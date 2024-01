Exclusief: hoofdeconoom Dr. SP Sharma over het grote Indiase groeiverhaal

In de editie van januari 2024 van Global Economic Prospects signaleerde de Wereldbank een vertragende groei als reactie op ‘een krap monetair beleid, restrictieve financiële omstandigheden en zwakke mondiale handel en investeringen.’

Van bijzonder belang zijn de geopolitieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten, de hoge schuldenlasten en de kans op ‘verstoringen van de grondstoffenmarkten’.

De komende twaalf maanden zal de mondiale groei naar verwachting matigen tot 2,4%, wat het derde achtereenvolgende jaar van vertraging zou betekenen.

Ter vergelijking: India is de snelst groeiende grote economie ter wereld.

Het rapport schat de groei van het land in 2023 op 6,3%, met een verdere versnelling naar 6,4% en 6,5% in de komende twee jaar.

Hoe komt het dan dat India zo’n positief groeimomentum blijft ervaren in een mondiaal uitdagende omgeving?

Om ons te verdiepen in de belangrijkste drijvende krachten achter het groeiverhaal van India, het dynamische hervormingsproces, de centrale rol van het banksysteem in de zich ontvouwende transformatie, en de nieuw opkomende kansen en zich ontwikkelende uitdagingen, hadden we het genoegen om te spreken met met Dr. SP Sharma, hoofdeconoom en plaatsvervangend secretaris-generaal van de in New Delhi gevestigde PHD Kamer van Koophandel en Industrie (PHDCCI).

Als een toekomstgerichte, proactieve en dynamische pan-Indiase toporganisatie werkt PHDCCI samen met meer dan 150.000 grote, middelgrote en kleine industriële spelers, evenals hoge commissies en ambassades om nieuwe zakelijke kansen en de adoptie van internationale best practices te stimuleren.

PHDCCI fungeert als de ‘stem van industrie en handel’ en is de afgelopen 118 jaar een belangrijke katalysator geweest voor de bevordering van de Indiase industrie, handel en ondernemerschap.

Biografie van de spreker

Dr. SP Sharma heeft zo’n 25 jaar ervaring in de verschillende gebieden van de economie, handel en industrie.

Hij begon zijn carrière bij de regering van Punjab in 1996 en stapte vervolgens over naar de regering van India, ASSOCHAM, PwC en TATAs.

Momenteel werkt hij samen met de prestigieuze brancheorganisatie PHD Chamber of Commerce & Industry als hoofdeconoom en plaatsvervangend secretaris-generaal.

Hij heeft meer dan 200 onderzoeken/papers/projecten enz. uitgevoerd bij prestigieuze organisaties zoals de Indiase overheid, deelstaatregeringen, UNCTAD, de Europese Commissie, industriële kamers/verenigingen en bedrijven.

Hij heeft deelgenomen aan meer dan 300 programma’s als gewaardeerd panellid/voorzitter/moderator enz., georganiseerd door onder meer verschillende gerenommeerde overheids- en brancheorganisaties, handelsverenigingen, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties.

Dr. Sharma sprak de International Research Conference on India-UK Economic and Regulatory Perspective toe, georganiseerd door de Universiteit van Portsmouth, VK; Seminar over mondiale waardeketens aan de Universiteit van Leeds, VK; Internationale conferentie over mondiale waardeketens en industrie @ 75 bij IIM Trichy – India, handels- en investeringsmogelijkheden tussen India en de VS, New Jersey.

Onlangs sprak hij de Internationale Nationale Klimaattop – 2022 toe in Bergen, Noorwegen op 30 augustus 2021 en 31 augustus 2022.

Hij verscheen ruim 200 keer in verschillende prestigieuze paneldiscussies/ronde tafels van tv-kanalen zoals Lok Sabha TV, Sansad TV, Doordarshan, CNBC en diverse andere privékanalen. Hij neemt regelmatig deel aan het prestigieuze programma ‘Market Mantra’ van All India Radio.

Dr. Sharma is onder meer lid van de redactieraad van Journal Press of India, de adviesgroep van Birla Institute of Management and Technology, Surya Foundation, Geeta Rattan Institute of Management, Indian Institute of Finance, Jaipuria Institute of Management en Presidency University Bangalore.

Hij is lid van de Industry Monitoring Group, Reserve Bank of India en Professional Forecasters Team, Reserve Bank of India.

