 miljard is. In de meeste gevallen kopen detailhandelaren Cardano omdat het zwaar wordt gepromoot door brokers.

Een andere reden waarom Cardano de aandacht trekt, is de bewering dat het peer-reviewed is. Ontwikkelaars beweren dat het meer dan 100 gepubliceerde artikelen op het netwerk heeft. Een aantal van deze documenten kun je hier vinden. In werkelijkheid betekenen al deze papieren echter niets als het platform geen ontwikkelaars kan aantrekken.

Prestaties Cardano versus Solana

SOL versus ADA prijsgrafiek

De laatste reden waarom Solana een betere crypto is om te kopen dan Cardano zijn de historische prestaties. In de afgelopen vijf jaar is het Solana-token met bijna 200% gestegen, terwijl Cardano met meer dan 50% is gedaald. Een deel van de winst van Solana kwam in 2023, toen de koers steeg van $8 naar ruim $120.

De rally van Solana was te danken aan de sterke groei van het ecosysteem en de populariteit van onder meer Bonk en Samodeycoin. Het trok ook meer ontwikkelaars aan, waaronder bekende namen als Helium en Hivemapper. Daarom zal Solana in de toekomst waarschijnlijk beter presteren dan Cardano.