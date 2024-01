Fabrikanten van elektrische voertuigen hebben een slecht jaar, waarbij de meeste bedrijven met dubbele cijfers dalen. Tesla is met meer dan 14% gedaald, terwijl Fisker alleen al dit jaar met meer dan 50% is gedaald. Andere bedrijven zoals Nio, Xpeng, Canoo en Mullen Automotive zijn met meer dan 30% gecrasht.

Aandelen VinFast, Nio, Rivian, Tesla en Fisker

EV-metalen en EV-laadaandelen zijn gekelderd

Ze zijn niet de enige. Zoals ik onlangs schreef, zijn de prijzen van elektrische metalen uit batterijen, zoals nikkel, lithium en kobalt, ingestort. Donderdag zei BHP, de grootste mijnbouwer ter wereld, dat het een grote afwaardering van zijn nikkelactiviteiten overweegt.

Bovendien is QuantumScape, een bedrijf dat solid-state batterijen bouwt, dit jaar met ruim 10% gedaald. EV-laadbedrijven zoals EVGo, ChargePoint en Blink Charging zijn dit jaar met dubbele cijfers gedaald.

Deze prestatie vindt plaats terwijl handelaren nadenken over de negatieve pers over de sector. We hebben bijvoorbeeld besproken dat Hertz zijn EV-inventaris met een groot verlies verkocht. Het bedrijf, dat een grote afnemer van auto’s is, zei dat er weinig vraag was naar elektrische voertuigen en dat het onderhoud ervan niet goedkoop was.

Verder waren er berichten dat de verkoop van elektrische auto’s in 2023 bleef vertragen. Zoals ik al eerder schreef, hebben veel dealers in de VS geklaagd over de zwakke verkoop van elektrische auto’s, zelfs nadat ze enorme kortingen hadden aangeboden.

Grote OEM’s als Ford en General Motors hebben ook grenzen gesteld aan hun EV-ambities, waarbij GM prioriteit geeft aan aandeelhoudersrendementen.

Overproductie in China

Toch is een van de grootste risico’s die beleggers vergeten waarschijnlijk het belangrijkste. Ik geloof dat de meeste EV-bedrijven kleinere marges zullen zien als China de EV-productie naar exponentiële niveaus opvoert.

Begin deze maand werd gemeld dat Byd Tesla had ingehaald als de grootste EV-verkoper in China. Dit gebeurde zelfs toen Tesla in 2023 de prijzen hard verlaagde in een poging zijn marktaandeel te behouden.

De realiteit is dat China voor elektrische voertuigen doet wat het deed voor de staalindustrie. De meeste deskundigen zijn van mening dat China heeft bijgedragen aan de dood van veel westerse staalbedrijven, omdat het de markt ermee heeft overspoeld.

De Chinese EV-bedrijven, die even goed zijn als hun westerse concurrenten, bevinden zich nu in een exponentiële groei die tot lagere prijzen zal leiden. Byd, een bedrijf dat Warren Buffett als investeerder beschouwt, heeft in 2023 bijvoorbeeld meer dan 3 miljoen auto’s gemaakt en analisten denken dat het er de komende twee jaar meer dan 5 miljoen zullen worden.

Andere Chinese EV-bedrijven zoals Li Auto, Xpeng en Nio hebben hun productie de afgelopen jaren ook opgevoerd. Nio maakte in 2023 meer dan 160.000 voertuigen, een stijging van 30% ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Op dezelfde manier maakte Xpeng meer dan 140.000 auto’s, terwijl Li Auto meer dan 250.000 voertuigen maakte. Vergeet niet dat er in China meer dan 100 EV-bedrijven zijn, waarvan de meeste de productie opvoeren.

De Chinese autoriteiten hebben dit opgemerkt. In een verklaring zei een viceminister dat de regering zal proberen de wanordelijke concurrentie in de EV-industrie op te lossen. Hij merkte op dat bedrijven 9,5 miljoen voertuigen maakten en dat er onvoldoende vraag was.

Bedenk dat andere Aziatische en westerse bedrijven zoals Hyundai, Kia, Toyota en General Motors ook elektrische voertuigen bouwen. Alles bij elkaar betekent dit dat de prijzen van elektrische auto’s zullen blijven dalen, waardoor de marges zullen worden aangetast.