Dr. Sharma heeft een M. Phil in Industriële Economie en een PhD in Internationale Economie van de prestigieuze Panjab Universiteit, Chandigarh.

Bron: Office of Chief Economist, PHDCCI

V) Hartelijk dank voor uw gesprek met ons, dr. Sharma. Wat is uw huidige inschatting van de Indiase economie en over een langere periode? Wat zijn uw verwachtingen van het komende budgetseizoen en wat staat er op uw budgettaire verlanglijst?

A) Tegenwoordig zijn de vooruitzichten voor India zeer sterk. In de post-COVID-jaren is de economische veerkracht van India aanzienlijk toegenomen. De afgelopen twee boekjaren is India met ruim 7% gegroeid. India presteert beter wat betreft bbp-groei, met een groeipercentage van 9,1% in 2021-2022 en 7,2% in 2022-2023.

De projecties voor dit jaar zijn eveneens hooggespannen. De verwachting is dat de economie met ruim 7,3% zal groeien. Volgens de projecties van het IMF zal de economie in de toekomst naar verwachting een aanhoudend krachtig momentum zien groeien in een steeds hoger traject. In het huidige financiële jaar zal de economie naar verwachting groeien tot 4 biljoen dollar, in 2026-27 de 5 biljoen dollar overschrijden en in 2030 een economie van 7 biljoen dollar worden.

Over het geheel genomen is het economische traject in de jaren na de pandemie zeer veerkrachtig geweest en werd het goed ondersteund door verschillende hervormingen die de regering tijdens de jaren van de pandemie heeft doorgevoerd. Diverse hervormingen zoals de Atma Nirbhar Bharat, het Production Linked Incentives (PLI)-programma voor de productiesector, en veel hervormingen in de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME) hebben het groeiverhaal ondersteund en gestimuleerd.

Zoals het IMF stelde, is India een ‘lichtpuntje’ in het mondiale ecosysteem. Op basis van parameters zoals de bbp-cijfers en andere belangrijke macro-economische indicatoren is de economie veerkrachtig vergeleken met de andere leidende economieën.

De futuristische vooruitzichten blijven zeer sterk. We zullen in 2047 een ontwikkelde economie zijn, en in 2030 zullen we uitgroeien tot een omvang van 7 biljoen dollar. Een goed beeld wordt dus geschetst door de Indiase economie, en India is een grote groeileider geworden in het mondiale economische systeem.

Wat de begroting betreft, moet de nadruk liggen op de productie, die nu een belangrijke motor van de Indiase economie is. Er moet meer nadruk worden gelegd op het gemak van zakendoen, en beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat eventuele nieuwe hervormingen doordringen tot op het maaiveld. Dit is vooral belangrijk omdat fabrieken steeds meer hervormingen nodig hebben om steeds competitiever te worden op de binnenlandse en internationale markten.

Hoewel de overheid veel nalevingsregels terugschroeft, is het nodig om meer aandacht te besteden aan fabrieksontwikkelingen, aan handbediening voor het gemak van zakendoen, en aan het verlagen van de kosten van zakendoen.

De suggesties van onze brancheorganisatie, de PHD Kamer van Koophandel en Industrie (PHDCCI), zijn dat er meer aandacht moet komen voor kostenbesparingen bij ondernemingen, zodat hun prijs-kostenmarges gunstiger worden en zij competitiever kunnen zijn op de markt. binnenlandse en internationale marktplaats.

V) Wat is uw mening over het huidige Indiase banksysteem, zowel in eigen land als in de internationale context?

A) Het Indiase banksysteem is zeer sterk in vergelijking met veel andere economieën en heeft dit aangetoond tijdens de twee grote crises van de afgelopen twintig jaar. Sinds de Lehman-crisis is ons banksysteem robuust gebleven en hebben we ons vroeg of laat hersteld. Ons herstel was zeer krachtig en het dieptepunt lag rond een bbp van 6,8%.

Het bankenstelsel is robuust en wordt goed ondersteund door beleidsvoortzetting van de overheid. De National Asset Reconstruction Limited Company (NARLC) werd bijvoorbeeld in 2021-2022 door de regering van de Unie opgericht voor de afwikkeling van onder druk staande activa in de banksector.

Over het geheel genomen zijn de stressniveaus, zoals voorspeld door veel analisten op de binnenlandse en internationale markten, niet zo hoog dat ze een impact hebben op het banksysteem. We profiteren ook van een gemengde bankstructuur en er is een grote synchronisatie van het beleid tussen de staatsbanken en de banken uit de particuliere sector, die samen blijven bewegen.

