Wat is er aan de hand met de Russische roebel (USD/RUB)?

De wisselkoers van het paar USD/RUB bewoog de afgelopen dagen zijwaarts, terwijl beleggers zich concentreren op de volgende acties van de Federal Reserve en de energiesector. Het pair is op 88 gebleven, lager dan het hoogste punt van vorig jaar op 102,53.

Het Amerikaanse bbp en de prijzen van ruwe olie

Het paar USD/Russische roebel reageerde mild op de laatste Amerikaanse bbp-gegevens . Volgens het statistiekbureau deed de Amerikaanse economie het in het vierde kwartaal vrij goed, omdat de ramingen van economen kelderden. Uit het rapport bleek dat de economie in het vierde kwartaal met 3,3% groeide, hoger dan de verwachte 2,0%.

Het rapport heeft belangrijke implicaties voor de Amerikaanse dollar en de wereldmarkt. Ten eerste betekent het dat de economie er zo goed voor staat dat de Federal Reserve geen prikkel heeft om binnenkort de rente te gaan verlagen.

Recente cijfers bevestigen dat het nog steeds goed gaat met de economie. Het werkloosheidspercentage is op 3,7% gebleven, terwijl de loongroei 4% bedraagt. Dit betekent dat de lonen, althans officieel, sneller groeien dan de inflatie, wat ideaal is.

Uit aanvullende gegevens van S&P Global bleek dat de PMI’s voor de industrie en de dienstensector in januari boven de 50 bleven. Het productiecijfer lag de afgelopen maanden onder de 50, wat betekent dat er in januari vooruitgang is geboekt.

Nu de inflatie boven de 2% blijft, is het daarom waarschijnlijk dat de Federal Reserve de renteverlaging zal uitstellen. De meeste analisten verwachten dat de rente in juni begint te dalen, wat positief is voor de USD.

Het paar USD/RUB reageerde ook op de prestaties in de energiesector nu de crisis in de Rode Zee escaleert. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de prijs van Brent en West Texas Intermediate (WTI) niet enorm is gestegen, maar stabiel is gebleven.

Dit is opmerkelijk omdat Rusland het grootste deel van zijn geld verdient met de verkoop van olie. Dat is het land blijven doen, zelfs nadat de westerse landen een prijsplafond hadden opgelegd door enorme olievoorraden te verkopen aan China, India en andere Aziatische landen.

De uitdaging voor Rusland is dat de prijzen van andere grondstoffen die het land verkoopt zijn gedaald. Aardgasprijs is met meer dan 80% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2022, terwijl tarwe, maïs en andere metalen zijn gedaald.

Technische analyse USD/RUB

USD/RUB-grafiek door TradingView

De wisselkoers van het paar USD/RUB piekte in 2023 op 102,53 toen de uitverkoop van de roebel kelderde. Vervolgens begon de koers zich terug te trekken en vormde een patroon met dubbele bodem op 86,98. Sinds november vorig jaar is de rente er meerdere keren niet in geslaagd onder dit niveau te komen, ondanks de acties van de Fed en de Russische centrale bank.

Het pair blijft onder de 50- en 25-daagse Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA). Daarom zijn de vooruitzichten voor het pair momenteel neutraal met een bearish bias. Een hogere roebelsterkte zal worden bevestigd als deze onder de steun van 86,98 crasht.