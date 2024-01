Pullix (PLX) en Binance Coin (BNB) leiden altcoin-rally nu Bitcoin (BTC) aan kracht verliest

De cryptomarkt blijft rood, waarbij Bitcoin de afgelopen dag ongeveer 3% verloor om tijdniveaus van $39.881 te bereiken. De toonaangevende cryptovaluta daalde de afgelopen zeven dagen met 6,49%. Terwijl beren BTC domineren, blijven Pullix (PLX) en Binance Coin (BNB) stabiel.

Bitcoin is gevoelig voor een nieuwe daling

BTC daalde in 2024 voor het eerst onder de $40.000, nadat het de afgelopen dag met ongeveer 3% was gedaald. De koersbewegingen van de activa in de afgelopen drie weken duiden op het ‘sell-the-news’-concept nadat de VS spot Bitcoin ETF’s hadden goedgekeurd.

Bovendien dragen miners, kortetermijnbeleggers en investeringen van Grayscale bij aan de bearish situatie met aanzienlijke uitverkoop. Ook liquideerden FTX & Alameda BTC ter waarde van ongeveer $1,1 miljard tijdens de terugbetalingsprocedure.

In die context voorspelde crypto-analist Scott een dip van Bitcoin richting $34K zodra de dominante cryptomunt zijn momentum verliest in de $39K-regio.

$BTC 40401 , 39268 next , below that theres a bit of drop to 34k pic.twitter.com/6E4KS6OOL0 — Scott (@FL34786) January 19, 2024

De expert verwacht dat de prijs van BTC de komende weken zal blijven dalen richting het ondersteuningsgebied op het waardegebied van $34K.

Pullix (PLX) trekt de aandacht met opmerkelijk succes

Pullix viert zijn vroege succes omdat het wereldwijde aandacht trekt met zijn voortdurende voorverkoop. Het project heeft in de zesde fase ruim 4,28 miljoen dollar opgehaald, wat het vertrouwen van investeerders in het langetermijnpotentieel aantoont.

Pullix ziet een toenemend optimisme vanwege het potentieel om de digitale handel radicaal te veranderen met een hybride ecosysteem dat gebruik maakt van de mogelijkheden van gecentraliseerde en gedecentraliseerde uitwisselingen.

De unieke uitwisseling zal PLX gebruiken als het governance-token. Ondertussen zal het ‘trade-to-earn’-token gebruikers in staat stellen te genieten van beloningen en passief inkomen terwijl ze het platform gebruiken en deelnemen aan verschillende handelsuitdagingen.

In tegenstelling tot andere DEX’s of CEX’s biedt de gebruiksvriendelijke Pullix vaste inkomsten aan zijn loyale gebruikers. PLX is het voertuig van de beurs voor cashbackdiensten, promotieaanbiedingen en beloningsdistributie.

Geïnteresseerde spelers kunnen PLX kopen tegen de huidige prijs van $0,08 en anticiperen op substantiële rendementen, aangezien experts stijgingen tot $1 voorspellen.

Binance Coin klaar voor een enorme uitbraak

BNB heeft de afgelopen weken zijwaartse prijsacties voortgezet. De altcoin bleef ondanks de daling van Bitcoin boven de $300, en het toenemende momentum onderstreept de stabiliteit op de langere termijn.

Binance Coin steeg de afgelopen drie maanden met meer dan 50% en bleef stabiel boven de $300. Bovendien helpt het dagelijkse handelsvolume van $15,69 miljard de altcoin overeind te houden. BNB handelt bij deze publicatie rond de $311, wat een solide comeback laat zien. Bovendien zou de gestage onderliggende vraag de alt voorbij zijn weerstanden op de korte termijn kunnen stuwen.

📊 NEUTRAL: #BNBUSDT | $BNB | 4h



BNB price is facing resistance at $317 to $321 and $330, but indicators suggest a potential recovery.



⚡️ Fast Insights: https://t.co/wfDqnUHExV pic.twitter.com/1sJgUkwm8G — Crypto | #1 Free Signals (@best_analysts) January 21, 2024

Dat zal het opwaartse pad openen naar de piek van 52 weken op $352 onder ondersteunende marktomstandigheden.