Er is tevens een sterke waakzaamheid bij de toezichthoudende instanties, die ervoor zorgt dat de risico’s worden beperkt.

Onlangs, tijdens de pandemie, hebben we gezien dat de stress bij de banken in de VS en Europa is toegenomen, wat ook tot veel andere daarmee samenhangende economische en financiële problemen heeft geleid. Maar in India zie ik een dergelijke uitdaging de afgelopen drie tot vier jaar niet, vooral vanwege de economische hervormingen of de integriteit van het systeem.

We kijken ernaar uit dat ons banksysteem de komende tijd de economie zal blijven ondersteunen met de toevoeging van biljoenen dollars.

V) Wat zijn volgens u de belangrijkste veranderingen in de afgelopen vijf tot zes jaar geweest die hebben geholpen het Indiase banksysteem te stabiliseren? Hoe zou u het algehele proces van bankhervormingen in het land beschrijven?

A) Er is een overvloed aan belangrijke hervormingen doorgevoerd door RBI. De lancering van de Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in 2015, die een cruciale rol speelde bij het ondersteunen van de onderdrukten ten tijde van de pandemie in 2021. In 2016 vond de uitrol van de Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) plaats.

In 2019-2020 zorgden de fusies van de banken in de publieke sector in India, wat ook een opmerkelijke hervorming was, voor de kapitalisatie van het banksysteem, zodat ze bedrijven konden blijven ondersteunen met uitgebreid kapitaal.

De banksector verstrekte ook de noodkredietregeling aan de MSME’s, die zowel de gezondheid van het banksysteem moest controleren als steun aan de productiesector moest verzekeren. Dus dat was een win-winsituatie en bleek gunstig voor de economie als geheel.

Onlangs werd de Central Bank Digital Valuta (CBDC) gelanceerd, wat een monumentale ontwikkeling is in het banksysteem; samen met de NARCL zoals eerder vermeld. De hervormingen in de banksector gaan dus door en ik zie ook geen enkel gebied waar de hervormingen in de banksector niet hebben plaatsgevonden.

Over het geheel genomen blijft de banksector op dit moment duurzaam. Nu de marktkapitalisatie op een hoog niveau ligt, zie ik geen kapitaalproblemen in het systeem.

Het hervormingsproces evolueert en gaat jaar na jaar door. Deze ondersteunen op hun beurt de productie en de algehele groei van de economie. Ik denk dat hervormingen ondersteund moeten blijven worden door een regelgevingsklimaat dat een grote synchronisatie van banken uit de particuliere en publieke sector mogelijk maakt om de duurzame groei van de economie te stimuleren.

Omdat het mondiale economische systeem echter dynamisch is, moeten we waakzaam zijn over eventuele recente ontwikkelingen, zodat er geen externe schok of uitdaging voor ons banksysteem ontstaat.

V) Wat is uw beoordeling van het monetaire beleid van de Reserve Bank of India (RBI) op dit moment? Wat zijn uw verwachtingen voor het komende jaar?

A) Wij zijn erg goed in het beheren van het monetaire beleid en zijn een van de meest succesvolle in het beheersen van de inflatie.

Het inflatietraject begon in april 2022 te versnellen en bereikte een hoogtepunt over meerdere jaren, waarbij de WPI een piek bereikte van 16% en de CPI boven de 7% uitkwam. Maar in slechts korte tijd zijn we erin geslaagd de WPI-inflatie tegen oktober 2022 en de CPI tegen maart 2024 onder controle te krijgen.

Nu het economische systeem echter steeds dynamischer wordt en de ontwikkelingen op geopolitiek gebied, vooral met de risico’s van geopolitieke fragmentatie, ontstaat er volatiliteit in het inflatiesegment.

Ons banksysteem en vooral de RBI zijn waakzaam over de ontwikkelingen in het inflatietraject. Momenteel is de inflatie grotendeels onder controle en valt binnen de inflatiedoelstelling van de RBI van 2%-6%.

In de toekomst zal dit naar verwachting de komende tijd verder vertragen naar het niveau van 4%.

Op het gebied van het monetair beleid kijken we ernaar uit om ons sterke groeitraject voort te zetten, ook al is de reporente hoog in vergelijking met de historische trend. We verwachten dat de RBI zal overwegen de reporente te versoepelen zodra de inflatieomstandigheden gunstig beginnen te worden.

