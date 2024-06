Analyse: De dominantie van China in de productie van schone technologie neemt af naarmate de investeringen van de VS en de EU stijgen

China, dat lange tijd de leider is geweest op het gebied van schone technologische productie, zag zijn mondiale investeringsaandeel in 2023 dalen van 85% naar 75%, te midden van stijgende investeringen in de Verenigde Staten en Europa, vooral in de batterijproductiesector.

Verschuivingen in de mondiale investeringen in schone technologie

Volgens een rapport van het International Energy Agency (IEA) dat op 6 mei werd gepubliceerd, zijn de investeringen in de batterijproductie in de VS en Europa vorig jaar meer dan verdrievoudigd.

Deze stijging wordt grotendeels gevoed door grote beleidsinitiatieven zoals de Amerikaanse Inflation Reduction Act en de Net Zero Industry Act van de EU, die prioriteit geven aan het opbouwen van binnenlandse productiecapaciteiten voor schone technologie.

De Amerikaanse investeringen in de productie van batterijen voor elektrische voertuigen (EV) bedroegen tussen 2020 en het derde kwartaal van 2023 $40 miljard.

Het evoluerende marktaandeel van China

Ondanks de daling blijft China een formidabele speler, goed voor meer dan 80% van de batterijproductiecapaciteit in de wereld, terwijl de VS en de EU elk ongeveer 5% in handen hebben.

Het IEA voorspelt echter dat het aandeel van China in 2030 zou kunnen dalen tot ongeveer 60%, omdat de aandelen van de Europese Unie en de Verenigde Staten naar verwachting bijna zullen verdrievoudigen.

Kostendynamiek in de productie

Het rapport benadrukt ook de kostenvoordelen die China blijft behouden op het gebied van schone energietechnologieën, waaronder de productie van batterijen, windenergie en zonne-energie.

De productiekosten in China blijven aanzienlijk lager dan in andere regio’s, waarbij de faciliteiten in India 20% tot 30% duurder zijn, en die in de VS en Europa 70% tot 130% duurder.

Het IEA merkt echter op dat deze kostenverschillen, die grotendeels worden veroorzaakt door operationele kosten, waaronder energie, arbeid en materialen, niet vaststaan en kunnen worden beïnvloed door overheidsbeleid.

Zonne-PV en andere technologieën

Op het gebied van de productie van fotovoltaïsche zonne-energie (PV) wordt verwacht dat China tot 2030 ruim 80% van het marktaandeel zal behouden, ondanks de groeiende capaciteiten in de VS en India.

Ondertussen wordt de mondiale zonnepanelenindustrie geconfronteerd met een overvloed, waarbij de gemiddelde bezettingsgraad van fabrieken tot 50% daalt, hoewel de huidige capaciteit voldoende is om aan de verwachte vraag voor 2030 te voldoen.

Aanvullende bevindingen in de batterij- en andere sectoren

De batterijproductie kende in 2023 een aanzienlijke groei, met nieuwe capaciteitsuitbreidingen van in totaal 780 GWh, waardoor de mondiale capaciteit op 2,5 terawattuur (TWh) kwam, een verdrievoudiging van de huidige vraag.

Projecties suggereren dat de mondiale productiecapaciteit voor batterijen tegen 2030 de 9 TWh zou kunnen overschrijden als alle aangekondigde uitbreidingen worden gerealiseerd.

Omgekeerd groeide de productie van windturbines en elektrolysers minder snel, en vertraagde de productie van warmtepompen zelfs als gevolg van marktstagnatie, wat wijst op potentiële tekorten in het toekomstige aanbod in verhouding tot de behoeften die worden verwacht in het Net Zero Emissions (NZE)-scenario van het IEA.

Marktimplicaties en toekomstperspectieven

Aangezien 40% van de investeringen in de productie van schone energie in 2023 bestemd waren voor faciliteiten die naar verwachting in 2024 in gebruik zouden worden genomen, zouden er het komende jaar aanzienlijke verschuivingen kunnen plaatsvinden in de productiecapaciteit en de marktdynamiek.

Deze ontwikkelingen onderstrepen een cruciale transitieperiode in het mondiale landschap van schone technologie, waarin strategische investeringen en beleid een cruciale rol zullen spelen bij het vormgeven van de toekomst van de productie van energietechnologie.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.