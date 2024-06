Heineken gaat £39 miljoen investeren in de heropleving van Britse pubs, waardoor ruim 1.000 banen worden gecreëerd

Heineken heeft een substantieel investeringsplan van £39 miljoen aangekondigd om talloze pubs in het Verenigd Koninkrijk te renoveren en te heropenen onder de Star Pubs & Bars-keten. Dit duidt op een robuuste opleving in de sector en de creatie van meer dan 1.000 nieuwe banen.

Heineken’s verbouwingen om lokale pubs nieuw leven in te blazen

Als onderdeel van haar streven om haar netwerk te verjongen, is Heineken van plan ruim 600 pubs te renoveren, ongeveer een kwart van de 2.400-koppige keten.

Deze beslissing sluit aan bij het veranderende consumentengedrag, met name de afname van het woon-werkverkeer in de stad, omdat steeds meer mensen vanuit huis werken en de reiskosten willen minimaliseren.

De nadruk zal liggen op het verbeteren van pubs in voorstedelijke gebieden, en deze om te vormen tot eersteklas lokale etablissementen.

Het aanpakken van de zware tol van de pandemie

De Britse pubindustrie heeft de afgelopen jaren met aanzienlijke uitdagingen te maken gehad, van verplichte sluitingen tijdens de Covid-pandemie tot aanhoudende financiële druk als gevolg van de stijgende kosten van levensonderhoud.

Volgens de British Beer and Pub Association (BBPA) zijn tussen 2021 en 2023 een alarmerend aantal van 500 pubs per jaar gesloten.

Het initiatief van Heineken heeft tot doel het aantal gesloten pubs op het landgoed tegen het einde van het jaar terug te brengen naar het niveau van vóór de pandemie, met plannen om sinds begin 2023 156 pubs te heropenen.

Economische druk en marktaanpassingen

De renovatiestrategie van Heineken komt in een tijd waarin de horecasector worstelt met inflatoire druk, met name op belangrijke grondstoffen als gerst en aluminium.

De geopolitieke situatie, inclusief de Russische invasie van Oekraïne, heeft de kosten van energie, brandstof en granen verder verhoogd, waardoor de operationele kosten en de consumentenprijzen zijn beïnvloed.

Zo steeg de gemiddelde prijs van een pint pils in Groot-Brittannië van £3,76 in februari 2020 naar £4,71 in maart.

Heropening van historische pubs

Onder de opmerkelijke heropeningen onderging The Ship in Worsbrough, dat al meer dan vier jaar gesloten was, onlangs een renovatie van £ 370.000 en verwelkomde het klanten in februari 2024.

De Ashford Arms in Derbyshire, een slachtoffer van de pandemische sluitingen, is ook nieuw leven ingeblazen met een gezamenlijke investering van £ 1,6 miljoen van Star Pubs en Longbow Venues, waardoor de gemeenschapsbasis nieuw leven wordt ingeblazen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.