De RBI is zeer ijverig in het handhaven van zowel de groei als het aanpakken van de inflatiesituatie.

In de toekomst hebben we er vertrouwen in dat de RBI gekalibreerde stappen zal blijven ondernemen om de economie te ondersteunen in combinatie met de hoge groei en de inflatie aan te pakken om verdere escalatie te voorkomen.

V) Wat zijn volgens u de belangrijkste knelpunten voor de transmissie van het monetair beleid naar het bedrijfsleven in India – zowel voor grote bedrijven als voor MKB-bedrijven? Hoe kunnen deze het meest effectief worden aangepakt?

A) Ja, de bancaire kant heeft bepaalde knelpunten waardoor MSME’s niet in staat zijn adequate financiering te verkrijgen vanwege onderpandvereisten en soms hoge rentetarieven. Het banksysteem is, zoals ik eerder zei, waakzaam geweest bij het aanpakken van de uitdagingen die door het mondiale economische klimaat zijn ontstaan.

Soms kunnen de MSME’s het gevoel hebben dat ze vanwege het onderpand niet voldoende worden ondersteund door de uitbreiding van de kredietverlening. Door de ontwikkelingen van de afgelopen maanden worden deze bedrijven nu echter positiever, en bepaalde beleidsvoorstellen van het bedrijfsleven worden door de banksector in overweging genomen om kleine bedrijven en het MKB beter te ondersteunen.

Eerder was de banksector, als gevolg van zorgwekkende economische ontwikkelingen zoals de pandemie, de handelsoorlog tussen de VS en China en andere factoren die tot een vertraging van de economie hebben geleid, niet robuust genoeg om kleine bedrijven te ondersteunen. Recentelijk is deze uitdaging echter ook effectief aangepakt.

Tot de belangrijkste maatregelen ter ondersteuning van het MKB behoort onder meer een noodkredietlijn, die aanzienlijk heeft geholpen. Veel ondernemingen maakten van deze regeling gebruik om moeilijke tijden te doorstaan, en de overheid voerde uitbreidingen uit van deze regeling, die de afgelopen drie tot vier jaar een robuuste bron van steun voor de productiesector is geworden.

Voordien werd de PMDJY opgericht voor het publiek, en het Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) -programma steunde ook de lagere middenklasse en hielp bij het vervullen van hun ambities.

We kijken ernaar uit dat de banksector het voortouw zal nemen bij het helpen van kleine bedrijven, zodat zij ook sterk kunnen deelnemen aan het groeitraject van de Indiase economie.

V) Hoe kan India de kosten van lenen op de meest duurzame manier verlagen?

A) Inflatie komt keer op keer voor en verandert de denkprocessen van beleidsmakers, omdat het tolerantieniveau onder bedrijven en huishoudens niet zo hoog is. Omdat we de middenklasse en de onderdrukten moeten steunen, kunnen we geen hoge inflatie tolereren die buiten het inflatietraject van de RBI ligt.

Als de inflatie dus hoog blijft, zal het zeer moeilijk zijn om de reporente te verlagen. De hervormingen zouden dus aan de aanbodzijde moeten plaatsvinden, aangezien de inflatie vaak wordt aangewakkerd door de voedselprijzen. Omdat de toeleveringsketens niet robuust genoeg zijn, zou een focus op de landbouwinfrastructuur en plattelandsontwikkeling de verspilling van voedselgranen verminderen. Deze verspilling moet worden teruggebracht van de huidige 30%-35% naar het niveau van 5%-10%, zodat de voorraden gunstiger worden en de prijzen op een rationeel niveau komen.

Soms kunnen de prijzen van tomaten, aardappelen en uien stijgen van ₹5 tot ₹200. Dit koerstraject kan tot moeilijke tijden leiden. We moeten deze grote variatie in de voedselprijzen aanpakken, zodat de prijzen rationeel zijn en het inflatietraject op veel momenten niet aanwakkeren.

V) Wat zijn de komende jaren de belangrijkste hervormingen waar India Inc. waarschijnlijk van zal profiteren? Wat is uw mening over de impact van de digitale revolutie in India?

A) India Inc. heeft meer aandacht nodig voor de kosten van zakendoen en het gemak van zakendoen.

