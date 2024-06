De CEO van SoFi Technologies koopt meer aandelen op een laag niveau: zou u dat ook moeten doen?

SoFi Technologies Inc (NASDAQ: SOFI) was een van de meest populaire en verwachte beursintroducties van 2020. Na een debuut boven de $10 schoot het aandeel snel omhoog naar niveaus boven de $25. Sindsdien is zijn reis echter turbulent geweest.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Tegen het einde van 2022 crashte het aandeel naar een niveau onder de $5 en heeft het sindsdien moeite gehad om de $10 te overschrijden. Maar dit alles terwijl insiders, vooral CEO Anthony Noto, de aandelen op deze lage niveaus hebben opgebouwd. Insiders die aandelen in hun eigen bedrijf kopen, zijn over het algemeen goed nieuws voor beleggers, omdat het aantoont dat degenen die het bedrijf leiden ervan overtuigd zijn dat het in de toekomst goed zal gaan.

In een registratieaanvraag op 3 mei maakte de heer Noto bekend dat hij nog eens 28.775 aandelen van Sofi had gekocht voor een gemiddelde prijs van $6,90, wat zijn totale aandelenbezit in het bedrijf op 8.033.369 aandelen bracht.

Maar zou de aankoop door de CEO van het bedrijf een van de belangrijkste redenen moeten zijn voor investeerders en handelaars om de aandelen te kopen? Naast bedrijfsfundamentals en macro’s onthullen grafieken ook een overvloed aan informatie over waar een aandeel naartoe gaat. Laten we dus naar de grafiek van SoFi kijken om het toekomstige traject te ontcijferen.

De neerwaartse beweging: leidde tot een ononderbroken bereik.

Copy link to section

De langetermijngrafiek van SoFi laat zien hoe het aandeel na de beursintroductie moeite had om boven de $25 uit te komen en daarna een enorme, snelle beartrend te verwerken kreeg. Sinds het einde van de beartrend wordt het aandeel al ruim twee jaar in een bandbreedte van $4,5-$10 verhandeld.

SOFI-grafiek van TradingView

De marge is zelfs nog kleiner geworden sinds medio 2023, toen de aandelenkoers tussen de $6,4 en $10 schommelde. Voor beleggers en langetermijnaandeelhouders die de aandelen tussen de $4,5 en $10 hebben gekocht, bestaat er altijd een kans dat de aandelen kunnen herstellen als ze boven de $4,5 worden verhandeld.

Beleggers die ernaar uitkijken om de aandelen te kopen, moeten die beslissing vermijden, tenzij de koers op overtuigende wijze boven de $10 uitkomt en daar een week lang boven sluit.

De kortetermijnsteun op $6,4

Copy link to section

De aandelen van SoFi zijn dit jaar met meer dan 25% gedaald en trendindicatoren laten zien dat de aandelen zich momenteel in het ‘oversold’-gebied bevinden. Traders die long willen gaan op de aandelen kunnen hier dus een transactie met een laag risico plaatsen door short te kopen op het huidige niveau van $7 en een strikt verlies op $6,38 te houden. Ze kunnen winst nemen in de buurt van niveaus van $ 10.

SOFI-grafiek van TradingView

Handelaren die bearish zijn over de aandelen kunnen op twee manieren spelen. Ofwel kunnen ze wachten tot de aandelen weer terugveren naar het niveau van $10 en daar een short trade doen met een stop loss van $12,8. Als de aandelen weer gaan dalen, kunnen ze een winst boeken tussen de €6,4 en €6,5.

Of ze kunnen wachten tot het aandeel weer onder de $ 6,4 zakt. Als dat zo is, ligt de volgende steun op korte termijn op $4,5, waar ze winst kunnen boeken.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.