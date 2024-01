De wisselkoers van de paren USD/CHF en EUR/CHF bleef deze week stijgen na agressieve uitspraken van functionarissen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). De Zwitserse frank trok zich terug naar 0,9450 ten opzichte van de euro en naar 0,8700 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Havikachtige functionarissen van de ECB en de Fed

Copy link to section

Het World Economic Forum (WEF) was deze week het grootste macro-evenement, waar beleidsmakers van over de hele wereld bijeenkwamen. Tot deze mensen behoorden functionarissen van de ECB, de Federal Reserve en de Zwitserse Nationale Bank (SNB).

De meeste van deze functionarissen uitten hun bezorgdheid over het feit dat de markt eerder genoeg renteverlagingen verwachtte. ECB-functionarissen, waaronder Christine Lagarde, merkten op dat de bank waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar zal beginnen met het verlagen van de rente. Sommige analisten hadden verwacht dat deze bezuinigingen al in maart zouden beginnen.

Sommige functionarissen van de Federal Reserve, zoals Christopher Waller en Raphael Bostic, waarschuwden dat de inflatie nog steeds hardnekkig hoog was en dat de Fed de rente waarschijnlijk langer hoog zal houden om deze tegen te gaan.

Ondertussen zei Thomas Jordan van SNB in een interview dat de inflatie in het land aan het terugtrekken is, geholpen door de sterke Zwitserse frank. Hij verwacht dat de rente nog langer hoog zal blijven, ook al zien analisten deze al in maart aankomen.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Ondertussen steeg de koers van de paren EUR/CHF en USD/CHF, omdat beleggers de impact van de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten bagatelliseerden. Pakistan heeft donderdag Iran gebombardeerd, wat een escalatie was. De VS en Groot-Brittannië zijn ook doorgegaan met het bombarderen van Houthi-rebellen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Hoewel de crisis lang kan aanhouden, zijn er tekenen dat de markt de betekenis ervan bagatelliseert. De prijs van Brent en West Texas Intermediate is bijvoorbeeld onder de $80 gebleven. In de meeste gevallen doet de Zwitserse frank het meestal goed als er geopolitieke problemen zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=BjBl6EX9BfIu0026amp;pp=ygUHRUNCIHdlZg%3D%3D

Technische analyse USD/CHF

Copy link to section

USD/CHF-grafiek door TradingView

Als we naar de daggrafiek kijken, zien we dat de wisselkoers van USD naar CHF de afgelopen dagen een sterke opwaartse trend heeft doorgemaakt. De koers steeg de afgelopen zeven dagen op rij naar het hoogste punt sinds 18 december. Het pair heeft ook het belangrijke weerstandsniveau van 0.8551 omgezet in support,

Het is boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde en de belangrijkste weerstand gestegen op 0,8670, de laagste swing op 4 december. Ondertussen nadert de Relative Strength Index (RSI) het overboughtpunt op 70, terwijl de Chande Momentum Oscillator (CMO) de 100 nadert.

Daarom zal het pair waarschijnlijk kortstondig blijven stijgen, waarna het de neerwaartse trend zal hervatten en de support opnieuw zal testen op 0.8550.

Technische analyse EUR/CHF

Copy link to section

Het paar EUR/CHF herstelde de afgelopen dagen. Op de daggrafiek bewoog het pair zich boven het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde. Net als het paar USD/CHF zijn de RSI- en de CMO-indicatoren blijven stijgen.

Tegelijkertijd nadert het paar de bovenzijde van het dalende kanaal, weergegeven in paars. Daarom zal het pair waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op 0.9500. Deze prijs ligt langs de bovenzijde van het dalende kanaal.