Vijf kosten beïnvloeden het traject van de hervormingen en beperken het concurrentievermogen van bedrijven op de internationale markt. Deze kosten zijn de kosten van energie, de kosten van naleving, de kosten van financiën, de kosten van logistiek en de kosten van grond.

Deze kosten hebben een impact op de kostprijsmarges van producenten en zij zijn niet in staat effectief te concurreren op internationale en binnenlandse markten.

Er moeten aanhoudende inspanningen geleverd worden om ons importgehalte terug te dringen, zodat er een gelijk speelveld ontstaat, waarin we concurrerender worden en we sterker en zichtbaarder worden in het mondiale exportscenario.

De digitale revolutie is nu heel zichtbaar en we staan nu aan de top van alle geavanceerde economieën, en onze digitale transacties lopen in de miljarden. We hebben deze verandering dus overgenomen en we hebben de wereld verrast met onze digitale transacties, die nu de economische groei versnellen. Daarom zijn we robuust in onze bbp-cijfers en hebben we een sterke onderliggende steun voor de economie.

De digitale processen vinden ook plaats op de lagere economische niveaus. Riksjatrekkers maken nu bijvoorbeeld gebruik van digitale transacties. Dit is een grote steun voor de economie en om de economie te versnellen, wat de denkprocessen stimuleert van leiders en bedrijven die merken dat er grote steun is om dit proces te revolutioneren en meer werkgelegenheid te genereren met de toegenomen snelheid van de economie.

V) Hoe kan de verschuiving naar koolstofarme groei worden gemainstreamd zonder de belangen van het bedrijfsleven en de bredere economische groei te schaden?

A) We moeten al deze uitdagingen op een gekalibreerde manier aanpakken.

Het bedrijfsleven zet zich sterk in voor het bereiken van nuluitstoot in 2070 en staat volledig achter de visie van de regering. Dit brengt echter ook hoge kosten met zich mee, wat betekent dat we financiering moeten vinden voor de verschuiving naar koolstofarme groei.

Omdat de effectieve hervormingen van India gestage vooruitgang hebben geboekt op zijn weg van een opkomende economie naar een opkomende economische supermacht, zal de transitie naar een koolstofarme groei na een paar jaar ook robuust worden.

V) Wat is uw oordeel op internationaal vlak over de recente notulen van de Fed; Wat is uw kijk op de Amerikaanse inflatie?

A) De Amerikaanse inflatie daalt en ook de Fed heeft ervoor gekozen om te pauzeren.

Op het gebied van de groei verjongt de VS zijn economisch systeem en kan verrassen met zijn groeitraject. Er zijn veel positieve ontwikkelingen in de VS en de verwachting is dat de economie de komende kwartalen robuust zal presteren.

Aan de andere kant wordt Europa geconfronteerd met een vertraging, grotendeels als gevolg van een gebrek aan toerisme. Eerder in 2021-2022 was er veel ontwikkeling van het toerisme, maar nu vertraagt dit segment. Daarom wordt Europa geconfronteerd met een vertraging van de bbp-groei.

Ik verwacht dat de pauze van de Fed zal voortduren en dat er ruimte zal zijn om de Fed-rente in de komende kwartalen te verlagen. Dit zal een groot momentum en positieve steun bieden aan het bedrijfsleven en de hele wereld terwijl we vooruit gaan, en dat zal het algemene scenario in de komende kwartalen veranderen.

Aan de andere kant hebben geopolitieke ontwikkelingen invloed op het denkproces en de schattingen van veel beleidsmakers. Als dit probleem wordt aangepakt, denk ik dat de wereldeconomie een groot potentieel heeft om de komende jaren een groei van meer dan 4% te realiseren.

V) Zou u enige afscheidswoorden met onze lezers willen delen over waar de komende tien jaar waarschijnlijk de belangrijkste kansen in India zullen liggen?

A) De kapitaalmarkten zullen sterk blijven en een belangrijke groeimotor voor de economie blijven.

Het tweede gebied betreft startups, een segment dat steeds sterker wordt en een grote verrassing oplevert voor de wereldleiders en mondiale investeerders.

Ten derde zal India met de steun van de regering en de aanhoudende hervormingsprocessen een belangrijk productiecentrum worden.

Ik denk dat India een veelbelovend land is en we hebben de afgelopen jaren bewezen dat we ondanks de moeilijke tijd robuust en lucratief zijn gebleven op het wereldtoneel.